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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (804) Минфин (1178) рейтинг (1107) инвесторы (220) Данилюк Александр (211)

 Украина возглавила рейтинг наиболее привлекательных стран для инвесторов среди стран Европы, Ближнего Востока и Азии, - Данилюк

данилюк

Украина возглавила рейтинг наиболее привлекательных стран для потенциальных инвестиций среди стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр финансов Александр Данилюк написал на странице в Facebook.

"В этом глобализованном мире мы постоянно конкурируем за капитал, технологии и знания. Поэтому приход иностранных инвесторов является важным для развития нашей экономики. Работаем далее, чтобы улучшать условия для бизнеса, упрощать процедуры и обеспечивать стабильность и предсказуемость для украинских и зарубежных инвесторов", - написал Данилюк.

Он отметил, что для этого запустили прозрачный реестр автоматического возмещения НДС, комплексные реформы налоговой и таможни.

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Только вот инвесторы среди стран Европы, Ближнего Востока и Азии об этом не догадываются?
Данилюк мухоморами там закусывает?
Или как обычно, вместе с остальными "рехформаторами", живет в потустороннем мире, где зарплаты огромные и коммунизм практически наступил??
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Та ви шо? И магазин с гаффитями тому подтверждение!
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А от цікаво про це країни Європи, Америки і Азії знають, чи це всього навсього хворобливі фантазії пана Данилюка.
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Зачем вы так, человек сном своим поделился, а вы сразу больной
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Шо, Цензор, заставили тебя писать фантастические рассказы и байки втюхивать народу?
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рейтинг - в студию. если нет - на гиляку балабола.
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Ляпнул Сашок для поднятия тонуса народного.А можно эти континенты в цифры перевести,в деньги.
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Другий день читаю пости чиновників: закриваю очі - живу в Еміратах, відкриваю - ...примарилось. ЗІ Знущаються.
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опять для троллей и плакс облом - нет ,не может быть,мы тута за деньги пишем и лучше знаем - да троллики))))
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Почув за вікном шум - думав інвестори гомонять, подивився в шибку - ні двірники матюкаються.
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Данилюк сам этот рейтинг нарисовал? Цензор где ссылки?
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а и да - Україна очолила список пріоритетних для інвесторів країн - ЗМІ
Україна є однією з найбільш привабливих країн для вивчення потенційних інвестицій серед менеджерів фондів, що інвестують в країни регіону EMEA (країни Європи, Близького Сходу і Африки).
Про це повідомило видання Institutional Investor.
"32% опитаних інвесторів розглядають Україну як першу країну для поїздки з метою вивчення потенційних угод, 26% мають намір спершу відвідати Румунію, 25% - Нігерію і 24% - Кенію", - свідчать дані опитування.
Згідно з опитуванням, найбільший інтерес до України виявляють інвестори з Росії та країн СНД.
У повідомленні також вказується, що найбільш привабливим інвестиційним напрямком в Україні є сільськогосподарський сектор.
"Українські агрокомпанії показали, що можуть впоратися з економічними викликами і політичними ризиками", - цитується керуючий інвестиційним портфелем Union Investment Сергій Дергачов.
Дослідницький підрозділ Institutional Investor опитало 214 керуючих фондами в 154 компаніях щодо того, яка країна значиться першою в їхньому списку для відвідування в найближчі 12 місяців для вивчення потенційних інвестицій.
Економічна правда
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Полізу я на найближчу сосну, аби мене інвестори не затоптали, коли будуть сюди бігти.
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((( хорош ворчать - шо человеку надо, шоб хорошо встретить старость)))
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Где бы посмотреть этот рейтинг, очень интересно
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В медицинській карточці пана Данилюка.
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Лежит на кухонном столе этого Данилюка. Замацанный...
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Видимо возглавила в воспаленном мозгу Данилюка.
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потенциально я могу заработать за месяц 80000 уе, а реально зарабатываю 9000грн.
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после истории с агентом сивоконь (а сособенно с наказанием депутатов) ваше в топ врываеться по инвестициям
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А то г-н Данилюк не в курсе, что по объему инвестиций Украина на одном из последних мест в Европе и Азии.
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"II [Institutional Investor] surveyed 214 fund managers at 154 investment companies, asking which countries are top of the list for travel in the next 12 months for current or potential investments"

Т.е. этот рейтинг - топ стран, куда инвесторы хотели бы поехать, в том числе и по делам текущих инвестиций, что уже настораживает, т.к. инвестиции можно не только вкладывать, но и выводить.
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И когда у нас фольцваген автозавод построит?
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Сразу как Штаты с Британией по инвестициям обгоним.
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Шось я в ваших коментарях бачу лише бруд... Невже вам всім не на користь розвиток і благополуччя України?
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Просто всіх вже дістали казки від влади. Інвестори де?
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Спиздел так спиздел.барыгу всеравно не переплюнеш.
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Почитал англоязычный оригинал (что мешало это сделать Данилюку).
Кратко:

1. Не Украина, а Украина, Румыния, Нигерия и Кения.
2. Украина привлекательна для инвесторов из бывшего СНГ (в т.ч. и российских), а для инвесторов из Великобритании и ЕС предпочтительнее Нигерия и Кения.
3. Привлекательными выглядят только инвестиции в украинское с/х, другие варианты не рассматриваются.

Це перемога чи зрада?
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Це бред сивой кобылы в интерпретации Данилюка и "Цензора".
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Инвесторы сменили мнение об Украине 3х летней давности, как нестабильной революционной дыре, но следующий революционный приступ, который Егор Соболев обещает в конце 2018, из остудит.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина возглавила рейтинг наиболее привлекательных стран для инвесторов среди стран Европы, Ближнего Востока и Азии, - Данилюк
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