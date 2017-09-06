 Заявления Путина о миротворцах на Донбассе - попытка снять санкции за фейковый мир, - Пашинский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, председатель комитета, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский в своем выступлении отметил, что провокации Путина по миротворцам показывают, что санкции начали действовать, своих военных побед на данном этапе Путин не видит, поэтому хочет, не потеряв своих имперских амбиций, придумать какие-то фейки, чтобы ослабить экономическую блокаду.
"Что такое миротворцы в нашем понимании? Это не русские, не белорусские, не узбекские, не казахские вооруженные силы, которые выполнят пункт первый "контроль государственной границы и блокировки поставок военного оружия на территории, подконтрольные РФ". Что такое миротворцы в видении агрессора? Это российские войска в голубых касках, которые будут стоять на линии разграничения, и Путин будет докладывать мировому сообществу: мир наступил, снимайте санкции, и пусть Украина там проводит выборы и выбирает уже наследников Моторолы в Верховную Раду", - пояснил председатель Комитета.
Пашинский подчеркнул, что Украина требует полного очищения своей территории от российских войск.
"В связи с этим я предлагаю рассмотреть на комитете вчерашние заявления президента страны-агрессора Путина. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны выражает обеспокоенность способами манипуляции российским руководством возможности пребывания возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе. Для Украины является неприемлемым ограничение действия миротворческой миссии линией столкновения, поскольку это делает невозможным контроль перемещения личного состава РФ и бандформирований через неподконтрольный участок территории Донбасса", - заявил Пашинский.
"В условиях насыщения Донбасса оружием и личным составом армии РФ пребывание миротворческой миссии невозможно", - подчеркнул народный депутат.
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