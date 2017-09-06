 С 28 августа зафиксировано только 3 случая применения крупнокалиберного вооружения на Донбассе, - ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В течение последних двух недель СММ констатировала уменьшение количества зафиксированных нарушений режима прекращения огня. После сообщения о восстановлении обязательств по соблюдению режима прекращения огня с 25 августа количество нарушений, зафиксированных 26 августа, сократилась до 47 случаев. Уровень насилия за неделю с 28 августа по 3 сентября снизился на 45%, если сравнивать с предыдущей неделей", - говорится в недельном отчете миссии по состоянию на 6 сентября.
"В период с 28 августа по 3 сентября количество случаев применения крупнокалиберного вооружения резко уменьшилось зафиксировано 3 таких случая. Это самый низкий показатель, зафиксированный в течение недели с тех пор, как в октябре 2015 вступило в силу дополнение к комплексу мероприятий по выполнению Минских соглашений", - отмечают в ОБСЕ.
"Миссия также зафиксировала уменьшение количества жертв среди гражданского населения. С 28 августа по 3 сентября СММ подтвердила один случай ранения гражданского лица (в отличие от одной погибшей и четырех раненых гражданских лиц за предыдущую неделю)", - утверждают наблюдатели.
В то же время отмечается, что свобода передвижения миссии была ограничена учитывая наличие мин и боеприпасов, которые не взорвались, как на участках разведения, так и в других районах.
"Наблюдателям неоднократно отказывали в доступе к районам на юге Донецкой области. Также зарегистрированы случаи препятствования дистанционному мониторингу СММ. В двух отдельных случаях, произошедших 26 и 30 августа в Ясиноватой, вооруженные лица не позволили наблюдателям осуществить полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Донецкой фильтровальной станцией, угрожая сбить БПЛА и ссылаясь на приказы своих руководителей. на основе данных воздушного наблюдения на 20 августа выявлено удлинение линии траншей на юг юго-восток от Донецкой фильтровальной станции", - заявили в СММ.
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