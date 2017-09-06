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 "Укрметаллургпром": существует незначительный прогресс в обеспечении ГМК полувагонами "Укрзализныци"

По результатам августа, предприятия ГМК Украины были обеспечены парком полувагонов на 21% от общей потребности, но по некоторым предприятиям 0-15%.

В ОП "Укрметаллургпром" подвели итоги августовского сотрудничестве с "Укрзализныцей" по обеспечению предприятий ГМК полувагонами, сообщает 5 канал.

Металлурги отмечают, что с 20 августа ситуация несколько улучшилась, однако этот незначительный прогресс ближе к концу месяца "почему-то опять начал скатываться до уровня привычных для нас цифр".

"Следует отметить, что попытки выровнять ситуацию и обеспечить наши потребности на уровне рыночной доли УЗ (35%) все-таки делались: изменился порядок управления парком полувагонов, сам процесс управления был централизован непосредственно под УЗ, удалось несколько исправить ситуацию с возвратом пустых полувагонов на приднепровский филиал УЗ, что, в свою очередь, позволило улучшить нагрузки на криворожских ГОК ", - отмечается в сообщении.

Таким образом, по результатам августа этого года, ГМК Украины были обеспечены парком полувагонов на 21% от общей потребности. В то же время, в "Укрметаллургпроме" отмечают, что говорить о каком-то системном улучшении пока рано. Причиной тому - неравномерность в обеспечении между отдельными грузоотправителями Украины, что касается ГМК.

По данным объединения металлургов, существует целый ряд предприятий, обеспечение которых парком ЦТЛ составляет 0 -15% от их потребности.

"Мы по-прежнему продолжаем настойчиво отстаивать принципы равенства, и требуем, чтобы обеспеченность предприятий ГМК полувагонами УЗ была не ниже уровня рыночной доли УЗ, то есть не менее 35% их общей нагрузки в полувагонах", - отмечают металлурги.

"Я уже неоднократно задавался вопросом, как можно было допустить, что именно ключевые отрасли национальной экономики оказывались за чертой приоритетов государственной монополии? По итогам первого полугодия 2017 года, доля продукции ГМК составила 26,7% общего объема экспорта Украины. По непонятным причинам, пренебрегли и поставили под угрозу стабильное функционирование именно тех отраслей, которые являются определяющими для экономического роста Украины и обеспечивают стабильность национальной валюты. Хочется надеяться, что нас все-таки услышали... огромные надежды на последовательность действий нынешнего и.о. председателя правления УЗ Евгения Кравцова, и ожидаем более весомых результатов уже по итогам первой декады сентября", - отметил в обращении президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

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Ну так, поляка неугодного вы убрали, деребан пошел
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Потрібно піднімати ціни на вантажні перевезення, щоб купляти нові вагони.
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Что поляк и собирался делать, за что и убрали...
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А то что парк вагонов ещё дедушка создал - это хорошо? Надо было Бальчуну прежде всего вагоны посписывать все и продать на металлолом. А то штаны протер, зарплату забрал и смылся как безславный ублюдок. Ни пользы ни вреда.
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По итогам такого сотрудничества "Укрзализныця" снова станет убыточной... Зато Ахметка богатеть будет - значит, и вся Украина...
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Ахметка и Украина - это два противоположных субъекта. Он же ж хозяин Донбасса.
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Я так рад что у Ахметки пошел сплошной гешефт вы даже не представляете...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрметаллургпром": существует незначительный прогресс в обеспечении ГМК полувагонами "Укрзализныци"
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