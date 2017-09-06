 С начала суток зафиксировано 13 обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов, потерь среди украинских воинов нет, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Сегодня основная активность противника фиксировалась на Приморском направлении, в частности в районе Лебединского. Здесь боевики 6 раз открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорных пунктам. Кроме того, враг применял оружие на подступах к Широкино и Водяному.
На Донецком направлении дважды под огнем из стрелкового оружия оказались украинские укрепления возле шахты Бутовка и Зайцево.
На Луганском направлении единственный обстрел нашего опорного пункта из гранатомета зафиксирован около 13 часов вблизи Крымского.
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в 17.15 в ворота госпитали заехали 2 реанимации
... а потерь нет
чую сдают Украину как стеклотару( ссуки
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