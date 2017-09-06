EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  273  3
Все про:ГПУ (8877) захват (788) Лавринович (507)

 Лавринович является подозреваемым с 1 сентября, уведомление направлено ему по месту жительства, - прокурор Донской

лавринович

Экс-министр юстиции Александр Лавринович является подозреваемым в деле о захвате власти с 1 сентября, уведомление ему было отправлено почтой по месту жительства.

Об этом на брифинге заявил прокурор ГПУ Алексей Донской, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Никакого подозрения Лавриновичу не вручали, повестки на допрос по какому-либо делу нет, - адвокат

Он пояснил, что, согласно законодательству, уведомление о подозрении вручается в день составления, а в случае невозможности вручения таким образом уведомление направляется по известным адресам.

"Мы должны вручить уведомление в день составления, а следовательно, ему были осуществлены звонки на несколько телефонов, по одному он ответил лично. Ему сообщили, что он подозреваемый, и предложено до 17:00 явиться для того, чтобы была организована процедура. Лавринович сообщил, что находится в горах, и тогда ему было сообщено, что в таком случае закон предусматривает иной способ, а именно - направление по адресам. Также мы уточнили, является ли адрес его регистрации тем, куда нужно направлять уведомление, или может следует продублировать по другим. Он сказал, чтобы отправили уведомление по месту его жительства", - рассказал Донской.

"С 1 сентября этого года таким образом он считается подозреваемым", - резюмировал прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статья о захвате власти, по которой сообщено подозрение Лавриновичу, предусматривает только арест, - Горбатюк

Донской добавил, что Лавриновича ждут в ГПУ уже завтра, 7 сентября.

Ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Адвокат Лавриновича вручение подозрения своему подзащитному отрицает. Сам экс-министр, комментируя информацию ГПУ, заявил, что не видит преступления в своих действиях, а в 2010 году лишь выполнял свои функциональные обязанности.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нету стало быть политической воли. Ничего, придет наше время и мы им всем поможем.

Лавринович является подозреваемым с 1 сентября, уведомление направлено ему по месту жительства, - прокурор Донской - Цензор.НЕТ 9180
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лавринович редкая гнида и должен сидеть, но шото ГПУ чудит... Подозрение по почте это какое то мальчишество. они б еще в передаче Вечірня казка" зачитали підозру
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛавринович является подозреваемым с 1 сентября, уведомление направлено ему по месту жительства, - прокурор Донской
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти