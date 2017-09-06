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Все про:КНДР (332) Путин (24212) санкции (6422) Южная Корея (94)

 Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР, - Песков

кндр

Президент России Владимир Путин в переговорах с лидером Южной Кореи с Мун Чжэ Ином подтвердил свою позицию о бессмысленности санкций против КНДР и о необходимости вовлекать Пхеньян в диалог.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что главы РФ и Южной Кореи разошлись во мнениях по вопросу прекращения поставок нефти и нефтепродуктов КРДР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

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"Президент России неоднократно говорил, что объемы экономического взаимодействия и поставок нефти или нефтепродуктов находятся на ничтожном, мизерном уровне, поэтому в данном случае вряд ли целесообразно [его блокировать], там никаких значительных количеств нет", - сказал Песков.

Кроме того, по его словам, Путин отмечал, что "решительно осуждает провокационные действия Пхеньяна". "Мы не являемся сторонниками того, чтобы давить Пхеньян. Наоборот, его надо вовлекать в диалог, создавать условия, в которых Пхеньян будет чувствовать безопасность, и таким образом надо искать пути выхода. Именно об этом сегодня шла речь с российской стороны", - заключил представитель Кремля.

Как сообщалось, 3 сентября, КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совбеза ООН", - Столтенберг осудил ядерное испытание, проведенное КНДР

Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".

Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".

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Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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У путина большой опыт говорить что санкции бессмысленные и потом просить чтобы их сняли
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У Хуйла ржали Искандеры, а у кабана кто(что) будет ржать?
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а терорист каДыров заявив, що ложив болт на піськова, путена і "вялікую рассію"
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А Трампу о бессмысленности санкций против своего рейха не заявил.
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правильно говорит. все санкции должны быть против хуйлостана, а там и его сателлиты передОхнут
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Поэтому нужно побольше санкций и разных и кндр и днр и вымиратам.
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санкції північній кореї тільки на пользу, як і убогій рассіюшкє
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Хуйло в своем репертуаре!
Нужно ебнуть сразу двоих Хуйла и Узкоглазаго....
Мир станет чище, и теракты прекратятся!
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если хуйло говорит шо санкции бессмысленны то это значит шо они очень даже со смыслом!
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Ну точный удар по пуйлу конечно быстрее решит проблему.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР, - Песков
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