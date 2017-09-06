 Отмена налога на пенсии для работающих пенсионеров поддерживается всеми, - Рева

Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылками на Укринформ.
"Это то, что поддерживается всеми. В тех материалах, что уже согласованы, есть норма об отмене этого налогообложения. Поправки к этой норме в тексте законопроекта не внесены", - сообщил Рева.
Министр также надеется, что после рассмотрения комитетом социальной политики проекта закона в среду данная норма останется на второе чтение, и парламент сможет принять решение по этому вопросу.
Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.
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Ждите обещаний - доллар по 4, пенсионный возраст 28, расстаможка автомобиля бесплатно, каждой бабе по мужику, русский язык государств... не это для другой партии.
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а пенсионеру +15% - существенно.
сеню до сих пор убил бы за тот "подарок"
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Но, если песия 100 000 грн у пракурора. то тогда енти15% - 15 000 грн - енто
уже существенно - пенсия простого пенсионэра за 1 год.
Поентому и отменили - потому, чтобы не терять себе-пракурору енти 15 000 грн.
Хотя о чем речь, у них и кроме пенсии капает дивиденды от газовых скважин и заводов.
Так енти дивиденды - всего то обложены на 5%.
А простая зарплата - аж на 45%.
Думай, рева, думай, может еще што-то выдумаешь для панамского кармана...
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Да телевизор страшная сила. Сто кусков пенсия, это фантастика даже для судей Верховного суда!
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-КУПИ КОЗУ
.....
-ПРОДАЙ КОЗУ
Мля как же мне классно живется
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Только у меня очень большое сомнение насчет этой "реформы".
В качестве мотивации необходимости реформы говорят о дыре в ПФ в 140 лярдов, и тут же заявляют о современивании пенсий, типа 6 млн пенсионеров получат прибавку от 200 до 2 тыс грн. Даже если взять ну очень средние 500 грн на каждого, то 6 млн х 500 грн х 12 мес добавят "дыре" еще 36 лярдов и минус налог с работающих пенсионеров.
Интересно за ЧЕЙ счет этот праздник невиданной щедрости намечается? И КАКИМ образом будет ликвидирован дефицит ПФ? На ум идет только одно, что все будущие пенсионеры хрен ее вообще увидят.
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