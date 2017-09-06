 Новый закон "Об образовании" предусматривает оклад учителя на уровне 9600 гривен, - Гриневич

Как передает

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, об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она напомнила, что во внесенном правительством варианте законопроекта "Об образовании" планировалось установить минимальный оклад для учителей на уровне 3 минимальных заработных плат, которые на тот момент равнялись прожиточному минимуму.

"Когда минимальную зарплату отвязали от минимального прожиточного минимума и она стала вдвое выше минимального прожиточного минимума, было принято решение во всех законах заменить минимальную заработную плату минимальным прожиточным минимумом, - отметила Гриневич.

Она прибавила, что профильный Комитет Верховной Рады внес поправку, определив, что минимальная зарплата для учителя будет устанавливаться на уровне 4 прожиточных минимумов.

"Во время рассмотрения в Верховной Раде была поставлена поправка Комитета о 4 минимальных прожиточных минимумах на подтверждение и под нее не нашлось в зале достаточного количества голосов. Таким образом, она не была проведена и мы возвращаемся к предыдущей редакции - 3 минимальных заработных платы", - подчеркнула она.

Министр пояснила, что для установления наименьшего оклада учителя на уровне 9600 гривен из госбюджета необходимо выделить 120 млрд гривен, поэтому будет разработан план такого повышения и механизм, чтобы уровень зарплаты соответствовал и качеству преподавания.