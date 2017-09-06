 Суд в Черногории признал двух российских представителей спецслужб главными организаторами переворота

Подсудимым инкриминируют "создание криминальной организации" с целью подорвать конституционный строй Черногории и помешать вступлению страны в НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По данным прокуратуры, двое упомянутых россиян являются оперативными работниками военной разведки Кремля. Их также обвиняют в терроризме.
Мужчин, которых идентифицируют как Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, обвиняют в организации и координации попытки мятежа из соседней Сербии. Граждане России находятся в розыске, их судят заочно.
Судебный процесс начался 19 июля в Подгорице, но его почти сразу остановили из-за того, что защита потребовала отстранить прокуроров по этому делу.
Суд в Черногории 8 июня подтвердил обвинения против 14 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Среди обвиняемых, кроме двух россиян, которых судят заочно, также двое пророссийских оппозиционных лидеров Черногории - Андрия Мандич и Милан Кнежевич, девять сербов и еще один гражданин Черногории.
Андрию Мандича и Милана Кнежевича подозревают в организации преступной группы, которая, по данным прокуратуры Черногории, планировала устроить беспорядки, захватить госучреждения и убить тогдашнего премьера Милая Джукановича после окончания голосования на выборах 16 октября 2016 года.
Мандич и Кнежевич называют обвинения против них "фикцией".
Россия отрицает свою причастность как государства в этой попытки переворота, но активно поддерживает местные группы, которые выступали против вступления Черногории в НАТО.
Черногория стала 29-м членом НАТО на церемонии в Вашингтоне 5 июня.
Ранее сообщалось, что прокуратура Черногории выдвинула обвинения 14-ти подозреваемым в рамках расследования неудачной попытки государственного переворота осенью прошлого года. Среди обвиняемых - граждане России Владимир Попов и Эдуард Шимшаков. Кроме того, обвинения выдвинуты лидерам пророссийской политсилы "Демократический фронт" Андрию Мандичу и Милану Кнежевичу.
2005 15
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так вот оно что !Ай-яй-яй! Опять *руссофобы* в Европе зашевелились
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правда в основном - тихие
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