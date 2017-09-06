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 Политика Украины
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 Число КПП с оккупированным Крымом нужно сократить, - постпред президента Бабин

крым

Представительство президента Украины в оккупированном Россией Крыму считает целесообразным ликвидировать один из пунктов пропуска на административной границе с полуостровом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам в среду

"Зачем нам содержать два пункта пропуска - "Каланчак" и "Чаплинка" - на расстоянии нескольких километров один от одного только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из вопроса национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один единственный пункт пропуска", - заявил он.

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Бабин высказался за то, что пункт пропуска "Чаплынка" должен быть закрыт.

Директор департамента по вопросам Крыма Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк отметил, что проект обустройства пунктов пропуска в Крым находится на данный момент в Министерстве экономического развития и торговли.

"Относительно предложения ликвидации КПВВ "Чаплинка", то есть некоторые замечания относительно того, что если мы сужаем пропускную способность въезда-выезда, то могут быть провокации со стороны России", - отметил он.

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Помнится, кажется, у Василия Аксенова был то ли роман, то ли повесть "Остров Крым". Так может он предвидел?
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Крысяне через Беларусь могут ездить . Красотами пидорашки по дороге могут полюбоваться .
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шота я не пойму, наши закроют, а мокшанцы оставят? и шо?
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будет как-то так: с одной стороны - выезжай-не хочу, а с другой - не фиг шастать
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какие "наши". эти наши по Херсонских степях русню прикопаную доедают.
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Развертывание временных погрангородков сократит число нарушений госграницы, - Цигикал.

.... вы, мляти, определитесь - или развертывать или сворачивать.....
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Он прав. Чаплынский КПП как раз выходит к титановому заводу. И через него в основном фуры шыкаладные на крысм шастали.
И прав в том что достаточно и 2 пунктов - Чонгар , это запорожское направление и Каланчак - это главное направление на Херсон-Одессу маму, там дорога вдоль канала и она к стати является международной трассой.. Чаплынка в стороне от трасс.
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Число КПП с оккупированным Крымом нужно сократить

Вот-вот!
И украинцев в Крым пропускать только по спецразрешениям.
Из Крыма украинцев на материк пускать только по визе!
.
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Правильно,надо убрать,чтоб только с той стороны остался.
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ну и что что с временно оккупированой останется? там дорога в один ряд и по сторонам противотанковыми рвами прокопано везде. Степи там минированы. Что толку от оставшейся в степи мордвы?
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Ну вот и представьте себе весь этот бред что он предлагает,мы сворачиваем КПП на одном направлении и что дальше?Дорогу подорвать?Или это один из дипломатических путей повернення Крыма?
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На крысм возвратят наши патриоты. И без всякой там "дипломатии " и мырных планов. Возвратят очень быстро. Это будет сопровождаться массовым падежом крысмоиут и завезенной русни.
Чаплынка и Каланчак это одно направление. Просто Чаплынка в стороне от трасс.
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А как же вышивата будет ездить к окупантам на отдых? Не, Пецо на ето не пойдет. Тамженашилюди.
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Она и так в основном через Чонгар и в большей степени через Каланчак ездит. И точно вам скажу , что не все то что едет из на крысма вышивата. Реально из крыма и сейчас много нормальных людей заезжает. В общем пропорция 70% - тамжынаших людей и 30% - руснявых прихвостней и прочих крысмоиуд.
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Опять: "Могут быть провокации"?
И Донбасс и Крым просрали только потому, что очень часто повторяли "Могут быть провокации".
Будут провокации - танками расхерачить все провокации - больше не захотят.
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там провокации не получится. Потому что русня в северном крысму сцытся от легчайшего дуновения ветра с Херсонщины. И потому что там танки не пройдут мордовские - рвами степь перекопана.
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кпп, то не головне.. більш важливо прибрати ЛЕП
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с этим все хуже. Шыкаладный цех электрику по ним до сих пор крысьчанам поставляет.
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Ты еще расскажи что Днепр по каналу течет туда, так в методичке написано?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧисло КПП с оккупированным Крымом нужно сократить, - постпред президента Бабин
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