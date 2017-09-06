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Все про:ООН (2189) Сирия (2508) химическое оружие (122)

 ООН: Режим Асада организовал 27 химатак в Сирии, включая применение зарина в Хан-Шейхуне

химатака

За время гражданской войны в Сирии правительственные войска десятки раз применяли против оппозиционных сил химическое оружие, включая последний случай в Хан-Шейхуне, где было использовано отравляющее вещество зарин.

Об этом со ссылкой на выводы следователей ООН пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

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"Правительственные силы неоднократно применяли химическое оружие против мирных жителей на подконтрольных оппозиции территориях. Самая жестокая атака, во время которой сирийские военно-воздушные силы применили зарин в Хан-Шейхуне, Идлиб, унесла жизни десятков людей, большинство из которых были женщинами и детьми", - констатировали в ООН, назвав данный инцидент военным преступлением.

Ранее Организация по запрещению химического оружия определила, что в Идлибе использовали зарин, однако не указывала в отчете, кто его применил.

В ООН заявили, что задокументировали 33 химических атаки в Сирии, 27 из которых организовали войска Асада (7 химатак произошли в период с 1 марта по 7 июля 2017 года). Кто стоит за шестью нападениями с химоружием на ранних этапах гражданской войны, эксперты пока не выяснили.

Власти Сирии отрицают использование оружия массового поражения. В Хан-Шейхуне, утверждает Дамаск, якобы был следующий сценарий: авиаудар коалиции пришелся по хранилищу отравляющего вещества джихадистов. В ООН считают, что данное заявление не выдерживает критики.

Читайте также: В химической атаке в Сирии, жертвами которой стали более 90 человек, был использован газ зарин, - доклад ООН

Напомним, что 4 апреля в результате химатаки на населенный пункт Хан-Шейхун на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 72 человека. В ночь с 6 на 7 апреля США нанесли авиаудар по военной авиабазе Шейрат. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку.
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ООН 27 раз выражал озабоченность, два раза даже "глубокую" озабоченность..
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І жодного разу не нанесли ракетні удари по резиденції Асада. Світова спільнота виявилась неспроможною до дії! Але Трамп все поправить, це людина дії! Спочатку знищить маніяків в КНДР, потім Сирії, далі Венесуєла, Росія, КНР. Сумно не буде.
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" Але Трамп все поправить, це людина дії! " - чувак, ты бредишь!
Трамп - ставленник Х.йла пойдёт против Расеи? Трамп толко понты колотит фейерверками из томагавков от которых никто и ничто не пострадало.
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В той самий день,коли полоскотали базу в Хан Шейхуні асад принципово знову використав хімічну зброю проти повстанців.Трампа на другий раз вже не вистачило,обісрався сцикун самозакоханий.
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А хуйло химией снабжал союзника-диктатора Асада!
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помню на моего коллегу-россиянина в Голландии пакистанец накинулся-чуть бить его не стал-сословами русские твари вы бомбите сирийских детей
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Точнее сказать - организовало чмуйло посредством режима баШАРИКА
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А я нахожу бредом собачьим то обстоятельство, когда нулевой ольгивнянец, под сионским флажком, но с удивительно трогательным мокшанским именем самым неуклюжим способом пытается оправдать идиота.
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бред собачий это твое существование на свете,как и твоих дебильных россиян
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В мои обязанности по отношению к ольгинским засранцам пруф не входит. Зато входит спам этих "адвокатоф"
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А живете в качестве кого? Араба или еврея?
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Про друзов в израиле слыхал, а про зиев - никогда. А что, в ольгивно и такая живность водится?
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Ладно, я полагаю достаточно. А теперь в спам компот ягельный вкушать
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конечно асад, а кто же. хуйло не причём, оно миротворцев советует ввести в Украину. "голубь мира" пля.
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обеспокоенность выразили и пошли себе спать, работа сделана
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а меркель говорила ему, что военного решения нет?
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Тут без карлика не обошлось. Надо бы добавить целебных санкций на всю харю.
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Чуркин и Путин говорили, что это постановочные кадры
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Обитателями морга в Макеевке стали 8 местных боевиков и 11 ихтамнетов06.09.2017 - 15:40Это фото сделано напротив Макеевского отдела патологоанатомических исследований, более известного, как городской морг, куда стягиваются машины с выразительным "груз 200".С 1-го по 5-е сентября его обитателями стало 8 местных террористов, 3 мирных жителя-жертвы ДТП, 3 экс-ополченца с передозом и 11 ихтамнетов, которые попали в интересный "замес", который сейчас активно обсуждается в "пополчении Донбасса".Перестреляли друг друга под Донецком 2 ихтамнетовские бригады, которые странным образом получили по внутренней военной системе оповещения (я как лицо гражданское, не совсем понимаю что это такое) информацию, что на их место расположения со стороны (координаты) осуществляется атака ВСУ.Говорят, что такое же "письмо счастья", но с координатами наоборот, получила вторая ихтамнетовская бригада. Вот они и стрелялись до рассвета, пока до командования что-то там не дошло. Что самое интересное, местные терры, видящие и понимающие, что 2 ихтамнетовские бригады куражат друг друга по полной, промолчали и не доложили "куда нужно" о ЧП. К слову, у лидера общественно-политического мнения "дынырии" Эдика Басурина в тот день был весьма качественный запой, с последующим загулом. А сообщать всему миру о наступлении афро-американских дронов и польских снайперов верхом на американских джавелинах, он любит. Ну, это как говорится, догадки, а догадками "груз 200" не напакуешь. За этот же период в Макеевке произошло 6 ДТП, 2 из которых со смертельным исходом. Осень! Обострения! Депрессия!
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Прикольний транспарант на підтримку Бариги.Вони навіть не криються,замість написати "порошенка перемагай" є " порошенко побєждай".Торгові партнери підтримують ротердам хрест.
Недостатньо їх подохло,я незадоволений.
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Он ведь грозно смотрелся на своем селфи. Как так то ?
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Асад показово труїв повстанців бойовими отруйними речовинами в той самий день,коли трохи побомбили базу в Хан Шейхуні.Кожен диктатор та тиран світу вважає за необхідне прилюдно плюнути в сцикливого трампа і розтерти.Бариги біля керма не мають і близько бути.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомООН: Режим Асада организовал 27 химатак в Сирии, включая применение зарина в Хан-Шейхуне
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