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 За рубежом
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Все про:армия РФ (6807) Минобороны РФ (443) закупки (104)

 Минобороны РФ удвоило закупку надувных макетов ракет и самолетов

россия макет надувной

Объемы продаж пневматических макетов боевой техники, которые используются российскими военными как маскировочное средство, растут.

Об этом сообщил "Интерфаксу" начальник отдела маркетинга и продаж продукции военного назначения компании "Научно-производственное предприятие "РусБал" ("Русский баллон") Алексей Комаров, передает Цензор.НЕТ.

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"В текущем году гособоронзаказ компании "Русбал" на поставку имитирующей боевой техники по сравнению с прошлым годом практически удвоился", - сказал Комаров.

Он уточнил, что "Русбал" поставляет сейчас по линии ГОЗ "имитирующие пневмомакеты ракетных комплексов различного типа, а также некоторые образцы авиационной техники".

Эти имитационные средства, сказал Комаров, также пользуются спросом за рубежом и приблизительно 30% производимой компанией продукции поставляется через "Рособоронэкспорт" иностранным заказчикам.

"По линии экспорта инозаказчикам, как правило, идет такая же номенклатура имитирующей техники, что и по линии гособоронзаказа", - пояснил Комаров.

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Он напомнил, что российской государственной программой вооружений на период до 2020 в рамках статьи "Закупка маскировочной и имитационной техники" предусмотрена поставка в войска пневмомакетов боевой техники, в том числе - с участием и компании "Русбал".

Пневматический макет представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой с высокой степенью детализации имитирует образцы военной техники. В производстве используется обычная швейная технология. Заказчик поставляет разработчику демаскирующие признаки боевой техники, которые в полной мере учитываются при создании макета. Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок, вентилятор. В состав имитационных средств также могут входить элементы жесткого каркаса. Все изделия перевозятся автомобильным, морским и воздушным транспортом без ограничений: масса макетов составляет от 30 до 100 кг.
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Это вариация на тему бабушки, которая очень даже может быть дедушкой?
НЕТ не подойдет. Он должен быть обязательно ЗЕЛЕНЫМ, это ведь военный вариант, понимать надо.
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Может быть. Там за воздушным шариком не видно. )
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ОНО РАССУЁТ ДУТЫЕ ВОЙСКА НА ВОСТОКЕ ВОЗЛЕ ДРУГИХ "Даманских" ибо привычка трындеть, шо харашо живём распространилась и на то, шо хорошо "мы вооружены" ...

.
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Лучше закупайте гандоны уроды, дайте миру шанс на нормальную жизнь!
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представляю себе какие теперь розовощекие ватные воЕны будут! в оенкоматах наверное сделают обязательными легочные пробы
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Да им для этого легкие совсем не нужны - там такие пердаки , что не одну армию создать можно.
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Они на них через Керченский пролив будут эвакуироваться.
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"Минобороны РФ удвоило закупку надувных макетов ракет и самолетов" ---- Трепещи Америка !!! =)))
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Можно ещё производить надувной хлеб и колбасу . Вата будет в восторге .
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Кацапстану потрібно подвоїти випуск презирвативів, менше буде зайвохромосомних.
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а личный состав женского полу тоже закупают???
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Это самый дешёвый способ минимизировать затраты на увеличение обороны)))
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В России военный эшелон с бронетехникой перевернулся и сошел с рельсов: очевидцы опубликовали первые фото крушения 6 сентября 2017

https://www.dialog.ua/news/130137_1504703328
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шо, неужели полопались? ))) (пока не заходя по ссылке)
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ФеЙкалистская страна жить без этого скрепного духовитого ингредиента не может.
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сверху на макетах будут отличительные знаки производителя:

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амери рельсотрони клєпають, свиноподібні оружия з резини і міністрів з олєнєводів
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в Лугандон, Сирию, Крым (в Севас парочку крейсеров) , Белорашу, на границу с Украиной, ибо на настоящее ужо не хватает ))
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кста, эти презервативы стоят нехилых денег!!!
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а що таке...справжню зброю роздали терористам по всьому світу...
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ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА В РОСІЇ - ЦЕ КОЛИ НАДУВНА АРМІЯ ЗАХИЩАЄ КРАЇНУ ГУМОВИМИ ВИРОБАМИ...
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Америке в ответ нужно увеличить популяцию бакланов. Склевали "зенит-арену" - склюют и эти пугала.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинобороны РФ удвоило закупку надувных макетов ракет и самолетов
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