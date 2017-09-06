 Суд дал ГПУ разрешение на осмотр здания "1+1 Media" в Киеве по делу о хищении средств "Приватбанка"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом свидетельствуют материалы суда, передают "Українські Новини".
28 августа следователь ГПУ обратился в суд с просьбой предоставить разрешение на осмотр жилищно-офисного здания со встроенно-пристроенными помещениями и подземным паркингом общей площадью 10 800 кв. м, которое расположено в Киеве по ул. Кирилловская, 23 (ранее улица Фрунзе).
Данное здание принадлежит ООО "Подол Недвижимость", в нем расположен медиахолдинг "1+1 Media" и телеканал "ТЕТ".
Расследованием установлено, что в мае 2014 года Национальный банк и "Подол Недвижимость" заключили ипотечный договор по обеспечению требований НБУ как ипотекодержателя по договору рефинансирования от 3 марта 2009 года.
Предметом ипотеки по указанному договору выступило указанное здание.
В ходе расследования по факту злоупотребления служебным положением и завладения должностными лицами Приватбанка чужим имуществом, следствием назначена комплексно-комиссионная оценочно-строительная, оценочно-земельная и товароведческая экспертиза указанного здания.
Для проведения осмотра здания, следствие ходатайствовало об организации беспрепятственного доступа к объекту и надлежащих условиях работы во время осмотра.
28 августа суд удовлетворил ходатайство следствия.
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