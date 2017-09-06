 Число КПП с оккупированным Крымом нужно сократить, - постпред президента Бабин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду
"Зачем нам содержать два пункта пропуска - "Каланчак" и "Чаплинка" - на расстоянии нескольких километров один от одного только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из вопроса национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один единственный пункт пропуска", - заявил он.
Бабин высказался за то, что пункт пропуска "Чаплынка" должен быть закрыт.
Директор департамента по вопросам Крыма Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк отметил, что проект обустройства пунктов пропуска в Крым находится на данный момент в Министерстве экономического развития и торговли.
"Относительно предложения ликвидации КПВВ "Чаплинка", то есть некоторые замечания относительно того, что если мы сужаем пропускную способность въезда-выезда, то могут быть провокации со стороны России", - отметил он.
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.... вы, мляти, определитесь - или развертывать или сворачивать.....
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И прав в том что достаточно и 2 пунктов - Чонгар , это запорожское направление и Каланчак - это главное направление на Херсон-Одессу маму, там дорога вдоль канала и она к стати является международной трассой.. Чаплынка в стороне от трасс.
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Вот-вот!
И украинцев в Крым пропускать только по спецразрешениям.
Из Крыма украинцев на материк пускать только по визе!
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Чаплынка и Каланчак это одно направление. Просто Чаплынка в стороне от трасс.
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И Донбасс и Крым просрали только потому, что очень часто повторяли "Могут быть провокации".
Будут провокации - танками расхерачить все провокации - больше не захотят.
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