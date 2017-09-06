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Все про:армия (8121) зима (105) Порошенко (13711) военнослужащие (3960)

 Новую зимнюю форму воинам начнут выдавать через две недели, - Порошенко

порошенко

С начала сентября новую зимнюю форму для военнослужащих доставляют со складов в подразделения и через две недели ее начнут выдавать бойцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал Президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил: " Теперь у наших защитников будет модернизированная, многослойная зимняя форма.

Отдельные образцы новых комплектов были протестированы непосредственно в зоне боевых действий. Все пожелания наших воинов - учтены.

С начала сентября началась поставка формы со складов в подразделения, и уже через две недели ее начнут выдавать бойцам.

Украинская армия становится ближе к стандартам НАТО с каждым днем!"

Смотрите на Цензор.НЕТ - Минобороны показало образцы зимней формы для ВСУ. ВИДЕО
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Почему в упоратых странах...Выдают все не своевременно ,а в итоге ,вообще забывают ? Неужели западный мир воспитала исключительно,французская гильотина ?
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На следующей неделе порох будет вручать зимние носки. Потом подштанники.....
Так смотри и до выборов пиара хватит.
Позорище.
Не уровень президента страны.
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Так а фото новой формы тяжело в новость было вставить??
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"Новую зимнюю форму воинам начнут выдавать через две недели, - Порошенко" - поразительно, неужели такие "сверхважные" заявления должен делать Президент, барыга уже не брезгует ничем, ну ладно, раздача медалей, но открытие сервиса услуг, и теперь выдача зимней формы, куда уже ниже.
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Ну если Сам говорит про форму...знач все еще печальней...это одна из функций президента...обьявлять про форму.. Не за горами объявления про пробки ..прорывы канализаций ит.д.
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Всем военным обращаться на Банковую,лично к Порошенко..
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А на морде что-то другое написано. Не могу только разобрать что.... Но что-то нехорошее.
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Можливо її дійсно почнуть видавати через два тижні,і,можливо,її навіть вистачить на всіх,але коли про це бекає ОЦЕ,мене починають "тєрзать смутниє сомнєнія".
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНовую зимнюю форму воинам начнут выдавать через две недели, - Порошенко
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