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 С 28 августа зафиксировано только 3 случая применения крупнокалиберного вооружения на Донбассе, - ОБСЕ

обсе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение двух последних недель фиксирует уменьшение количества случаев нарушений режима тишины на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В течение последних двух недель СММ констатировала уменьшение количества зафиксированных нарушений режима прекращения огня. После сообщения о восстановлении обязательств по соблюдению режима прекращения огня с 25 августа количество нарушений, зафиксированных 26 августа, сократилась до 47 случаев. Уровень насилия за неделю с 28 августа по 3 сентября снизился на 45%, если сравнивать с предыдущей неделей", - говорится в недельном отчете миссии по состоянию на 6 сентября.

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"В период с 28 августа по 3 сентября количество случаев применения крупнокалиберного вооружения резко уменьшилось зафиксировано 3 таких случая. Это самый низкий показатель, зафиксированный в течение недели с тех пор, как в октябре 2015 вступило в силу дополнение к комплексу мероприятий по выполнению Минских соглашений", - отмечают в ОБСЕ.

"Миссия также зафиксировала уменьшение количества жертв среди гражданского населения. С 28 августа по 3 сентября СММ подтвердила один случай ранения гражданского лица (в отличие от одной погибшей и четырех раненых гражданских лиц за предыдущую неделю)", - утверждают наблюдатели.

В то же время отмечается, что свобода передвижения миссии была ограничена учитывая наличие мин и боеприпасов, которые не взорвались, как на участках разведения, так и в других районах.

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"Наблюдателям неоднократно отказывали в доступе к районам на юге Донецкой области. Также зарегистрированы случаи препятствования дистанционному мониторингу СММ. В двух отдельных случаях, произошедших 26 и 30 августа в Ясиноватой, вооруженные лица не позволили наблюдателям осуществить полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Донецкой фильтровальной станцией, угрожая сбить БПЛА и ссылаясь на приказы своих руководителей. на основе данных воздушного наблюдения на 20 августа выявлено удлинение линии траншей на юг юго-восток от Донецкой фильтровальной станции", - заявили в СММ.

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Затаились,сволочи, перед началом "учений" 13 сентября - нужно в оба смотреть и максимально активизировать разведку ВСУ в Лугандоне:может случиться все,что возможно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС 28 августа зафиксировано только 3 случая применения крупнокалиберного вооружения на Донбассе, - ОБСЕ
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