 Правительство ФРГ поддержало идею размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает " ТАСС ".
"Федеральное правительство принципиально приветствует, что Россия сделала предложение по миссии ООН", - сказала она, заметив, что для полной оценки нужно дождаться детальной информации о российском предложении.
В частности, по ее словам, было бы целесообразно дислоцировать "голубые каски" не просто вдоль линии соприкосновения, а на территории всего Донбасса.
Как сказал представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, "еще утечет много воды, и в ООН и в Европе", прежде чем может быть согласие по этому вопросу.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
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Те, кто читает нас самого начала помнят, что мы как минимум три раза подробно описывали признаки того, что Москва начинает входить из Донбасса. Тогда мы выдвинули теорию о том, что ВСУ постарается выдавить именно кадровую армию, а все что останется - будет уничтожено. Так вот, мы тогда писали о том, что РФ обязательно оборудует на своей стороне фортификацию, которая будет сдерживать драпающих «попочленцев», кому как не российским военным известна цена этой дряни. Посему, там четко понимают, что масса этой дряни, будь то «идейных» ублюдков или досрочно освобожденных из лагерей зэков, вдруг ставших поборниками православия и духовности, а главное - «русскава изыка», обязательно ринутся назад, в родные пенаты. Но там они не нужны, ибо такую дрянь с отработанными навыками убийц, можно использовать лишь вне своей страны. Внутри это - проблема.
Исход этой дряни - важный и ответственный момент. Поскольку в РФ официально не возвращена смертная казнь, а Путин еще играет роль доброго старичка-боровичка, то окно возможностей для ликвидации всей этой публики, без особых последствий, будет очень коротким. Когда она драпанет, то у границы, еще на территории Украины, ее можно легко и качественно положить, а трупы не забирать. Тут будет двойной профит. Во-первых, этот биомусор удалось удачно собрать в некую компактную конструкцию. То есть, изо всей страны собрать буйных, пришибленных и просто - асоциальных элементов и воткнуть все это в оккупированный Донбасс. Теперь это - пушечное мясо. ВСУ обязательно все это уничтожат, если успеют за ним угнаться. Если не успеют, российские силовики сделают это самостоятельно и со вкусом. А во-вторых, это можно вывести за определение «внесудебной казни» и размыть очертания военного преступления, свалив мясорубку на ВСУ. Причем, для ВСУ таких последствий не наступает по определению, ибо для украинской стороны это террористы-иностранцы, имеющие статус наемников. То есть, именно для ВСУ эта дрянь - неконвенционные любители убивать за деньги, прибывшие из сопредельного государства. Такую публику никто в плен не берет и крошат до последней тупой головы. Это делают как страны с отсталой экономикой и слабым понятием о правах человека, так и флагманы демократии. Это не противоречит международным нормам права. А потому, украинская сторона просто не будет иметь стимула разбираться в том, кто накрошил это удобрение у границы. Так РФ проведет утилизацию самого опасного контингента, который мог бы взорвать ситуацию в стране изнутри.
Как мы знаем, такие фортификации уже созданы и на возможных путях отхода «солдат удачи», уже стоят заслоны, которые способны остановить это стадо в местах, где их накроет соответствующая артиллерия. Это подтверждают сами россияне, публикующие кадры расстрелов прорвавшихся автомобилей с вооруженными освободителями. На местах стоят силы, которые давно получили инструкции о том, что и как делать, когда придет время.
Но на оккупированных территориях очень много бронетехники, которая может доставить массу неприятностей на российской стороне. Мы предположили, что перед отходом, должен быть устроен фейерверк на складах боеприпасов. Грубо говоря, все эти несколько сотен танков и более тысячи легкой брони, должны остаться без боеприпасов и топлива. Если топливо можно просто перестать завозить, и оно кончится по причине расхода и воровства, то боеприпасы надо взрывать, ибо грузить и везти их назад в РФ - уже будет опасно и накладно.
Это - второй признак, а третий, с которого и должно все начаться - вывод средств зарытой связи, РЭБ, ПВО и средств разведки. Дело даже не в том, что на Донбасс было выдвинуто оборудование, которого нет в кадровых частях, но просто потому, что захват подобных игрушек противником, ставит крест на всей линейке подобного оборудования. А подобные вещи РФ даются в се с большим трудом, по причине отсутствия элементной базы вменяемого качества и современной номенклатуры. Ваять что-то новое - все труднее. Ну и кроме того, вся подобная техника идет под грифами «секретно» и «сов. Секретно», а потому - имеет определенные процедуры эвакуации или уничтожения. То есть, вывод именно такой техники будет свидетельствовать о том, что уже запущены процедуры, прописанные для секретной техники.
