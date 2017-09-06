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 Вандалы повредили памятник героям АТО в Кременчуге

памятник

В Кременчуге (Полтавская область) вандалы снова повредили памятник героям АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили в полиции, на видео, изъятом с камер уличного наблюдения вблизи места происшествия, видно, как неизвестный ночью повалил гранитную плиту с надписью: "Герої не вмирають" и повредил постамент.

На месте происшествия работают правоохранители. Они не исключают, что памятник повредили несколько человек.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вандалы на Донетчине повредили памятник воинам 24 бригады ВСУ. ФОТО

Памятный знак в честь героев АТО был открыт в конце августа 2016 года - в годовщину событий под Иловайском. Его изготовили кременчугские кузнецы. Знак состоит из металлической короны в форме тризуба и четырех поднятых вверх мечей, символизирующих четыре сектора АТО.

Напоминаем, 2 августа в Кременчуге неизвестные подожгли мемориальный знак героям АТО, который расположен в парке Юбилейный.

Смотрите: Вандалы разрушили памятник погибшим воинам батальона им. Кульчицкого под Бахмутом. ФОТО

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если в Украину придут гэбисты и припиздентом станет мертвечук-ты не о жирности борща будешь рассуждать,а вспомнишь голодомор,мои родители сполна почувствовали на своей шкуре что это и как выжить...вот посмотри-не успел продажный шоколадник через сбу отжать рынок сжиженного газа в пользу мертвечука и как следствие взлет цен на газовых заправках,которые кум х*уйла заблаговременно купил переоформил у карлика-кацапа...и так будет со всеми украинцами,гнобить будут за Майдан и за стремление к свободе
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да нет дружище,люди не живут,а выживают из последних сил,но чем сильнее закручивают кипящий котел,тем сильнее он рванет...да и еще одно-я далеко от Киева и на слово НИКОМУ не верю
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Кременчужанин в прошлом.

А тепер Горішній плавень.
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В Израиле не будет стоять это верняк , но вот што я тебе скажу гнида сепарская , это даже не важно устоит этот памятник да и вообще другие памятники воинам АТО или нет , важно што эти памятники есть и будут в УКРАИНСКИХ сердцах и душах и вот этим памятникам вы мрази ничего сделать не сможете
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Столько полиции развелось, а не могут поймать этого отмороженного УБЛ--Ю--ДКА. Ничего, его АТОшники отыщут рано или поздно.
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Спасибо Кременчугу за хорошие грузовики для армии. А всяких малоросликов передавим-передушим.
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Хоть одного вандала аваковские мусора поймали за ето время? Или все заняты отловом и отжимом европейских машин.

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Украинская полиция только с проституцией борется по советским статьям в уголовном кодексе.
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Полиция это сплошные украинофобы и они вообще не борются с сепаратизмом. ей некогда Ведь она занята более важными делами преследует националистов, да вместе с бандитами - сепаратистами титушками, крепко дубасит патриотов воинов участников АТО как в Днепре.
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Та отож. Хоча системність та впертість, з якою руйнуються такі пам'ятники, свідчить про причетність до цього мусорів або фсбу.
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Уроды сепарские ,вас поймают рано иои поздно!
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Враги повредили памятник героям АТО и за это надо закапывать живьем так как смертная казнь это не гуманно и запрещено законом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВандалы повредили памятник героям АТО в Кременчуге
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