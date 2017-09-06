 Украина ожидает, что ЕС внесет в санкционный список всех участников "выборов" в оккупированном Севастополе

Об этом сообщил заместитель представителя Украины при Евросоюзе Александр Ирхин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Ирхин напомнил, что ЕС последовательно проводит политику непризнания незаконной окупации РФ Крыма. "В прошлом году в Крыму также состоялись так называемые "выборы" в Государственную думу РФ, и, как вам известно, через несколько месяцев ЕС включил так называемых "избранных депутатов от Крыма" в свой санкционный список. Здесь мы также не ожидаем никаких революционных событий. Поэтому, если такие выборы состоятся, мы ожидаем крепких сигналов поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, с одной стороны, а с другой, и мы уже предложили это нашим коллегам в ЕС и прорабатываем с соответствующими подразделениями, - предлагаем включить участников так называемых "выборов" в соответствующие санкционные списки", - сказал украинский дипломат.
При этом он отметил, что "в списки должен быть включен не только победитель, но и все, кто участвовал, поскольку своими действиями они также подрывают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины". "Решение кого включать - это суверенное решение ЕС, но мы ожидаем, что институты ЕС прислушаются к предложению украинской стороны", - добавил Ирхин.
Напоминаем, "выборы" на должность "губернатора Севастополя" пройдут в воскресенье, 10 сентября, на них зарегистрировались пять кандидатов, еще пятерым в регистрации было отказано.
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Российским гражданам за нежелательное поведение будет грозить административная и уголовная ответственность, а приезжих предлагается сразу же высылать из страны…
я предлагаю телогреек сразу к стенке!!!
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Налог на тунеядство распространят на имущество россиян
https://t.co/WREvMDQeBb
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