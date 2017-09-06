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 Политика Украины
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Все про:1+1 (61) извинение (40) Народный фронт (1215)

 Телеканал "1+1" извинился перед депутатом Бабенко за сюжет про детей-мажоров украинских политиков

1+1

Телеканал "1+1" извинился перед членом фракции "Народный фронт" Валерием Бабенко за сюжет программы "Гроші", в котором была распространена недостоверная информация относительно народного депутата.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Народный фронт".

Так, 4 сентября в программе "Гроші" вышел сюжет про детей-мажоров украинских политиков.

"В частности, один из героев - Назар Бабенко, который разъезжает по Днепру на дорогих авто, нарушая правила дорожного движения. Большинство героев сюжета являются детьми украинских чиновников. В результате у части зрителей сложилось впечатление, что редакция программы "Гроші" считает Назара Бабенко сыном народного депутата Валерия Бабенко, что не соответствует действительности", - цитирует пресс-службу канала "1+1" "Детектор Медиа".

В сообщении отмечается, что редакцией был сделан ряд организационных выводов.

"В том числе, была усилена система факт-чекинга и применены дисциплинарные меры в отношении сотрудников, причастных к возникновению такой ситуации. Также телеканал "1+1" приносит свои извинения народному депутату Валерию Бабенко, если ситуация, сложившаяся после выхода сюжета, задела его чувства и чувства его близких", - отмечает "1+1".
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В студию украинские ВУЗы с документами доказательствами, что дети украинским политиков упомянутые в сюжете учатся здесь.
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Прям какой чувствительный. Пусть тогда на камеру покажет свою убогую однушку, что он так распереживался по поводу своего уровня жизни.
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А шо, син ображеного Бабенка їздить десь в іншому місці?
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Депутаты гавно. Но бить их нужно честно.
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говорю для бабенка- и без извинений не сдохнешь!
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а ми ржали з свинособак, що вони вибачаються перед овцетрахом кадировим
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Пусть сначала покажет свою реальную убогую жизнь, и 5-х детей, не видящих конфет, а тогда пусть вертит и не только на бутылке.
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Воно еще требует защиты чести,того чего нет...
Горите в аду...
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"Плюси" вже перепили кави Коломойського- до гикавки перепили.
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ну дивись свій Інтер. а + краще ніж 112 лайно або 5параша
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Ну є таке, але в даному випадку, на мою думку, нормальні вибачення.
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Обкуренный сын Авакова за час спустил 100 тысяч грн | Люмпен шоу | НЛО TV https://www.youtube.com/watch?v=TK3Gvr1lIg8

Телеканал "1+1" извинился перед депутатом Бабенко за сюжет про детей-мажоров украинских политиков - Цензор.НЕТ 8478
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Теперь тем более на хорошо проверить бобенко !!!!
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В синагоге идут выборы раввина.Все предлагают Рабиновича .Встает Хаймович
-Я могу сказать свое мнение?
-Пожалуйста говорите!
-вВот вы предлагаете Рабиновича а между прочим у него дочь проститутка!
-Хаймович что вы такое говорите у Рабиновича не дочери у него четыре сына-и все !
-Ну я сказал свое мнение а вы решайте !!!
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зачем извинения, мы же не в гейропе, получил бабло и лепи всякое говно по ящику, главное чтобы зритель сидел с раскрытым ртом и глазами как у бешенного таракана - 100 % свобода слова !!
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Ввечері 4 липня 2012 року біля Українського дому Валерій Бабенко вдарив кулаком в обличчя співробітника ДАІ за те, що останній зробив зауваження щодо неправильного припаркування автомобіля його 22-річним сином

"Факт протиправних дій народного депутата зареєстрований у Шевченківському РУ ГУМВС України в м. Києві. Працівники слідчо-оперативної групи на місці події провели ряд першочергових слідчих дій."
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поколупали бетон ножкой и попросили вибачення?
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Так справа то не у тому, а у тому що то звичайна річ для нашої клептократії.
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ну и почему вместе с извинениями этот сюжет не показать??????????????
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Ну тут же не работает здравый смысл, клептократия все же.
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Мажорик оказался сыном не того тадепутика .
Это , конечно , злостная клевета !
А может быть - и политическое давление !
Наши тадепутики - совсем не воры , они политики !
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может того... и про Януковича не совсем правду гворили?
а народ повелся...
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плохо что у нас нет криминальной ответственности за ложь. уже бы почти все депутаты, чиновники и так называемые эксперты, политологи и другая гнилая шушера сидели бы или платили за моральный ущерб. у нас можно говорить что хочешь и о ком хочешь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТелеканал "1+1" извинился перед депутатом Бабенко за сюжет про детей-мажоров украинских политиков
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