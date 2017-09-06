 Путин заявил главе Южной Кореи о бессмысленности санкций против КНДР, - Песков

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что главы РФ и Южной Кореи разошлись во мнениях по вопросу прекращения поставок нефти и нефтепродуктов КРДР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Президент России неоднократно говорил, что объемы экономического взаимодействия и поставок нефти или нефтепродуктов находятся на ничтожном, мизерном уровне, поэтому в данном случае вряд ли целесообразно [его блокировать], там никаких значительных количеств нет", - сказал Песков.
Кроме того, по его словам, Путин отмечал, что "решительно осуждает провокационные действия Пхеньяна". "Мы не являемся сторонниками того, чтобы давить Пхеньян. Наоборот, его надо вовлекать в диалог, создавать условия, в которых Пхеньян будет чувствовать безопасность, и таким образом надо искать пути выхода. Именно об этом сегодня шла речь с российской стороны", - заключил представитель Кремля.
Как сообщалось, 3 сентября, КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.
Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".
Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".
Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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Нужно ебнуть сразу двоих Хуйла и Узкоглазаго....
Мир станет чище, и теракты прекратятся!
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