Именно такие сведения и появились в Сети. Если они соответствуют действительности, то РФ начал первый акт пьесы «Мышеловка» по утилизации тех, кого уже нечем кормить и которые дома не нужны, ибо тюрьмы и так переполнены, а еще там надо создать запас мест, необходимый для возможных, в любой момент, беспорядков. Так что можно предположить, что дело идет к зачистке.
Пока это не подтвержденные данные, но нужно за этим внимательно следить, в особенности - министерству экологии, ибо именно там надо уже разрабатывать планы о правильном распределении десятка тысяч тушек импортного удобрения, дабы слой чернозема на Донбассе был равномерным и качественным.антиколорадос
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Любой может посмотреть совковую хронику вплоть до 22 июня 1941 года или почитать центральную прессу совка для того, чтобы почувствовать дух уверенности, силы и непоколебимой уверенности как власти, так и граждан совка в том, что завтра или послезавтра они будут непременно воевать на территории какого-то противника и громить его «гремя огнем, сверкая блеском сабель». В любом случае, они были уверены в том, что «от тайги до Британских морей, красная армия всех красней».
Эта фаза уверенности примерно соответствует тому, что вбито в голову россиян. Они считают, что их все боятся и они всех и всегда побеждают и победят впредь. Вот они считают, что в Сирии у них получается громить. При этом, их не смущает, что они два года воюют с противником, у которого нет ни бронетехники, ни ракет, ни авиации, а блестящих викторий что-то не видно. Но это - дело такое, важнее другая фаза исторического примера. Буквально через два-три месяца генштаб германских войск докладывал в свою ставку о том, что в ходе начальной фазы операции по разгрому совка Вермахт окружил и взял в плен около 4-х миллионов совковых военнослужащих, что стало неожиданностью для всех служб и этих военных просто негде содержать. Эту цифру совок упорно не хотел признавать, но мемуарам Гальдера мы доверяем куда больше, чем мемуарам Жукова, которые являют собой приключенческий роман. То есть, в плен попало столько военнослужащих РККА, сколько примерно было во всей кадровой армии в начале войны. Понятно, что за три месяца в мясорубку были вброшены войска второго и третьего Стратегических Эшелонов, которые должны бы маршировать по Европе, но в итоге, только пленными было потеряно такое количество войск. А ведь были еще потери убитыми, раненными и пропавшими без вести.
Между пафосом непобедимости и пассионарности и миллионными потерями личного состава, потерей двух десятков тысяч танков и десятка тысяч самолетов и утратой 85% промышленного потенциала, прошло всего три месяца. После этого уже никто не смел петь песен про армию, которая всех красней. Это было бы воспринято как издевательство. И если бы не Штаты, которые во второй раз создали военную промышленность совка, к нынешним Мерседесам, БМВ, Ауди и Порше, на которых любят ездить россияне и которые были производителями всей боевой техники Вермахта и Люфтваффе, добавились бы шикарные автобаны до самого Берлина. Правда, перед этим были бы вырезаны все коммунисты и нквдисты, вместе со своими стукачами.
И вот теперь нечто подобное начинается в Московии. Путин явно запаниковал и впервые показал настоящую слабость. Мы уже писали о том, как он отреагировал на анонсированную реакцию Пентагона по ядерной проблеме КНДР, когда там спокойно заявили, что имеют несколько планов ответа, вплоть до сметения всего гадюшника в песок. В общем, Вашингтон артикулировал готовность спокойно и буднично, без паники. Видно, что американские военные знали, что ничем другим тут не поможешь и пока Пекин пытался восстановить свои механизмы управления, Пентагон готовил военные операции. От этого Путину стало дурно и он завел свою любимую песню о том, что надо договариваться и такое прочее. Сегодня уже прошла истерика по Донбассу, и, скорее всего, не просто абстрактная, а как реакция на информацию о том, что завтра будет ввезено из Штатов в Украину. Но эта истерика предсказуема и к ней ВСУ готовились, а сейчас - вошли в фазу полной готовности.
