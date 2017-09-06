 16 виновных в поставках некачественной тушенки военнослужащим привлекли к дисциплинарной ответственности, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
По данным ведомства, служебное расследование было проведено по результатам работы специалистов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины в период с 30 июня по 3 июля 2017 г. относительно проверки безопасности и качества пищевых продуктов, отдельных вопросов организации питания в воинских частях.
Также в Центре безопасности пищевых продуктов и ветеринарии были проведены лабораторные исследования консервов мясных текущего обеспечения четырех производителей.
"По результатам исследований установлено, что консервы мясные производителей ООО "Адамант 2000", "Визит" не соответствуют требованиям ГОСТа.
В ходе служебного расследования независимой лабораторией Научно-исследовательского центра испытаний продукции образец продукции производителя ООО "Адамант 2000" не отвечает по органолептическим показателям (внешний вид) требованиям ДСТУ (в наличии сосудистые пучки и грубая соединительная ткань)", - сказано в сообщении.
Также в Минобороны напомнили, что перед поставкой продукции в воинские части Вооруженных Сил Украины проводятся ее лабораторные исследования на безопасность и соответствие некоторым показателям качества. Образцы пищевой продукции, которые предоставляются представителями поставщиков, не позволяют должным образом осуществлять контроль.
В свою очередь должностными лицами Вооруженных Сил Украины контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов осуществляется путем ознакомления с сопроводительными документами, удостоверяющими их качество и безопасность, который организовано было на ненадлежащем уровне.
"В ходе проведенного служебного расследования были установлены факты ненадлежащей организации и проведения лабораторных исследований пищевых продуктов, поставленных в воинские части должностными лицами Центра безопасности пищевых продуктов и ветеринарии, а также ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами Вооруженных Сил Украины по организации и осуществлению контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов путем ознакомления с сопроводительными документами, удостоверяющими их качество и безопасность.
За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, властью министра обороны Украины к дисциплинарной ответственности было привлечено 16 виновных должностных лиц - от командира подразделения до начальников управлений и служб.
На виновных должностных лиц было наложено дисциплинарное взыскание от "предупреждения о неполном служебном соответствии" до рассмотрения на заседании аттестационной комиссии по дальнейшему прохождению военной службы", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Минобороны.
Как сообщалось ранее, средняя стоимость питания одного военнослужащего Вооруженных сил Украины составляет 75 гривен/сутки.
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Заставить их сожрать все тушенку ....в закрытом помещении и без туалетной бумаги!!!
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Генерал ЗСУ, який приїхав на передову, заявив, що Росія - "велікая страна", а добровольці АТО - злочинці
https://www.facebook.com/100009091298995/videos/1818606228452403/
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