EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  686  19
Все про:Порошенко (13711) судебная реформа (601) реформы (2811)

 Украина находится на правильном пути к построению беспристрастной и независимой судебной системы, - The Hill

реформа судебная

Среди украинских реформ, нацеленных на искоренение коррупции советской эпохи, особое внимание уделяется реформе судебной системы.

Об этом говорится в материале издания The Hill, информирует Цензор.НЕТ.,

Читайте также: НАБУ не сможет завершать дела без принятия закона об антикоррупционном суде, - Березюк

"Судебная реформа, которая началась в 2015 году, призвана восстановить доверие общественности к системе правосудия. Например, недавние поправки в законодательство гарантируют пожизненное назначение судей и ограничивают их иммунитет от обвинений в злоупотреблении служебным положением. Данные нововведения роднят судебную систему Украины с лучшими международными практиками", - говорится в статье.

Отмечается, что для наблюдения за работой судей был создан Высший совет юстиции, который не зависит от парламента, правительства и президента. В конце 2016 года началась напряженная работа по созданию нового Верховного суда, который заменит три специализированных суда и высший суд. Впервые судьи будут назначены в Верховный суд по результатам конкурса, проводимого независимым органом - Высшей квалификационной комиссией судей.

Автор подчеркивает, что с целью сделать процесс максимально прозрачным комиссия ведет трансляцию своих заседаний в Интернете, а также публикует резюме заявителей и результаты сдачи экзаменов на своем веб-сайте.

"Благодаря этой открытости украинцы получили возможность из первых рук узнать, кто будет работать в главном суде страны", - утверждает он.

Смотрите также: Эта осень должна пройти под знаком реформ. Первой будет реформа образования, - Парубий. ВИДЕО

В материале говорится о том, что более 1 400 юристов подали заявку на должность в Верховном суде, из которых только 381 кандидат вышел в финал.

"Комиссия оценивала каждого кандидата на основе опыта, компетенции, профессиональной этики и добросовестности. Кандидаты прошли компьютерные тесты, сдали юридические и психологические экзамены. Они также обнародовали информацию о своих доходах, прошли проверку в Национальном антикоррупционном бюро и Национальном агентстве по предотвращению коррупции", - отмечает автор.

Среди прочих достижений упоминается преобразование судебной системы из четырехуровневой в трехуровневую, что "упростило судебный процесс и гарантировало более быстрое разрешение споров", а также принятие закона, предоставляющего гражданам и юридическим лицам право подать жалобу в Конституционный суд, если они считают, что решение нижестоящего суда нарушило конституцию.

В статье говорится, что постоянные нарекания на медленный темп и малое количество реформ не соответствуют действительности.

"После выборов президента Порошенко Украина постоянно выдвигает новые инициативы в области реформ, включаю судебную. Есть еще много работы, но сегодня украинцы знают, что их судебная система гораздо более справедливая, компетентная и эффективная, чем когда-либо. Украина находится на правильном пути к построению беспристрастной, независимой судебной системы", - резюмирует автор.

Читайте также: Осень станет решающей для власти относительно создания Антикоррупционного суда, - Сытник
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Украине создана ситуация, когда судьи, в том числе и кандидаты в Верховный Суд, блокируют привлечение их к юридической ответственности за откровенно незаконные, неправосудные и по-беспределу вынесенные решения.

Делается это простым "удержанием" дела в высшем спецсуде, ведь процедура привлечения судьи к ответственности обусловлена прохождением жалобщиком в т.ч. и кассационной инстанции.

Как только 50+ тысяч дел выйдут из "вышек", посмотрим на действительные лица наших "служителей Фемиды". В ВАСУ лежит около сотни дел моих клиентов вот уже более года... Жду не дождусь, когда получу возможность обратиться в Евросуд и в ВРП.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как же не плакать? У нас появилось новое слово из трех букв, куда можно послать человека - СУД
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путь может и правильный...Но долгий... Парашенко собрался водить нас 100 лет по пустыне голодными. Чтобы его дети и правнуки успели покерувати...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Млять как достали те казлы которые живут не тут но расказывают как у нас все тут классно! Если так классно приезжай сюда и живи!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как же надоели нытики и кАзлы, что постоянно ноют. Хуже баб! Все им не то и все не так. Ну не нравится - сел поехал куда нравится. А еще лучше убиться об стену, хоть одним нытиком станет меньше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Купи у меня дом. Производство по выгодной мне цене. Оплати проезд и временное проживание до получения гражданства. И хрен с тобой. Я уеду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за какие шиши оно у тебя что-то купит? Это чмо для себя нормальную работу найти не может, за 3 копейки парашенковский леденец за щекой держит, порохососные комменты строчит
 показать весь комментарий
Ответить
 
Геббельс плачет от зависти..
Ты прямь новый классик фашизма..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто тебе сказал,что все классно ? )) Речь про путь была. А пути разные бывают. Иногда и в тупик заходят. Если ведущий тупить начинает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто такой этот хилл?

Это какой то путен с бугра?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Де та падла,що магнит под компас положила?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
може й так....
але чогось не видно радості та не чутно захопливих вигуків в юридичному середовищі України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть подозрение что The Hill тупо спутало Украину с Угандой...называются то на одну букву...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина будет на правильном пути судебной реформы, когда 100% действующих и бывших судей, которые не смогли обосновать свои достатки или достатки их родственников будут развешаны на фонарных столбах............до этого момента судебная реформа - понты для приезжих.................
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы видим здесь старый комсомольский приём: выдавать за официальную позицию уважаемого издания (редакции) обычный блог от продажного блоггера . Это всё равно что, например, блог Вилкула на Укр.правде .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина находится на правильном пути к построению беспристрастной и независимой судебной системы, - The Hill
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти