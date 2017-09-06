EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  1623  32
Все про:налоги (2613) пенсионная реформа (982) пенсия (1674) Рева (250)

 Отмена налога на пенсии для работающих пенсионеров поддерживается всеми, - Рева

рева

Министр соцполитики Андрей Рева считает, что положения законопроекта о пенсионной реформе в части отмены налога на пенсии для работающих пенсионеров не вызывает возражений у народных депутатов.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылками на Укринформ.

"Это то, что поддерживается всеми. В тех материалах, что уже согласованы, есть норма об отмене этого налогообложения. Поправки к этой норме в тексте законопроекта не внесены", - сообщил Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рева выступает за возможность выхода на пенсию в любом возрасте тем, кто имеет 40 лет стажа

Министр также надеется, что после рассмотрения комитетом социальной политики проекта закона в среду данная норма останется на второе чтение, и парламент сможет принять решение по этому вопросу.

Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А 2 года назад введение этого налога тоже поддерживалось всеми. Ну разве Юлька и Самопомощь были против. Вопрос , что изменилось в БПП и НФ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как что? выборы скоро.
Ждите обещаний - доллар по 4, пенсионный возраст 28, расстаможка автомобиля бесплатно, каждой бабе по мужику, русский язык государств... не это для другой партии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
может, то, что пора им "дать люлей" поддерживается уже тоже почти всеми (ну, очень многими)?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Снова во власть захочешь - ещё не так раскорячишься. Судьбу Чечетова никто не хочет повторить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посчитали, что гешефта меньше, чем геморроя?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так ты у всех и спросил... А как быть с рабочими местами для молодежи? Вы же искусственно ухудшаете их положение. Пускай валят за бугор? А от этого точно будет лучше пенсионерам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
молодежь за те копейки, которые платятся пенсионерам, с дивана не слезет.
а пенсионеру +15% - существенно.
сеню до сих пор убил бы за тот "подарок"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
про то и речь. Молодежь их на. послал бы давно. не куда бы не делись, поднимали бы. А пенсы, готовы за копейки работать. Потому что они зарплату рассматривают как добавку к пенсии....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и за транспорт им платить тоже не надо. и этим жлобов дотируем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
это старая проблема. Когда есть готовые работать за копейки, тогда никому платить нормально не будут. Замкнутый круг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
угу... а можно дальше продолжить... если можно привлечь голоса очень дёшево... имеем государство люмпенов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если пенсия 1500 грн, то налог 15% - 225 грн - не много-2 кг колбасы.

Но, если песия 100 000 грн у пракурора. то тогда енти15% - 15 000 грн - енто
уже существенно - пенсия простого пенсионэра за 1 год.

Поентому и отменили - потому, чтобы не терять себе-пракурору енти 15 000 грн.

Хотя о чем речь, у них и кроме пенсии капает дивиденды от газовых скважин и заводов.
Так енти дивиденды - всего то обложены на 5%.
А простая зарплата - аж на 45%.

Думай, рева, думай, может еще што-то выдумаешь для панамского кармана...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100 000 грн у пракурора... смешно.
Да телевизор страшная сила. Сто кусков пенсия, это фантастика даже для судей Верховного суда!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Класика
-КУПИ КОЗУ
.....
-ПРОДАЙ КОЗУ
Мля как же мне классно живется
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну дебилы. Кролег ввел этот налог без всякой реформы. А теперь его отмену превозносят в ранг главного достижения грядущей реформы.
Только у меня очень большое сомнение насчет этой "реформы".
В качестве мотивации необходимости реформы говорят о дыре в ПФ в 140 лярдов, и тут же заявляют о современивании пенсий, типа 6 млн пенсионеров получат прибавку от 200 до 2 тыс грн. Даже если взять ну очень средние 500 грн на каждого, то 6 млн х 500 грн х 12 мес добавят "дыре" еще 36 лярдов и минус налог с работающих пенсионеров.
Интересно за ЧЕЙ счет этот праздник невиданной щедрости намечается? И КАКИМ образом будет ликвидирован дефицит ПФ? На ум идет только одно, что все будущие пенсионеры хрен ее вообще увидят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто у нас пенсии налогом обложил? Неужели Небесная сотня?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему это антиукраинское говно ненавидящее украинцев так как они "много жрут" до сих пор не уволено и еще делает какие то ненужные никому комментарии???????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После всех ревиных выпуков, этот вопрос должен стоять первым !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бесплатная справка для тупых (или считающих нас тупыми) министров. В "паганом" СССРе было так. Если профессия дефицитна и нет молодежи (тогда рабочие) - и пенсия и зарплата платились полностью. Для "конторы" и прочей чаполочи был установлен лимит - общая сумма зарплата + пенсия не больше 300 рубликов. Выбирай!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтобы мы не сильно возмущались, власть нам пообещала урожай поздних арбузов.(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
уМОРА, эти же идиоты во главе с Кроликом вводили, теперь хотят отменить, выдавая это за заботу о народе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это как пенсионный сбор при купле валюты,то вводят,то отменяют или тех.осмотр.Точно дебилы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну для начала должны сесть ВСЕ те,кто этот налог вводил .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
с каких коврижек? работаешь плати,нет дай место работы другому,
 показать весь комментарий
Ответить
 
та шо тут непонятного-в основном на выборы ходят бабушки и дедушки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодим нема роботи, зате всі тепленькі та де легше місця окупували пенсіонери. У нас ;медсестра;-була 84 роки, маразм уже зашкалював і ходила з милицями. Померла просто на ;роботі;.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтмена налога на пенсии для работающих пенсионеров поддерживается всеми, - Рева
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти