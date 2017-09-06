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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3028) запрет (1234) Саакашвили (1934)

 Запрета на въезд Саакашвили нет, это мифы и домыслы, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк

саакашвили паспорт

В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украины".

Читайте также: Украина получила запрос от Грузии на арест и выдачу Саакашвили, - Минюст (обновлено)

"Государственная пограничная служба не имела и не имеет ни одного поручения правоохранительных органов о запрете въезда Михеила Саакашвили на территорию Украины", - заявил первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк на заседании подкомитета антикоррупционного комитета в среду в Киеве.

По его словам, "запрета нет и никогда не будет, это мифы и домыслы".

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Он сам ехать не будет. Журналисты точно с ним будут.
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а он не может въехать по паспорту другого государства?
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может,
только где он его возьмёт?
на лотке купит ?
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по праву рождения, хотя может у него ещё какой припасен
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Это только у Насирова не могли найти иностранные паспорта, а у Саакашвили нашли бы, если бы они были.
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Совсем по Булгакову. Порошенко кому угодно раздает паспорта.
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Михо видно разочаровался в такой стране - здоровая, жтрная, лежит и хрюкает.
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там же тьма народу )))) .... тут другое
ВІД МАТВІЯ 6:5
А як молитеся, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою!
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чувырло, шо ты сюда кацапский мусор таскаешь?
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Переобулся глист? нах обратно в цех
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Вот если не поддержат Саакашвили 10 сентября, тогда это станет правдой. Горько, обидно, но посмотрим.
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я понимаю, что у вас там в козломордии другие "реалии" и зомбоящик заменяет почти всё, но не видеть эту картинку раньше... с какой берлоги вы вылезли?
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Побегут они во главе с жирным при первом шухере.
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На границе зачитают Указ о лишении гражданства потом письмо с Грузии и нахвамдис Михо... :D
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порох и его банда просто в штаны от страха наложили , что им санкции на счета наложат.
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михо,не верь! єто замануха.спаймают и сдадут в грузию
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Не объедайся на второе вафля артек от рошен
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Договорняк с одной стороной и угрозы с другой. Потом наоборот...
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Сколько можно законность действий госорганов намеками комментировать и ходить вокруг да около. А спросить напрямик этого Серватюка о конкретных действиях представителей его конторы в случае прибытия Саакашвили на пункт пропуска, журналистам религия запрещает?
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Писала , что пороха и всю банду построит ЕС и США за Саакашвили и построили так , что те просто в штаны наложила )))
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Запрета на въезд Саакашвили нет, это мифы и домыслы, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк

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Это типа: "Мышка, сыр в мышеловке можно трогать. Запрета нет."
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краткий словарь порохобота
Клеветник - лидер общественного мнения.
Приспособленец - герой.
Воздушный шарик с фамилией политузника - правозащитная деятельность.
Не звонить его матери, не интересоваться жизнью его детей - чуткость, благотворительность, забота на государственном уровне.
Ложь - истина.
Лесть - доблесть.
Влажная слюнявая любовь к власти - патриотизм.
Хам и свинья - Патриот с большой буквы.
Критика - позор, преступление.
Что-то не нравится - ты враг и шпион.
Телефонное право - самая востребованная демократическая ценность.
Свобода слова - нет, не слыхали.
Комсомольские работники - в вышиванках.
Ментальные совки - за интеграцию в ЕС.
Коллективная травля - ну, что умеем.

Айдер Муждабаев
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Слідуюча порція санкцій буде проти соєвих риглів .
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Больше интересен список провожающих и встречающих. Будет ли с той стороны провожать боровик, и будет ли на этой стороне встречать гадя и яркая плеяда борцов с коррупцией?
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"есть lifehack по супер усилению границ Украины, Михаил анонсирует прибытие в Украину, но не указывает конкретный пункт пропуска, барыги в срочном порядке начинают рыть окопы, стягивать нацгвардию и вертолеты по всей линии украинской границы, проект "стена" отменяется за ненадобностью"

Запрета на въезд Саакашвили нет, это мифы и домыслы, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк - Цензор.НЕТ 1665
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ЗСУ перекинуть на захід країни , так як ордло є торговими партнерами.
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На шо наш панамный надеется?
На поддержку соратников? Так их у него нет. А, ну да, есть те, хто в уши дует про "велики успихи". Там совсем все просто. Будет или предательство ради своей шкуры, либо "ничего личного, только бизнес".
На помощь друзей? Так последнего друга он сейчас судоржно пытается сделать кровным врагом, со всеми вытекающими.
Силовые органы встанут на защиту???!!! Сами и перевернуть кверху ножками помогут.
Армия любит офшорного чуть сильнее Хуйла вяликого, а добровольцы и волонтеры Иловайска ему до гроба не простят.
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"Державна прикордонна служба не мала і не має жодного доручення правоохоронних органів про заборону в'їзду Міхеіла Саакашвілі на територію України"
Як це так? "Ослушались" нашого відмінника? Йому ж так хочеться позбутися Саакашвілі, Тимошенка, Гриценка... А тут такий неслух.
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А кто-то говорил, что ему въезд запрещён? По-моему об этом сам психашвили только и верещал.
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Интересно, сегодня в теме про миху опять 8 страниц зрады будет? Его уже можно на тотализатор выставлять и большие ставки делать)

Паша дальнобой про Саакашвили: 8.08 минута

https://www.youtube.com/watch?v=xUZtJaTQlS8
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапрета на въезд Саакашвили нет, это мифы и домыслы, - замглавы Госпогранслужбы Серватюк
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