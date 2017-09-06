 Парубий обсудил с маршалком Сейма Польши Кухцинським негативные последствия строительства газопровода Nord Stream-2

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
"Председатель Верховной Рады Украины предложил Маршалку Польского Сейма подписать совместное заявление об опасности, которую несет строительство газопровода NordStream- 2. Проект текста письма Парубий передал своему польскому коллеге.
Проект этого письма были также обсуждены председателем парламента с председателем Сеймасу Литвы Викторасом Пранцкетисом во время недавней встречи в Киеве и предложено его подписать", - говорится в сообщении.
Парубий находится в Польше с целью участия в ХХVII международном экономическом форуме, который проходит в г. Криниця Здруй.
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