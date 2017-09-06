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 Политика Украины
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 Трагедия в Княжичах: суд взял сотрудника КОРДа Курту под круглосуточный домашний арест

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Печерский суд Киева назначил Андрею Курте меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Суд назначил домашний арест в общежитии Киева. Также Курту обязали носить электронный браслет, сдать документы для выезда за границу и исполнять процессуальные обязательства. Срок меры пресечения - 2 месяца.

Напомним, что ГПУ требовала взять Курту под стражу без альтернативы в виде залога.

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По версии следствия, сотрудник КОРДа Курта сделал не менее трех выстрелов по автомобилю, в котором находились сотрудники ГСО и полицейские разведчики. Пули из оружия Курты не стали смертельными и не нанесли вреда здоровью людей. Ему вменяют покушение на умышленное убийство и превышение служебных полномочий. Сам он утверждает, что сделал несколько сигнальных выстрелов вверх.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 1 сентября суд назначил домашний арест Леониду Куряте, также подозреваемому в организации убийства в Княжичах.

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

Как утверждает народный депутат Антон Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
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Почему так долго ? Чтобы все забыли ,о чем речь ? Не факт , что и сам суд справедлив.
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Ну хоть етот не успел наворовать на коттедж и будет сидеть в общежитии что от СИЗО не сильно отличается...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрагедия в Княжичах: суд взял сотрудника КОРДа Курту под круглосуточный домашний арест
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