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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (396) Пашинский (575) Путин (24212)

 Заявления Путина о миротворцах на Донбассе - попытка снять санкции за фейковый мир, - Пашинский

пашинский

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны принял заявление об осуждении манипулятивных заявлений российского президента Путина по миротворческой миссии на Донбассе и соответствующей резолюции РФ, внесенной вчера на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, председатель комитета, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский в своем выступлении отметил, что провокации Путина по миротворцам показывают, что санкции начали действовать, своих военных побед на данном этапе Путин не видит, поэтому хочет, не потеряв своих имперских амбиций, придумать какие-то фейки, чтобы ослабить экономическую блокаду.

"Что такое миротворцы в нашем понимании? Это не русские, не белорусские, не узбекские, не казахские вооруженные силы, которые выполнят пункт первый "контроль государственной границы и блокировки поставок военного оружия на территории, подконтрольные РФ". Что такое миротворцы в видении агрессора? Это российские войска в голубых касках, которые будут стоять на линии разграничения, и Путин будет докладывать мировому сообществу: мир наступил, снимайте санкции, и пусть Украина там проводит выборы и выбирает уже наследников Моторолы в Верховную Раду", - пояснил председатель Комитета.

Пашинский подчеркнул, что Украина требует полного очищения своей территории от российских войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин ФРГ поддержал идею размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса

"В связи с этим я предлагаю рассмотреть на комитете вчерашние заявления президента страны-агрессора Путина. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны выражает обеспокоенность способами манипуляции российским руководством возможности пребывания возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Для Украины является неприемлемым ограничение действия миротворческой миссии линией столкновения, поскольку это делает невозможным контроль перемещения личного состава РФ и бандформирований через неподконтрольный участок территории Донбасса", - заявил Пашинский.

"В условиях насыщения Донбасса оружием и личным составом армии РФ пребывание миротворческой миссии невозможно", - подчеркнул народный депутат.
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Я не пойму, почему пашинське до сих пор не сидит за стрельбу с глока?
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Бо "оборонявся"! Пляшка така собі нівроку зброя, а глок - то таке...
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Дедушка путя...Фейковый мир - фейковые снятия санкций. Хочешь поиграть в такую игру ?
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Правительство в Кишиневе одобрило участие молдавских солдат в многонациональных маневрах в Украине.



Правительство Молдовы проигнорировало запрет президента страны Игоря Додона на участие молдавских военнослужащих в военных учениях за границей. Кабинет министров в Кишиневе в среду, 6 сентября, одобрил отправку молдавских солдат на многонациональные маневры Rapid Trident-2017, которые пройдут 7 - 23 сентября на полигоне Яворов в Львовской области Украины
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"Владимир Владимирович явно заигрался. Трамп - это пока еще не Рейган, но Путин уже точно не Брежнев": Березовець про те, що означають останні заяви Кремля
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Резиновый дедушка явно угрожает тем, что "шахтеры" Лугандона откопают тактическое ЯО в случае начала поставок оборонительного оружия США в Украину.
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Так я уже полгода слышу это предложение от нашего гаранта.
В чём проблема? Це перемога!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявления Путина о миротворцах на Донбассе - попытка снять санкции за фейковый мир, - Пашинский
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