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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:заявление (253) Парубий (1570) Польша (4060) Северный поток (154)

 Парубий обсудил с маршалком Сейма Польши Кухцинським негативные последствия строительства газопровода Nord Stream-2

парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил маршалку Сейма Польши Мареку Кухцинському подписать совместное заявление относительно опасности газопровода Nord Stream-2.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Председатель Верховной Рады Украины предложил Маршалку Польского Сейма подписать совместное заявление об опасности, которую несет строительство газопровода NordStream- 2. Проект текста письма Парубий передал своему польскому коллеге.

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Проект этого письма были также обсуждены председателем парламента с председателем Сеймасу Литвы Викторасом Пранцкетисом во время недавней встречи в Киеве и предложено его подписать", - говорится в сообщении.

Парубий находится в Польше с целью участия в ХХVII международном экономическом форуме, который проходит в г. Криниця Здруй.

Также читайте: Парубий предложил маршалку Сейма Польши вместе осмотреть границу для планирования строительства новых пограничных переходов

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как-то весело они обсуждают негативные последствия )))
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Парубий идиот, картавый и думает, что украинцы идиоты. Европе это выгодно. Германии, в первую очередь, европейские ценности, б....
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Как забегала власть ! ))) Как тараканы. После трехлетнего бесплодия. Боятся толкового кокурента прорвущего границу ))
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Вы шо, - сбрендили, чтоли ??? Пусть мацвачи строят -- денег им это будет стоить немеряно, а газ в таком количестве Европе УЖЕ ненужен за такие деньги.. С юга - арабы со своим газом и нефтью, с Запада -- амеровские газовозы и танкеры...Пусть строят!!!! При их рукожопии - только денег в море закопают.. Ну и ладушки.... НЕ МЕШАЙТЕ, ИЗВЕРГИ,,,,,
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Так хай агрессор свой проклятый газ по своей трубе переганяет, а не по нашей, ничего от него не хотим!!!
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А я Парубию верю , другой уже давно бы сбежал , и дело не в деньгах , а этот остался . Нормальный мужик , говорит неправильно , но думает правильно , это важно . Молодец Андрюха .
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Главное ,что лояльный. Ко всему. Не брезгует друзьями,пусть то хоть бпандит,хоть вор. Молоток мужик.
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Каждый москаль в этом году поехал в Крым значит аж 3 раза! Крым наверно уже стоко бабла поднял что мост из золота строит
Парубий обсудил с маршалком Сейма Польши Кухцинським негативные последствия строительства газопровода Nord Stream-2 - Цензор.НЕТ 2556
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Парубий, займись делом - отмени растаможку
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Парубий поговорил про трубу. Специалист по трубе, короче.
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Прошу заранее просить, я не знаю об аналитических возможностях маршалка, но что может обсуждать дояр в области экономики, помимо удоев, я даже представить не могу....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий обсудил с маршалком Сейма Польши Кухцинським негативные последствия строительства газопровода Nord Stream-2
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