 Окружной админсуд Киева открыл производство по иску о запрете "Партии регионов"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда г. Киева.
"Истец просит суд признать противоправным бездеятельность Минюста относительно выявленного в письме "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины к Окружному административному суду города Киева относительно запрета деятельности политической партии "Партия регионов". Также истец просит суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины "Партии регионов" и отменить государственную регистрацию", - говорится в сообщении.
Судебное заседание назначено на 6 декабря 2017 года
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В кого голова на плечах, а не каструля - той зрозумів.
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не ну я ж ничё...просто что бы не забывали кому спасибо уе ..сказать !
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а сейчас БПП ну и чё ???
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сракоблока, ой, жопоблока, ой, оппоблока, гавном замироточат по этому поводу)))
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Леонид Кожара - ярый помощник Яныка в международных отношениях, министр инос раненых дел Украины кабинета Азарова . Сторонник русского мира. ЭТО ЕГО ДЕПУТАТСКАЯ ПОМОЩНИЦА ТЕПРЬ ЗАМ МИНИСТРА САВАКОВА .
Бьятт, НА МАНЕЖЕ ВСЕ ТЕЖЕ.
А суды с запретом рыгов- цирк для непосвященных
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Короче , рыги как мыши в новую партию сбежались - опять хотят народ надурить
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Запрещайте не раздумывая мармеладников , не ошибетесь .
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