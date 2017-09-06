 Лавринович является подозреваемым с 1 сентября, уведомление направлено ему по месту жительства, - прокурор Донской

Об этом на брифинге заявил прокурор ГПУ Алексей Донской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Он пояснил, что, согласно законодательству, уведомление о подозрении вручается в день составления, а в случае невозможности вручения таким образом уведомление направляется по известным адресам.
"Мы должны вручить уведомление в день составления, а следовательно, ему были осуществлены звонки на несколько телефонов, по одному он ответил лично. Ему сообщили, что он подозреваемый, и предложено до 17:00 явиться для того, чтобы была организована процедура. Лавринович сообщил, что находится в горах, и тогда ему было сообщено, что в таком случае закон предусматривает иной способ, а именно - направление по адресам. Также мы уточнили, является ли адрес его регистрации тем, куда нужно направлять уведомление, или может следует продублировать по другим. Он сказал, чтобы отправили уведомление по месту его жительства", - рассказал Донской.
"С 1 сентября этого года таким образом он считается подозреваемым", - резюмировал прокурор.
Донской добавил, что Лавриновича ждут в ГПУ уже завтра, 7 сентября.
Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.
Адвокат Лавриновича вручение подозрения своему подзащитному отрицает. Сам экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.
273 3
Януковичу и Лавриновичу предъявили обвинения по делу о захвате власти путем незаконного изменения Конституции, - Луценко(41)
ГПУ хочет провести допрос Манафорта по делу экс-министра юстиции Лавриновича, - Горбатюк(16)
ГПУ обратилась к США с просьбой допросить Манафорта, - CNN(80)
"Прокуратура РФ просто издевается над Януковичем, понимая, что это для юмористического журнала", - Лавринович об "указе" беглого президента про гражданство крымских прокуроров(75)
С приходом Луценко ГПУ начала показывать результаты, - адвокат(0)
"Это чистый политический пиар", - экс-министр Лавринович о расследовании ГПУ касательно него(36)
ГПУ завершила расследование уголовного производства против экс-министра юстиции Лавриновича(8)
Ответить
Ответить
Ответить