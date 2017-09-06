 Новую зимнюю форму воинам начнут выдавать через две недели, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал Президент Украины Петр Порошенко.
Он отметил: " Теперь у наших защитников будет модернизированная, многослойная зимняя форма.
Отдельные образцы новых комплектов были протестированы непосредственно в зоне боевых действий. Все пожелания наших воинов - учтены.
С начала сентября началась поставка формы со складов в подразделения, и уже через две недели ее начнут выдавать бойцам.
Украинская армия становится ближе к стандартам НАТО с каждым днем!"
Смотрите на Цензор.НЕТ - Минобороны показало образцы зимней формы для ВСУ. ВИДЕО
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Так смотри и до выборов пиара хватит.
Позорище.
Не уровень президента страны.
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