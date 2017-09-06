 ООН: Режим Асада организовал 27 химатак в Сирии, включая применение зарина в Хан-Шейхуне

Напомним, что 4 апреля в результате химатаки на населенный пункт Хан-Шейхун на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 72 человека. В ночь с 6 на 7 апреля США нанесли авиаудар по военной авиабазе Шейрат. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку.

Об этом со ссылкой на выводы следователей ООН пишет Reuters , информирует Цензор.НЕТ "Правительственные силы неоднократно применяли химическое оружие против мирных жителей на подконтрольных оппозиции территориях. Самая жестокая атака, во время которой сирийские военно-воздушные силы применили зарин в Хан-Шейхуне, Идлиб, унесла жизни десятков людей, большинство из которых были женщинами и детьми", - констатировали в ООН, назвав данный инцидент военным преступлением.Ранее Организация по запрещению химического оружия определила, что в Идлибе использовали зарин, однако не указывала в отчете, кто его применил.В ООН заявили, что задокументировали 33 химических атаки в Сирии, 27 из которых организовали войска Асада (7 химатак произошли в период с 1 марта по 7 июля 2017 года). Кто стоит за шестью нападениями с химоружием на ранних этапах гражданской войны, эксперты пока не выяснили.Власти Сирии отрицают использование оружия массового поражения. В Хан-Шейхуне, утверждает Дамаск, якобы был следующий сценарий: авиаудар коалиции пришелся по хранилищу отравляющего вещества джихадистов. В ООН считают, что данное заявление не выдерживает критики.