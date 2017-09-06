 Запрета на въезд Саакашвили нет, это мифы и домыслы, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украины".
"Государственная пограничная служба не имела и не имеет ни одного поручения правоохранительных органов о запрете въезда Михеила Саакашвили на территорию Украины", - заявил первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк на заседании подкомитета антикоррупционного комитета в среду в Киеве.
По его словам, "запрета нет и никогда не будет, это мифы и домыслы".
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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только где он его возьмёт?
на лотке купит ?
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ХАЙ ПРИЕЗЖАЕТ...
И НА СЕБЯ ПОТОМ ПЕНЯЕТ... .
.
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ВІД МАТВІЯ 6:5
А як молитеся, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою!
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Ам!
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Это типа: "Мышка, сыр в мышеловке можно трогать. Запрета нет."
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Клеветник - лидер общественного мнения.
Приспособленец - герой.
Воздушный шарик с фамилией политузника - правозащитная деятельность.
Не звонить его матери, не интересоваться жизнью его детей - чуткость, благотворительность, забота на государственном уровне.
Ложь - истина.
Лесть - доблесть.
Влажная слюнявая любовь к власти - патриотизм.
Хам и свинья - Патриот с большой буквы.
Критика - позор, преступление.
Что-то не нравится - ты враг и шпион.
Телефонное право - самая востребованная демократическая ценность.
Свобода слова - нет, не слыхали.
Комсомольские работники - в вышиванках.
Ментальные совки - за интеграцию в ЕС.
Коллективная травля - ну, что умеем.
Айдер Муждабаев
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На поддержку соратников? Так их у него нет. А, ну да, есть те, хто в уши дует про "велики успихи". Там совсем все просто. Будет или предательство ради своей шкуры, либо "ничего личного, только бизнес".
На помощь друзей? Так последнего друга он сейчас судоржно пытается сделать кровным врагом, со всеми вытекающими.
Силовые органы встанут на защиту???!!! Сами и перевернуть кверху ножками помогут.
Армия любит офшорного чуть сильнее Хуйла вяликого, а добровольцы и волонтеры Иловайска ему до гроба не простят.
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Як це так? "Ослушались" нашого відмінника? Йому ж так хочеться позбутися Саакашвілі, Тимошенка, Гриценка... А тут такий неслух.
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Паша дальнобой про Саакашвили: 8.08 минута
https://www.youtube.com/watch?v=xUZtJaTQlS8
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