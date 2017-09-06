 Парубий обсудил с маршалком Сейма Польши Кухцинським негативные последствия строительства газопровода Nord Stream-2









Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС стремится получить от государств-членов мандат на переговоры с РФ по Nord Stream-2, - глава группы поддержки Украины в ЕК



"Председатель Верховной Рады Украины предложил Маршалку Польского Сейма подписать совместное заявление об опасности, которую несет строительство газопровода NordStream- 2. Проект текста письма Парубий передал своему польскому коллеге.

Проект этого письма были также обсуждены председателем парламента с председателем Сеймасу Литвы Викторасом Пранцкетисом во время недавней встречи в Киеве и предложено его подписать", - говорится в сообщении.



