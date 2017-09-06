 Украина возглавила рейтинг наиболее привлекательных стран для инвесторов среди стран Европы, Ближнего Востока и Азии, - Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр финансов Александр Данилюк написал на странице в Facebook.
"В этом глобализованном мире мы постоянно конкурируем за капитал, технологии и знания. Поэтому приход иностранных инвесторов является важным для развития нашей экономики. Работаем далее, чтобы улучшать условия для бизнеса, упрощать процедуры и обеспечивать стабильность и предсказуемость для украинских и зарубежных инвесторов", - написал Данилюк.
Он отметил, что для этого запустили прозрачный реестр автоматического возмещения НДС, комплексные реформы налоговой и таможни.
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Инвесторы явно смотрели это видео.
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Данилюк мухоморами там закусывает?
Или как обычно, вместе с остальными "рехформаторами", живет в потустороннем мире, где зарплаты огромные и коммунизм практически наступил??
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согласно исследованиям издания Institutional Investor Україна заняла первое место в рейтинге наиболее привлекательных стран для инвестиций среди стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка)
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Україна є однією з найбільш привабливих країн для вивчення потенційних інвестицій серед менеджерів фондів, що інвестують в країни регіону EMEA (країни Європи, Близького Сходу і Африки).
Про це повідомило видання Institutional Investor.
"32% опитаних інвесторів розглядають Україну як першу країну для поїздки з метою вивчення потенційних угод, 26% мають намір спершу відвідати Румунію, 25% - Нігерію і 24% - Кенію", - свідчать дані опитування.
Згідно з опитуванням, найбільший інтерес до України виявляють інвестори з Росії та країн СНД.
У повідомленні також вказується, що найбільш привабливим інвестиційним напрямком в Україні є сільськогосподарський сектор.
"Українські агрокомпанії показали, що можуть впоратися з економічними викликами і політичними ризиками", - цитується керуючий інвестиційним портфелем Union Investment Сергій Дергачов.
Дослідницький підрозділ Institutional Investor опитало 214 керуючих фондами в 154 компаніях щодо того, яка країна значиться першою в їхньому списку для відвідування в найближчі 12 місяців для вивчення потенційних інвестицій.
Економічна правда
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Т.е. этот рейтинг - топ стран, куда инвесторы хотели бы поехать, в том числе и по делам текущих инвестиций, что уже настораживает, т.к. инвестиции можно не только вкладывать, но и выводить.
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Кратко:
1. Не Украина, а Украина, Румыния, Нигерия и Кения.
2. Украина привлекательна для инвесторов из бывшего СНГ (в т.ч. и российских), а для инвесторов из Великобритании и ЕС предпочтительнее Нигерия и Кения.
3. Привлекательными выглядят только инвестиции в украинское с/х, другие варианты не рассматриваются.
Це перемога чи зрада?
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