 Кабмин ФРГ поддержал идею размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, передает " ТАСС ".
"Федеральное правительство принципиально приветствует, что Россия сделала предложение по миссии ООН", - сказала она, заметив, что для полной оценки нужно дождаться детальной информации о российском предложении.
В частности, по ее словам, было бы целесообразно дислоцировать "голубые каски" не просто вдоль линии соприкосновения, а на территории всего Донбасса.
Как сказал представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, "еще утечет много воды, и в ООН и в Европе", прежде чем может быть согласие по этому вопросу.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
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Те, кто читает нас самого начала помнят, что мы как минимум три раза подробно описывали признаки того, что Москва начинает входить из Донбасса. Тогда мы выдвинули теорию о том, что ВСУ постарается выдавить именно кадровую армию, а все что останется - будет уничтожено. Так вот, мы тогда писали о том, что РФ обязательно оборудует на своей стороне фортификацию, которая будет сдерживать драпающих «попочленцев», кому как не российским военным известна цена этой дряни. Посему, там четко понимают, что масса этой дряни, будь то «идейных» ублюдков или досрочно освобожденных из лагерей зэков, вдруг ставших поборниками православия и духовности, а главное - «русскава изыка», обязательно ринутся назад, в родные пенаты. Но там они не нужны, ибо такую дрянь с отработанными навыками убийц, можно использовать лишь вне своей страны. Внутри это - проблема.
Исход этой дряни - важный и ответственный момент. Поскольку в РФ официально не возвращена смертная казнь, а Путин еще играет роль доброго старичка-боровичка, то окно возможностей для ликвидации всей этой публики, без особых последствий, будет очень коротким. Когда она драпанет, то у границы, еще на территории Украины, ее можно легко и качественно положить, а трупы не забирать. Тут будет двойной профит. Во-первых, этот биомусор удалось удачно собрать в некую компактную конструкцию. То есть, изо всей страны собрать буйных, пришибленных и просто - асоциальных элементов и воткнуть все это в оккупированный Донбасс. Теперь это - пушечное мясо. ВСУ обязательно все это уничтожат, если успеют за ним угнаться. Если не успеют, российские силовики сделают это самостоятельно и со вкусом. А во-вторых, это можно вывести за определение «внесудебной казни» и размыть очертания военного преступления, свалив мясорубку на ВСУ. Причем, для ВСУ таких последствий не наступает по определению, ибо для украинской стороны это террористы-иностранцы, имеющие статус наемников. То есть, именно для ВСУ эта дрянь - неконвенционные любители убивать за деньги, прибывшие из сопредельного государства. Такую публику никто в плен не берет и крошат до последней тупой головы. Это делают как страны с отсталой экономикой и слабым понятием о правах человека, так и флагманы демократии. Это не противоречит международным нормам права. А потому, украинская сторона просто не будет иметь стимула разбираться в том, кто накрошил это удобрение у границы. Так РФ проведет утилизацию самого опасного контингента, который мог бы взорвать ситуацию в стране изнутри.
Как мы знаем, такие фортификации уже созданы и на возможных путях отхода «солдат удачи», уже стоят заслоны, которые способны остановить это стадо в местах, где их накроет соответствующая артиллерия. Это подтверждают сами россияне, публикующие кадры расстрелов прорвавшихся автомобилей с вооруженными освободителями. На местах стоят силы, которые давно получили инструкции о том, что и как делать, когда придет время.
Но на оккупированных территориях очень много бронетехники, которая может доставить массу неприятностей на российской стороне. Мы предположили, что перед отходом, должен быть устроен фейерверк на складах боеприпасов. Грубо говоря, все эти несколько сотен танков и более тысячи легкой брони, должны остаться без боеприпасов и топлива. Если топливо можно просто перестать завозить, и оно кончится по причине расхода и воровства, то боеприпасы надо взрывать, ибо грузить и везти их назад в РФ - уже будет опасно и накладно.
Это - второй признак, а третий, с которого и должно все начаться - вывод средств зарытой связи, РЭБ, ПВО и средств разведки. Дело даже не в том, что на Донбасс было выдвинуто оборудование, которого нет в кадровых частях, но просто потому, что захват подобных игрушек противником, ставит крест на всей линейке подобного оборудования. А подобные вещи РФ даются в се с большим трудом, по причине отсутствия элементной базы вменяемого качества и современной номенклатуры. Ваять что-то новое - все труднее. Ну и кроме того, вся подобная техника идет под грифами «секретно» и «сов. Секретно», а потому - имеет определенные процедуры эвакуации или уничтожения. То есть, вывод именно такой техники будет свидетельствовать о том, что уже запущены процедуры, прописанные для секретной техники.
Именно такие сведения и появились в Сети. Если они соответствуют действительности, то РФ начал первый акт пьесы «Мышеловка» по утилизации тех, кого уже нечем кормить и которые дома не нужны, ибо тюрьмы и так переполнены, а еще там надо создать запас мест, необходимый для возможных, в любой момент, беспорядков. Так что можно предположить, что дело идет к зачистке.
Пока это не подтвержденные данные, но нужно за этим внимательно следить, в особенности - министерству экологии, ибо именно там надо уже разрабатывать планы о правильном распределении десятка тысяч тушек импортного удобрения, дабы слой чернозема на Донбассе был равномерным и качественным.антиколорадос
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