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 Политика Украины
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Все про:вещание (133) Донбасс (15973) Стець (251) Мининформполитики (262)

 Телебашня в Покровске закроет последние "белые пятна" в вещании на контролируемую часть Донбасса, - Стець

стець

Вопрос ускорения строительства новой телебашни в Покровске Донецкой области обсуждался на встрече руководителей Министерства информационной политики, Национального совета по вопросам телерадиовещания и Госспецсвязи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.

"Построение телебашни в Покровске позволит нам закрыть последние "белые пятна" в украинском вещании на контролируемых территориях зоны АТО, а также позволит расширить вещание украинских телеканалов и радиостанций на неподконтрольных тариториях Донбасса. В ближайшее время я обсужу с премьер-министром Украины необходимость немедленного выделения средств для этого проекта", - заявил Стець

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Ключевой элемент российской агрессии - информационная война", - Порошенко открыл новую радиотелевизионную передающую станцию в Бахмутовке. ВИДЕО

Напоминаем, за последние два года построено три телебашни: в Краматорске Донецкой области (5 декабря 2016), в Чонгаре Херсонской области (17 марта 2017) и в Бахмутовке Луганской области (22 августа 2017).
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Это равносильно баранам читать лекции о высоких технологиях .
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Лучше б пирамиду построил Порошенку. Може б туристы ездить начали. Пирамида Порошенка - и внизу будка Рошен.
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Так він ніби-то у відставку просився за станом здоров'я? Зцілився, чи такий незамінний?
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Смысла не понимаю.
Там люди без укр тв страдают?
Да имеющий интернет увидит!
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На что расчет?Очередной канал УТ-1?Живой еще?Чем завлекать собрались,26 кадром?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТелебашня в Покровске закроет последние "белые пятна" в вещании на контролируемую часть Донбасса, - Стець
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