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 Политика Украины
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 Окружной админсуд Киева открыл производство по иску о запрете "Партии регионов"

партия регионов

Окружной административный суд г. Киева открыл производство по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины с требованием о запрете деятельности "Партия регионов" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда г. Киева.

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"Истец просит суд признать противоправным бездеятельность Минюста относительно выявленного в письме "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины к Окружному административному суду города Киева относительно запрета деятельности политической партии "Партия регионов". Также истец просит суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины "Партии регионов" и отменить государственную регистрацию", - говорится в сообщении.

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Судебное заседание назначено на 6 декабря 2017 года

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БГГГ, ригам выд того ны холодно ны жарко, вони давно переформатувалися в жопоблок.
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не собачою мовою, а шифт-альт не перемкнув.
В кого голова на плечах, а не каструля - той зрозумів.
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ПР=БПП+оппо. всіх кто був у ПР хоча б місяць - звільнити без права займати держ. посади!
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Окружной админсуд Киева открыл производство по иску о запрете "Партии регионов" - Цензор.НЕТ 286

не ну я ж ничё...просто что бы не забывали кому спасибо уе ..сказать !
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при чем тут это? это нормально запретить деятельность этой партии и ее символики, если она до сих пор зарегистрирована
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Рыги замечательно после Майдана перевели стрелки на коммунистов,а ведь они только шавки.Регионы,,-партия ,которая привела войну в Украину!
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Так рыги уже все разбежались..... Свои партии посоздавали новые
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Щас представители сракоблока, ой, жопоблока, ой, оппоблока, гавном замироточат по этому поводу)))
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Тогда и БПП запретить. Там половина ригов, а хозяин основатель партии регионов.
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По Киеву висит реклама партии социалистов. И кто у них председатель - как вы думаете?
Леонид Кожара - ярый помощник Яныка в международных отношениях, министр инос раненых дел Украины кабинета Азарова . Сторонник русского мира. ЭТО ЕГО ДЕПУТАТСКАЯ ПОМОЩНИЦА ТЕПРЬ ЗАМ МИНИСТРА САВАКОВА .
Бьятт, НА МАНЕЖЕ ВСЕ ТЕЖЕ.
А суды с запретом рыгов- цирк для непосвященных
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На рекламных щитах Кожара. Кива фейсом не прошел 😀
Короче , рыги как мыши в новую партию сбежались - опять хотят народ надурить
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А как же Пэтя, как один из основателей рыгоаналов?
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Все что принесла ПР это смерти и войну в Украину. Но мне интересна юридическая составляющая иска. На основании чего ПР необходимо запретить?
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А в общественной организации название есть,или это *Рога и копыта*,или *Союз меча и орала*,прям военная тайна какая то,или так обРЫГанных боитесь?
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А мне по службе нельзя политикой заниматься,я Украинскому Народу служу
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Они все давно уже расползлись,как змеи,по другим партиям.От этого запрета им ни холодно,ни жарко.Но политически принять решение о запрете необходимо, к тому же ,надо конфисковать ,если осталась,их собственность.
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Что за дебелизм? Не партию надо запретит, а людям которые были в партии занимать государственные должности.
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так почти вся партия регионов в БПП под офшорным крылом барыги
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ну запретите еще партию заЕДУ, СДПУ(О) и прочую хрень, канувшую в лету...других проблем что ли нет?
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прийдеться Петра Панамського заборонити, він засновник партії ригоАнальних
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И не только. Там ещё очень много интересных персонажей.
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Партия рыгоАналов = БПП.
Запрещайте не раздумывая мармеладников , не ошибетесь .
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надо запрещать не ПР, а запретить избираться и занимать руководящие посты в политике и хозяйствовании субъектов которые состояли в этой партии.
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вони ж як ртуть в підігрітому стані - є майже у всіх відомих в Україні партіях
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОкружной админсуд Киева открыл производство по иску о запрете "Партии регионов"
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