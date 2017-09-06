 Саакашвили прибыл в Брюссель для встречи с лидерами европейских политических партий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"План украинского олигархического руководства задержать меня и уничтожить, но я их не боюсь. Это они должны бояться нас - украинского и грузинского народов. Я готов к любому сценарию развития событий", - сказал в среду Саакашвили в Брюсселе в интервью телекомпании "Рустави 2".
Он отметил, что намерен в Европарламенте встретиться со всеми лидерами европейских политических партий.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции М.Саакашвили.
Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины М.Саакашвили.
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И шо? Вся эта шушара одесская спелась с шушерой с Банковской. А петро вообще отмочил с этим гражданством. Петя, гони в шею советников - они все из ФСБ
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Рыг-это навечно.........
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Какая тупая корректорская программа .
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Только дикари , сидящие по своим фигвамам могут спорить о не нужности этой трассы.
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я пока рад и такой отремонтированной.бо лет пятнадцать ездил по вообще никакой...
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порохоботов будут немножко пиф-паф
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каких только идиотов вы в свою раду навыбирали
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если он сдаст свои полномочия.
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на что расчитывает ?
что делегация представителей партий ЕС поедет в Киев и он в составе официальной делегации или что ?
выводит шоу на мировой уровень ? хочет стать круче савченко ?
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