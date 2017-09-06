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 Суд дал ГПУ разрешение на осмотр здания "1+1 Media" в Киеве по делу о хищении средств "Приватбанка"

1+1

Печерский районный суд Киева 28 августа разрешил следователю Генеральной прокуратуры провести осмотр здания в Киеве по улице Кирилловская, 23, где находится холдинг "1+1 Media " по делу о хищении средств в "Приватбанке".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом свидетельствуют материалы суда, передают "Українські Новини".

28 августа следователь ГПУ обратился в суд с просьбой предоставить разрешение на осмотр жилищно-офисного здания со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом общей площадью 10 800 кв. м, которое расположено в Киеве по ул. Кирилловская, 23 (ранее улица Фрунзе).

Данное здание принадлежит ООО "Подол Недвижимость", в нем расположен медиахолдинг "1+1 Media" и телеканал "ТЕТ".

Расследованием установлено, что в мае 2014 года Национальный банк и "Подол Недвижимость" заключили ипотечный договор по обеспечению требований НБУ как ипотекодержателя по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года.

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Предметом ипотеки по указанному договору выступило указанное здание.

В ходе расследования по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами Приватбанка чужим имуществом, следствием назначена комплексно-комиссионная оценочно-строительная, оценочно-земельная и товароведческая экспертиза указанного здания.

Для проведения осмотра здания, следствие ходатайствовало об организации беспрепятственного доступа к объекту и надлежащих условиях работы во время осмотра.

28 августа суд удовлетворил ходатайство следствия.
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Да, это Вам не диктатора Януковича критиковать, "майдановские демократы" они такие.
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синагога - это 5-й, 112 - й, ньюс ван интер. там одни сепары и пейсатые муйню несут.
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Шоколадная барыга решила всем рот закрыть.
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пожарного пригласите, пусть "осмотрит" здание. Решили у 1+1, что то отжать?) а на Дмитриевскую, 30, слабо, заглянуть?
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Одна из реформ Порошенко отклеилась))
В Харькове 2 дня спустя после визита Порошенко отклеилась и уплыла пешеходная зебра..Суд дал ГПУ разрешение на осмотр здания "1+1 Media" в Киеве по делу о хищении средств "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 2662.
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Мне вот интересно... Если ты, допустим, придёшь ко мне в гости, а я, к твоему приходу , вместо отремонтировать что-то заклею это что-то скотчем и покрашу под оригинал.То когда ты уйдёшь и оно отклеится, то ты будешь в этом виноват?
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Вы хоть смотрите с какого ресурса берете фото. Это фейк.
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А шо там с админзданием ленкузни, где вещает порошенкотв? И где Беня, главный фигурант всей этой возни? Держите ваши денежки, как пела лиса Алиса!
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А у всьому винен Олексій Душка( ведучий програми "Життя без обману" на 1+1). Нічого було у вчорашній своїй передачі ділити 1-е місце зі "Світочем".
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а Дубинский, каков подлец! постоянно гадости какие-то рассказывает
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Принципиальный журналист-миллионер, когда был дан один приказ, валял в дерьме и перьях Саакашвили, а теперь почти его сторонник.
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Олешко лучше, только его читаю постоянно
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просто "душка" на заказ не приехала. Вот и обозлились.
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А буИИтЬ прАвадиЦа тоКА внешний Асмотр здания?
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Ну теперь ждем лавину-извержение от Бениного журналиста на доверии Дубинского.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд дал ГПУ разрешение на осмотр здания "1+1 Media" в Киеве по делу о хищении средств "Приватбанка"
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