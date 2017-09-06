 Украина находится на правильном пути к построению беспристрастной и независимой судебной системы, - The Hill

Об этом говорится в материале издания The Hill, информирует Цензор.НЕТ.,
"Судебная реформа, которая началась в 2015 году, призвана восстановить доверие общественности к системе правосудия. Например, недавние поправки в законодательство гарантируют пожизненное назначение судей и ограничивают их иммунитет от обвинений в злоупотреблении служебным положением. Данные нововведения роднят судебную систему Украины с лучшими международными практиками", - говорится в статье.
Отмечается, что для наблюдения за работой судей был создан Высший совет юстиции, который не зависит от парламента, правительства и президента. В конце 2016 года началась напряженная работа по созданию нового Верховного суда, который заменит три специализированных суда и высший суд. Впервые судьи будут назначены в Верховный суд по результатам конкурса, проводимого независимым органом - Высшей квалификационной комиссией судей.
Автор подчеркивает, что с целью сделать процесс максимально прозрачным комиссия ведет трансляцию своих заседаний в Интернете, а также публикует резюме заявителей и результаты сдачи экзаменов на своем веб-сайте.
"Благодаря этой открытости украинцы получили возможность из первых рук узнать, кто будет работать в главном суде страны", - утверждает он.
В материале говорится о том, что более 1 400 юристов подали заявку на должность в Верховном суде, из которых только 381 кандидат вышел в финал.
"Комиссия оценивала каждого кандидата на основе опыта, компетенции, профессиональной этики и добросовестности. Кандидаты прошли компьютерные тесты, сдали юридические и психологические экзамены. Они также обнародовали информацию о своих доходах, прошли проверку в Национальном антикоррупционном бюро и Национальном агентстве по предотвращению коррупции", - отмечает автор.
Среди прочих достижений упоминается преобразование судебной системы из четырехуровневой в трехуровневую, что "упростило судебный процесс и гарантировало более быстрое разрешение споров", а также принятие закона, предоставляющего гражданам и юридическим лицам право подать жалобу в Конституционный суд, если они считают, что решение нижестоящего суда нарушило конституцию.
В статье говорится, что постоянные нарекания на медленный темп и малое количество реформ не соответствуют действительности.
"После выборов президента Порошенко Украина постоянно выдвигает новые инициативы в области реформ, включаю судебную. Есть еще много работы, но сегодня украинцы знают, что их судебная система гораздо более справедливая, компетентная и эффективная, чем когда-либо. Украина находится на правильном пути к построению беспристрастной, независимой судебной системы", - резюмирует автор.
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Делается это простым "удержанием" дела в высшем спецсуде, ведь процедура привлечения судьи к ответственности обусловлена прохождением жалобщиком в т.ч. и кассационной инстанции.
Как только 50+ тысяч дел выйдут из "вышек", посмотрим на действительные лица наших "служителей Фемиды". В ВАСУ лежит около сотни дел моих клиентов вот уже более года... Жду не дождусь, когда получу возможность обратиться в Евросуд и в ВРП.
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Ты прямь новый классик фашизма..
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Это какой то путен с бугра?
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але чогось не видно радості та не чутно захопливих вигуків в юридичному середовищі України.
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