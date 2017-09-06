 Телебашня в Покровске закроет последние "белые пятна" в вещании на контролируемую часть Донбасса, - Стець

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.
"Построение телебашни в Покровске позволит нам закрыть последние "белые пятна" в украинском вещании на контролируемых территориях зоны АТО, а также позволит расширить вещание украинских телеканалов и радиостанций на неподконтрольных тариториях Донбасса. В ближайшее время я обсужу с премьер-министром Украины необходимость немедленного выделения средств для этого проекта", - заявил Стець
Напоминаем, за последние два года построено три телебашни: в Краматорске Донецкой области (5 декабря 2016), в Чонгаре Херсонской области (17 марта 2017) и в Бахмутовке Луганской области (22 августа 2017).
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Там люди без укр тв страдают?
Да имеющий интернет увидит!
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