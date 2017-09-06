EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Общество
  1656  7
Все про:железная дорога (1066) Польша (4061) Укрзализныця (1196)

 "Укрзализныця" запустит два новых поезда в Польшу

поезд

С 7 сентября "Укрзализныця" откроет онлайн-продажу билетов на два новых поезда в Польшу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ПАТ "Укрзализныця".

"7 сентября, с 10:00 ПАО "Укрзализныця" вводит услугу оформления электронных проездных документов в международном сообщении на поезда № 715/716 Киев - Перемышль - Киев и № 752/751 Здолбунов - Холм - Здолбунов", - говорится в сообщении.

Ранее, "Укразализниця" запустила вторую пару поездов "Интерсити+" Киев-Перемышль с началом функционирования с 24 августа 2017 года.

Поезд "Интерсити+" №705/706 Киев-Перемышль, который курсирует с 23 декабря 2016 года, отправляется со станции Киев-Пассажирский и делает остановки на станциях Святошино, Коростень, Подзамче и Львов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрметаллургпром": существует незначительный прогресс в обеспечении ГМК полувагонами "Укрзализныци"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чуть не по теме.... я не могу понять ... науха было закупать скоростные хундаи, чтоб потом они ползали по 60 км в час по нашей железке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Затем, что корейцы хорошо разбираются в откатах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чувак, даю наводку... вопрос "нахуа" надо задавать сначала бабе Йуле, которая в 2008 году вела переговоры с корейцами и подписала с ними контракты; а потом - дяде Боре Колесникову с Донецка, который после бабы Йули в 2010 году эти поезда таки покупал.... и да, согласна с предыдущим автором - корейцы в откатах отлично разбираются......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, какие-такие скоростные поезда? Новых пока нет и не предвидится, неужели снимут с какого-то другого маршрута, как, отменили скоростной Киев-Трускавец: сначала поставили на самое неудобное время (отправление на Киев в 4-15 утра), а потом и вовсе отменили, якобы "из-за малого числа пассажиров". Пустоголовые из Зализныци своими мозгами так и не поняли - чтобы уехать, надо еще как-то добраться до вокзала.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" запустит два новых поезда в Польшу
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти