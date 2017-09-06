 Телеканал "1+1" извинился перед депутатом Бабенко за сюжет про детей-мажоров украинских политиков

Об этом сообщает пресс-служба партии "Народный фронт".
Так, 4 сентября в программе "Гроші" вышел сюжет про детей-мажоров украинских политиков.
"В частности, один из героев - Назар Бабенко, который разъезжает по Днепру на дорогих авто, нарушая правила дорожного движения. Большинство героев сюжета являются детьми украинских чиновников. В результате у части зрителей сложилось впечатление, что редакция программы "Гроші" считает Назара Бабенко сыном народного депутата Валерия Бабенко, что не соответствует действительности", - цитирует пресс-службу канала "1+1" "Детектор Медиа".
В сообщении отмечается, что редакцией был сделан ряд организационных выводов.
"В том числе, была усилена система факт-чекинга и применены дисциплинарные меры в отношении сотрудников, причастных к возникновению такой ситуации. Также телеканал "1+1" приносит свои извинения народному депутату Валерию Бабенко, если ситуация, сложившаяся после выхода сюжета, задела его чувства и чувства его близких", - отмечает "1+1".
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Горите в аду...
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-Я могу сказать свое мнение?
-Пожалуйста говорите!
-вВот вы предлагаете Рабиновича а между прочим у него дочь проститутка!
-Хаймович что вы такое говорите у Рабиновича не дочери у него четыре сына-и все !
-Ну я сказал свое мнение а вы решайте !!!
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"Факт протиправних дій народного депутата зареєстрований у Шевченківському РУ ГУМВС України в м. Києві. Працівники слідчо-оперативної групи на місці події провели ряд першочергових слідчих дій."
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Это , конечно , злостная клевета !
А может быть - и политическое давление !
Наши тадепутики - совсем не воры , они политики !
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инстраграмм того самого сынульки-немажора.
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а народ повелся...
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