Но хуже всего для Путина стал демарш Кадырова, который публично поставил Кремль в стойло. Все время после второй чеченской войны, Москва тихо выплачивала контрибуцию в сумме плюс-минус миллиард в год, а Кадыров не повышал голоса. Если его нукеры и постреливали или порезывали россиян, то все это было в масштабах статистической погрешности и особенно никого не интересовало. Но тут Кадыров пообещал пойти против России по вопросу избиения мусульман в Мьянме. На самом деле, тут имеется две пикантных детали. Первая состоит в том, что мусульман в Мьянме убивают оружием, поставленным туда РФ. Это и возмутило мусульманина Кадырова. Странно, почему мусульманина Кадырова не возмущает факт убийства единоверцев в Сирии. Там не только убивают российским оружием, но и делают это военнослужащие ВС РФ и московские наемники.
Кадыров возвысил голос и обычно Путин так или иначе расправляется с теми, кто посмел его публично унизить. Тут ничего нового. Это давно известный воровской принцип. Унижение смывается кровью и ничем иным. Тот, кто посягнул именно на статус Путина, обязан быть ликвидированным, иначе исчезает элемент лидерства. А Путин создал такое окружение, что оно может порвать вожака, который издал запах страха. Так вот, Путин его издал публично. Он не парировал выпад Кадырова и тот сделал шаг назад, подтвердил свой вассальный статус, в отношение Путина. Но это уже ничего не означает. Окружающим стало понятно, что с Путиным можно разговаривать таким тоном и указывать ему место. И если никто не решится повторить подачу Кадырова, то он останется в глазах всех единственным, кто смог себе такое позволить, не боясь последствий. А это уже - заявка.
С различными вариациями, существует примерно три варианта развязки. Самые мягкие из них будут исчезать по мере развития ситуации.
Первый вариант исхода ситуации гарантирует пристойное обращение с ним лично и довольно сносную жизнь его родным, близким и ближайшему окружению, которые натренируются делать круглые глаза и с ужасом в голосе говорить: «мы даже не догадывались, что он на такое способен». В общем, надо как-то все правильно подстроить, чтобы попасть на трибунал в Гаагу, имея на руках явку с повинной. Так он останется жив и станет обладателей рекордов Гиннеса по количеству украденного и другим веселым показателям. Он может в застенке писать мемуары и назвать их как угодно, да хоть «Моя Борьба». Можно быть уверенным, что успех книжки будет потрясающим, а многие руководители европейских стран месяцами не будут слазить с унитаза, ожидая выхода нового бестселлера, боясь там увидеть пикантные подробности о себе.
Второй вариант - хуже. В Московии дело идет к развалу, и Путин это понимает как никто. Это охлосу рассказывают бравые байки, а лично он знает точно, сколько ежедневно стоит поддержка курса рубля или финансирование бестолковых войн, которые просто не могут принести ничего полезного. Но самое главное, он точно знает, когда на все это банально не станет денег и все начнет складываться как карточный домик. Тогда, самым естественным образом, будет утрачено управление страной и внутренняя конструкция империи превратится в пыль, ибо в последнем рывке силовики вырвут последнее бабло и разлетятся по миру, как это сделали их предшественники в совке. На месте силового каркаса окажется огромное и глухое ничто.
Есть мнение, что в этот самый момент на территорию бывшей империи, в те части, которые не смогут уйти в режим самоуправления (Кавказ, Татарстан, Башкортостан и т.д.) войдут оккупационные войска, для поддержания элементарного порядка до момента, пока будет окончательно решена судьба этой выгребной ямы. Кстати, все это справедливо примерно до рубежа Урала.
Скорее всего, этими процессами будут руководить Штаты, а те прекрасно знают, что лучшие оккупационные войска будут из тех стран, которые знают истинную цену Московии. Польские, Румынские, Литовские, Латвийские, Эстонские и конечно же Американские и Канадские военные займут свои зоны контроля, но справедливо предположить, что основную работу по демонтажу пост-совка и имперских причандалов будет осуществлять Украина. Это потому, что более качественно никто эту работу не выполнит, ибо мы точно знаем, где эту дрянь искать, и что с нею делать.
В этом случае пойманный Путин будет непременно висеть на воротах Спасской башни или его вывесят на одной из двуглавых куриц, украшающих эти башни. Но кроме Путина, развеска будет осуществлена и в отношение тех деятелей, руки которых по локоть в украинской крови. Шойги, Лавровы, Песковы, Жириновские и далее - по списку, найдут свои законные места на других вешалках.
