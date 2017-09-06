 Украина ждет ответа от РФ насчет обмена заложников по формуле "309 на 87", - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила на странице в Facebook.
"Минск. Гуманитарная подгруппа, где украинскую сторону представляли также Виктор Медведчук, и эксперты СБУ, и Валерия Лутковская. В присутствии ОБСЕ подтвердили переданное на днях предложение о безотлагательном освобождении заложников. Мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы вытащить наших. Важно, что ОРДЛО уже не отрицает удержание 87 украинцев из списка 144", - отметила она.
"Мы тяжело находим информацию о каждом и боремся за их включение в списки. Также мы четко стоим на позиции, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на Минских соглашениях. Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действие Минских соглашений, поэтому это неприемлемо... ", - заявила Геращенко.
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Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Патерь на сегодня в ато нет,
2 недели патерь нет, 1-й пукнт соглашениев выпалнен,
уже пора давать амнистею... и каституцею...
Нац гвардия под радой уже присягу приняла - путь открыт.
Ура!!!!!!!
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Тандит договорился.
И отпустите уже наконец беокут - 3 года пилят тупым прокурорским ножом, никак не допилят.
И нелюштепу отпустите - она мечтает на пляж в купальнике... как сказала в недавнем интервью.
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