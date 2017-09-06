 Вандалы повредили памятник героям АТО в Кременчуге

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как сообщили в полиции, на видео, изъятом с камер уличного наблюдения вблизи места происшествия, видно, как неизвестный ночью повалил гранитную плиту с надписью: "Герої не вмирають" и повредил постамент.
На месте происшествия работают правоохранители. Они не исключают, что памятник повредили несколько человек.
Памятный знак в честь героев АТО был открыт в конце августа 2016 года - в годовщину событий под Иловайском. Его изготовили кременчугские кузнецы. Знак состоит из металлической короны в форме тризуба и четырех поднятых вверх мечей, символизирующих четыре сектора АТО.
Напоминаем, 2 августа в Кременчуге неизвестные подожгли мемориальный знак героям АТО, который расположен в парке Юбилейный.
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купилпереоформил у карлика-кацапа...и так будет со всеми украинцами,гнобить будут за Майдан и за стремление к свободе
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А тепер Горішній плавень.
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https://www.youtube.com/watch?v=rl2t2pzUkvo
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