 Минобороны РФ удвоило закупку надувных макетов ракет и самолетов

Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник отдела маркетинга и продаж продукции военного назначения компании "Научно-производственное предприятие "РусБал" ("Русский баллон") Алексей Комаров, передает Цензор.НЕТ.
"В текущем году гособоронзаказ компании "Русбал" на поставку имитирующей боевой техники по сравнению с прошлым годом практически удвоился", - сказал Комаров.
Он уточнил, что "Русбал" поставляет сейчас по линии ГОЗ "имитирующие пневмомакеты ракетных комплексов различного типа, а также некоторые образцы авиационной техники".
Эти имитационные средства, сказал Комаров, также пользуются спросом за рубежом и приблизительно 30% производимой компанией продукции поставляется через "Рособоронэкспорт" иностранным заказчикам.
"По линии экспорта инозаказчикам, как правило, идет такая же номенклатура имитирующей техники, что и по линии гособоронзаказа", - пояснил Комаров.
Он напомнил, что российской государственной программой вооружений на период до 2020 в рамках статьи "Закупка маскировочной и имитационной техники" предусмотрена поставка в войска пневмомакетов боевой техники, в том числе - с участием и компании "Русбал".
Пневматический макет представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой с высокой степенью детализации имитирует образцы военной техники. В производстве используется обычная швейная технология. Заказчик поставляет разработчику демаскирующие признаки боевой техники, которые в полной мере учитываются при создании макета. Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок, вентилятор. В состав имитационных средств также могут входить элементы жесткого каркаса. Все изделия перевозятся автомобильным, морским и воздушным транспортом без ограничений: масса макетов составляет от 30 до 100 кг.
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НЕТ не подойдет. Он должен быть обязательно ЗЕЛЕНЫМ, это ведь военный вариант, понимать надо.
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https://www.dialog.ua/news/130137_1504703328
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Йкалистская страна жить без этого скрепного духовитого ингредиента не может.
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