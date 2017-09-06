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 С начала суток зафиксировано 13 обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов, потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО

штаб ато

С начала суток российско-оккупационные группировки 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии. Потерь среди наших военных нет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Сегодня основная активность противника фиксировалась на Приморском направлении, в частности в районе Лебединского. Здесь боевики 6 раз открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорных пунктам. Кроме того, враг применял оружие на подступах к Широкино и Водяному.

На Донецком направлении дважды под огнем из стрелкового оружия оказались украинские укрепления возле шахты Бутовка и Зайцево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 28 августа зафиксировано только 3 случая применения крупнокалиберного вооружения на Донбассе, - ОБСЕ

На Луганском направлении единственный обстрел нашего опорного пункта из гранатомета зафиксирован около 13 часов вблизи Крымского.

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в 17.00 пришла вертушка с известной стороны
в 17.15 в ворота госпитали заехали 2 реанимации
... а потерь нет
чую сдают Украину как стеклотару( ссуки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 13 обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов, потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО
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