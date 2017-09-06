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 Политика Украины
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 Саакашвили прибыл в Брюссель для встречи с лидерами европейских политических партий

саакашвили паспорт

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили в среду находится в Европарламенте в Брюсселе, где намерен заручиться поддержкой европарламентариев перед объявленным появлением 10 сентября на польско-украинской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"План украинского олигархического руководства задержать меня и уничтожить, но я их не боюсь. Это они должны бояться нас - украинского и грузинского народов. Я готов к любому сценарию развития событий", - сказал в среду Саакашвили в Брюсселе в интервью телекомпании "Рустави 2".

Он отметил, что намерен в Европарламенте встретиться со всеми лидерами европейских политических партий.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.

Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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"Саакашвили прибыл в Брюссель для встречи с лидерами европейских политических партий" - на сегодняшний день в Украине нет опаснее и мощнее фигуры для барыги, чем Саакашвили, нет, потому, даже с огромной потерей своего имиджа, страх потерять власть перевешивает, поскольку за все "благие" дела, там очень сильно просматриваются нары, с не хорошей перспективой для семьи и очередной позор для Украины, с уже пятым президентом.
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Удачного возвращения в Украину гражданину Украины Саакашвили.
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Была надежда что Саакашвили запустит в одесской области инвестпроеткы. Наконец дорогу- Рени- Одесса приведут к международным стандартам. Сейчас эти не частные 250 км можно проехать за 4 часа, т к дорога двуполосатый идет по селам . А ЭТО МЕЖДУНАРОДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ на Балканские страны.
И шо? Вся эта шушара одесская спелась с шушерой с Банковской. А петро вообще отмочил с этим гражданством. Петя, гони в шею советников - они все из ФСБ
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" не частные", а " несчастные" и " дорога двуполосная"
Какая тупая корректорская программа .
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скока стоит твой проект мимо сел?ну,который четырехполосный и с мостом через днестровский лиман? если саака запустил ролик еще заедушного проекта-это вовсе не значит,что он мог его построить
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Строить надо. Я ездила неоднократно той дорогой в Грецию. ЭТО ПОЗОРище-выход на международную трассу на Бухарест, София , Афины, Стамбул.
Только дикари , сидящие по своим фигвамам могут спорить о не нужности этой трассы.
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Пора уже тебе знать - мильон у е за 1 км. Это стандарт.
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чота маловато...один мост через лиман половину стоимости оттяпает.плюс компенсации хозяевам земель-ты же хочешь новую,четырехполосную,мимо населенных пунктов,с окружными вокруг сараты,татарбунар...серьезнее к смете отнесись.
я пока рад и такой отремонтированной.бо лет пятнадцать ездил по вообще никакой...
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после того как фабрику рошен повесят
порохоботов будут немножко пиф-паф
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ну він же реально розстіляв мітинг, чи такого не хочеш памятати?
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каких только идиотов вы в свою раду навыбирали
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укри, чому ви не хочете бачити, що швіллі і валодя Куйло виступають за одні і ті самі речі та ідеї?
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як бачиш, не всі
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біда в тому що не частина людей, а більшість
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Гаспида! Перед тем как поносить Порошенко подумайте,что вас ожидает.
если он сдаст свои полномочия.
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как то он приехал встречатся с ними ?
на что расчитывает ?
что делегация представителей партий ЕС поедет в Киев и он в составе официальной делегации или что ?
выводит шоу на мировой уровень ? хочет стать круче савченко ?
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Пэдре надо встречать Михо на границе с хлебом-солью и извинениями, иначе- быть большому шухеру.
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Козломордый держи GPS и пшоль нах от седого

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Было время пэтюня с мышкой чуть ли не в дёсна целовались.
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Як в тому анекдоті. Ой як красиво! А насправді:
Саакашвили прибыл в Брюссель для встречи с лидерами европейских политических партий - Цензор.НЕТ 8886

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Ну встретится, как Жуля с Трампом, у туалета, и что? Селфи кинет для значимости? Он это любит.
Саакашвили прибыл в Брюссель для встречи с лидерами европейских политических партий - Цензор.НЕТ 2328



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Оно же плакало недавно, что трудности с финансированием у его партейки. Так кто же вдруг раскошелился на такой "банкет"?: уже несколько месяцев путешествует по Европе, обсирает Украину, содержит нехилую армию (судя по количеству на цензоре только) саакаботов. Только пуйло или рыги или пуйлорыги вместе.
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Брат Саакашвілі Давид. Гугліть. Там мільярди долларів.
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