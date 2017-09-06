 Правительство ФРГ поддержало идею размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает " ТАСС ".

"Федеральное правительство принципиально приветствует, что Россия сделала предложение по миссии ООН", - сказала она, заметив, что для полной оценки нужно дождаться детальной информации о российском предложении.

В частности, по ее словам, было бы целесообразно дислоцировать "голубые каски" не просто вдоль линии соприкосновения, а на территории всего Донбасса.

Как сказал представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, "еще утечет много воды, и в ООН и в Европе", прежде чем может быть согласие по этому вопросу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.