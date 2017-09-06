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 За рубежом
  2005  15
Все про:переговоры (3462) Россия (72159) Черногория (122)

 Суд в Черногории признал двух российских представителей спецслужб главными организаторами переворота

черногория

Двух российских представителей спецслужб назвали главными организаторами планирования переворота в Черногории на суде над 14 подозреваемыми по делу, который открылся 6 сентября в Подгорице.

Подсудимым инкриминируют "создание криминальной организации" с целью подорвать конституционный строй Черногории и помешать вступлению страны в НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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По данным прокуратуры, двое упомянутых россиян являются оперативными работниками военной разведки Кремля. Их также обвиняют в терроризме.

Мужчин, которых идентифицируют как Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, обвиняют в организации и координации попытки мятежа из соседней Сербии. Граждане России находятся в розыске, их судят заочно.

Судебный процесс начался 19 июля в Подгорице, но его почти сразу остановили из-за того, что защита потребовала отстранить прокуроров по этому делу.

Суд в Черногории 8 июня подтвердил обвинения против 14 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Среди обвиняемых, кроме двух россиян, которых судят заочно, также двое пророссийских оппозиционных лидеров Черногории - Андрия Мандич и Милан Кнежевич, девять сербов и еще один гражданин Черногории.

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Андрию Мандича и Милана Кнежевича подозревают в организации преступной группы, которая, по данным прокуратуры Черногории, планировала устроить беспорядки, захватить госучреждения и убить тогдашнего премьера Милая Джукановича после окончания голосования на выборах 16 октября 2016 года.

Мандич и Кнежевич называют обвинения против них "фикцией".

Россия отрицает свою причастность как государства в этой попытки переворота, но активно поддерживает местные группы, которые выступали против вступления Черногории в НАТО.

Черногория стала 29-м членом НАТО на церемонии в Вашингтоне 5 июня.

Ранее сообщалось, что прокуратура Черногории выдвинула обвинения 14-ти подозреваемым в рамках расследования неудачной попытки государственного переворота осенью прошлого года. Среди обвиняемых - граждане России Владимир Попов и Эдуард Шимшаков. Кроме того, обвинения выдвинуты лидерам пророссийской политсилы "Демократический фронт" Андрию Мандичу и Милану Кнежевичу.
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Що цього разу буде брехати Пєсков? Хоча яка різниця...
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Подождите.Так .как бы. *ихтамнет* ?Как то, у кремля накладки?
так вот оно что !Ай-яй-яй! Опять *руссофобы* в Европе зашевелились
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во какая картина вырисовываеться - цапы страна террористов - а главное их поймали на горячем и доказали это))))
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Россия обосралась в тысячный раз. И ещё обосрется не единожды.
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Молодцы. Теперь кацапы хер сунутся в Черногорию.
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Правильно. Ловить и топить в Адриатическом море.
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В первую очередь не потому что этих двоих осудили, а потому что в НАТО теперь.
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их там как собак нерезаных
правда в основном - тихие
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