Этот вариант хуже первого, но гораздо лучше третьего. А его-то как раз и обозначил академик Кадыров. Если Запад протянет с оккупацией и все будет оставлено на произвол, власть легко возьмут мусульмане, которым есть что сказать Москве и москвичам. Вот тогда-то к ним присоединятся единоверцы из Мьянмы и Сирии, которые хоронили своих детей, убитых оружием и/или людьми Путина. Вот тогда вариант №2 окажется верхом гуманизма и христианского сострадания. Благоверные мусульмане, конечно же, пошинкуют Путина в мелкую капусту. Это же сделают с его холуями, челядью, дочками, внуками и даже их собаками, хомячками и попугайчиками. А после этого отловят военных, которые пели в небе Сирии «первым делом, первым делом - самолеты». Всех их искать не придется ибо их адреса и фотографии их семей уже давно скопированы с нашего сайта Миротворец. Так что военных будут отлавливать как бешенных животных и тащить к месту, где будут казнить их семьи, а потом - казнят и их.
Тут не будет ничего нового. Это же самое делает созданный Москвой ИГИЛ или асадовско-российско-иранско-хезболийские войска в Сирии. Они там не только забивают мирняк вакуумными, фосфорными и кассетными бомбами, они это делают с глаза на глаз, расстреливая, вырезая или просто забивая кувалдами мирное население. Все это имеет свойство маятника. Чем дальше ты его оттягиваешь в одну сторону, тем дальше он качнется в другую.
Так что правильное решение Путину нужно принимать пока есть выбор. Он может его не делать, но как показывает история, выбор сделают за него независимо от того, нравится это ему или нет. Но что-то подсказывает, что как и Муамар, Путин досидится
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Или там будет - Украинская Граница, Украинская Армия, Украинский Закон - или - они идут на Х-Й!
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https://youtu.be/GalflI21A2Y
Видео появилось на странице ГУ разведки Минобороны Украины в Facebook. На видео записано обращение бойца АТО к российским террористам. Украинский защитник жестко предупреждает оккупантов о том, что у РФ ничего не выйдет - в крови украинских военных течет кровь их славных предков, которые бились за каждый клочок своей родной земли с захватчиками Украины.
"Посмотри в мои глаза, враг, ты называл меня своим младшим братом и тайком разрушал мою армию, чтобы потом прийти и легко забрать все без боя? Ты думал, что легко одолеешь меня? Но ты забыл, враг, что моя страна воевала всю свою историю, ты забыл, что я потомок славных воинов", - говорит боец АТО.
"Знай, враг, я буду биться за каждого ребенка, за каждую семью, за отца, за мать, за погибших друзей. Я буду убивать вас, пока вы не оставите в покое мою страну. Посмотри в мои глаза враг, ты смотришь в глаза смерти, ты смотришь в глаза своей смерти", - говорит боец АТО.
Ролик посвящен убитому в Киеве бывшему киборгу, генерал-майору и разведчику Максиму Шаповалу, подразделение которого занималось особо секретными и важными операциями.
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Такой плакат вывесили вчера в Беларуси. Причем в соцсетях последовало объяснение: "Надпіс на расьцяжцы зроблены на расейскай мове: «Па-руску. Каб зразумелі».
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Германия отрицает возможность предоставления права голоса по данному вопросу ДНР/ЛНР Германия выступает за размещение миротворцев ООН на всей территории конфликта на Донбассе. Об этом заявила заместитель спикера правительства Германия Ульрике Деммер, передает DW. По словам Деммер, в правительстве Германии уверены, что в случае направления миротворцев ООН, их следует размещать на всей территории конфликта, а не на линии разграничения. По ее словам, пока не ясно, удастся ли достичь согласия по всем деталям миротворческой миссии. В то же время Деммер опровергла возможность предоставить право голоса сепаратистам на Донбассе. "Это было бы неприемлемым усилением значения самопровозглашенного руководства так называемых народных республик", - добавила она. Напомним, ранее сообщалось, что контактная группа должна согласовать поправки для ввода миротворцев на Донбасс. "Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения в Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки. Эти поправки должны быть согласованы в контактной группе", - заявил представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/germaniya-vystupila-razmeshchenie-mirotvortsev-1504705262.html
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Не верю зуСССРандии.
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