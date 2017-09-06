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 Политика Украины
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 Украина ждет ответа от РФ насчет обмена заложников по формуле "309 на 87", - Ирина Геращенко

геращенко

Украинская сторона ожидает ответа от представителей Российской Федерации на предложение относительно обмена заложников по формуле "309 на 87".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила на странице в Facebook.

"Минск. Гуманитарная подгруппа, где украинскую сторону представляли также Виктор Медведчук, и эксперты СБУ, и Валерия Лутковская. В присутствии ОБСЕ подтвердили переданное на днях предложение о безотлагательном освобождении заложников. Мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы вытащить наших. Важно, что ОРДЛО уже не отрицает удержание 87 украинцев из списка 144", - отметила она.

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"Мы тяжело находим информацию о каждом и боремся за их включение в списки. Также мы четко стоим на позиции, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на Минских соглашениях. Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действие Минских соглашений, поэтому это неприемлемо... ", - заявила Геращенко.



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Геращенко говорила что в заложниках есть 144 человека , а что будет с остальными?
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Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое; да приидет царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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"...украинскую сторону представляли также Виктор Медведчук и Валерия Лутковская". Какие это украинцы ? Каковы ПРЕДСТАВИТЕЛИ, такой и будет РЕЗУЛЬТАТ.
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Схема 87 человек на газ по 16 грн/литр более - схема кума ху-ла.
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а ты против был бы за газ их вытянуть? Не, как вариант? Может их тупо выкупить?
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Жду ответа как соловей лета...

Патерь на сегодня в ато нет,
2 недели патерь нет, 1-й пукнт соглашениев выпалнен,

уже пора давать амнистею... и каституцею...

Нац гвардия под радой уже присягу приняла - путь открыт.
Ура!!!!!!!
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Да, и еще Агеев - на выход!!!!!!!!!

Тандит договорился.
И отпустите уже наконец беокут - 3 года пилят тупым прокурорским ножом, никак не допилят.

И нелюштепу отпустите - она мечтает на пляж в купальнике... как сказала в недавнем интервью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина ждет ответа от РФ насчет обмена заложников по формуле "309 на 87", - Ирина Геращенко
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