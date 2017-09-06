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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1752) Минобразования (867) учитель (291) Гриневич (191)

 Новый закон "Об образовании" предусматривает оклад учителя на уровне 9600 гривен, - Гриневич

гриневич

Новый закон "Об образовании" предусматривает повышение минимального оклада учителя до уровня 3 минимальных заработных плат - 9600 гривен, но зарплаты будут расти постепенно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она напомнила, что во внесенном правительством варианте законопроекта "Об образовании" планировалось установить минимальный оклад для учителей на уровне 3 минимальных заработных плат, которые на тот момент равнялись прожиточному минимуму.

"Когда минимальную зарплату отвязали от минимального прожиточного минимума и она стала вдвое выше минимального прожиточного минимума, было принято решение во всех законах заменить минимальную заработную плату минимальным прожиточным минимумом, - отметила Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На реализацию реформы образования и повышение зарплат учителям в проекте бюджета предусмотрено 3 млрд грн, - Гриневич

Она прибавила, что профильный Комитет Верховной Рады внес поправку, определив, что минимальная зарплата для учителя будет устанавливаться на уровне 4 прожиточных минимумов.

"Во время рассмотрения в Верховной Раде была поставлена поправка Комитета о 4 минимальных прожиточных минимумах на подтверждение и под нее не нашлось в зале достаточного количества голосов. Таким образом, она не была проведена и мы возвращаемся к предыдущей редакции - 3 минимальных заработных платы", - подчеркнула она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гриневич: По инициативе родителей неуклонно уменьшается обучение в школах на русском языке. ВИДЕО

Министр пояснила, что для установления наименьшего оклада учителя на уровне 9600 гривен из госбюджета необходимо выделить 120 млрд гривен, поэтому будет разработан план такого повышения и механизм, чтобы уровень зарплаты соответствовал и качеству преподавания.

"Мы при подготовке закона об общем среднем образовании будем выписывать механизмы оплаты работы учителя", - сообщила Гриневич.
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шо, зарплаты будут расти отдельно, а экономика - отдельно? Это шо, сливы будут расти без дерева?
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ты же умница, экономику поднимаешь за троих. все будет нормально
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А ти знаєш, як можна підвищувати зарплати без розвитку виробництва? А ну розкажи!
Хоча, можна в МВФ позичити...
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но зарплаты будут расти постепенно

Т.е. к тому моменту, когда они вырастут до этой отметки, цены взлетят так, что это не будет иметь никакого значения...
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После выборов. Если правильно проголосуют.
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9600 это не завтра а аж к 2026 году так что еще не известно это много или мало!!
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За это время или падишах или осел сдохнет. (с) Х.Насреддин
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Сколько нужно заплатить учителям, что бы они учили детей на уроках, а не заставляли родителей платить им ещё и за репетиторство?
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Научил ученика, студента - получи денежки, не научил - на фиг с пляжа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый закон "Об образовании" предусматривает оклад учителя на уровне 9600 гривен, - Гриневич
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