 Украина находится на правильном пути к построению беспристрастной и независимой судебной системы, - The Hill

Об этом говорится в материале издания The Hill , информирует Цензор.НЕТ .,





"Судебная реформа, которая началась в 2015 году, призвана восстановить доверие общественности к системе правосудия. Например, недавние поправки в законодательство гарантируют пожизненное назначение судей и ограничивают их иммунитет от обвинений в злоупотреблении служебным положением. Данные нововведения роднят судебную систему Украины с лучшими международными практиками", - говорится в статье.





Отмечается, что для наблюдения за работой судей был создан Высший совет юстиции, который не зависит от парламента, правительства и президента. В конце 2016 года началась напряженная работа по созданию нового Верховного суда, который заменит три специализированных суда и высший суд. Впервые судьи будут назначены в Верховный суд по результатам конкурса, проводимого независимым органом - Высшей квалификационной комиссией судей.





Автор подчеркивает, что с целью сделать процесс максимально прозрачным комиссия ведет трансляцию своих заседаний в Интернете, а также публикует резюме заявителей и результаты сдачи экзаменов на своем веб-сайте.

"Благодаря этой открытости украинцы получили возможность из первых рук узнать, кто будет работать в главном суде страны", - утверждает он.





В материале говорится о том, что более 1 400 юристов подали заявку на должность в Верховном суде, из которых только 381 кандидат вышел в финал.





"Комиссия оценивала каждого кандидата на основе опыта, компетенции, профессиональной этики и добросовестности. Кандидаты прошли компьютерные тесты, сдали юридические и психологические экзамены. Они также обнародовали информацию о своих доходах, прошли проверку в Национальном антикоррупционном бюро и Национальном агентстве по предотвращению коррупции", - отмечает автор.





Среди прочих достижений упоминается преобразование судебной системы из четырехуровневой в трехуровневую, что "упростило судебный процесс и гарантировало более быстрое разрешение споров", а также принятие закона, предоставляющего гражданам и юридическим лицам право подать жалобу в Конституционный суд, если они считают, что решение нижестоящего суда нарушило конституцию.





В статье говорится, что постоянные нарекания на медленный темп и малое количество реформ не соответствуют действительности.



