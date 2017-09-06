Кабмин назначил Трубарова новым и.о. главы Фонда госимущества
Правительство Украины на заседании в среду назначило и.о. главы Фонда госимущества Украины (ФГИ) Виталия Трубарова, который с начала апреля этого года занимает должность руководителя аппарата ФГИ.
Как сообщалось, Верховная Рада 13 апреля 2017 года Верховная Рада на пленарном заседании одобрила увольнение Игоря Билоуса с должности главы ФГИ по собственному желанию.
После ухода И.Билоуса приказом по Фонду и.о. главы приватизационного ведомства был назначен его первый заместитель Дмитрий Парфененко, уже возглавлявший Фонд в таком статусе дважды: в 2008-2010 годах и с июня 2014 года по май 2015 года.
В.Трубаров, 1973 г.р., окончил Донецкий государственный технический университет, в 2003-2006 годах возглавлял региональное отделение ФГИ в Донецкой области, а затем работал в Донецком облсовете и в районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 годах стал сначала заместителем, а затем начальником регионального отделения ФГИ по Киеву.
В 2015-2017 годах В.Трубаров был помощником главы ФГИ, а затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада уволила главу Фонда госимущества Билоуса
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