 "Укрзализныця" запустит два новых поезда в Польшу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ПАТ "Укрзализныця".

"7 сентября, с 10:00 ПАО "Укрзализныця" вводит услугу оформления электронных проездных документов в международном сообщении на поезда № 715/716 Киев - Перемышль - Киев и № 752/751 Здолбунов - Холм - Здолбунов", - говорится в сообщении.

Ранее, "Укразализниця" запустила вторую пару поездов "Интерсити+" Киев-Перемышль с началом функционирования с 24 августа 2017 года.

Поезд "Интерсити+" №705/706 Киев-Перемышль, который курсирует с 23 декабря 2016 года, отправляется со станции Киев-Пассажирский и делает остановки на станциях Святошино, Коростень, Подзамче и Львов.