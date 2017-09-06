 Трагедия в Княжичах: суд взял сотрудника КОРДа Курту под круглосуточный домашний арест

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Суд назначил домашний арест в общежитии Киева. Также Курту обязали носить электронный браслет, сдать документы для выезда за границу и исполнять процессуальные обязательства. Срок меры пресечения - 2 месяца.
Напомним, что ГПУ требовала взять Курту под стражу без альтернативы в виде залога.
По версии следствия, сотрудник КОРДа Курта сделал не менее трех выстрелов по автомобилю, в котором находились сотрудники ГСО и полицейские разведчики. Пули из оружия Курты не стали смертельными и не нанесли вреда здоровью людей. Ему вменяют покушение на умышленное убийство и превышение служебных полномочий. Сам он утверждает, что сделал несколько сигнальных выстрелов вверх.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 1 сентября суд назначил домашний арест Леониду Куряте, также подозреваемому в организации убийства в Княжичах.
Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
Как утверждает народный депутат Антон Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
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