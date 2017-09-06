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 16 виновных в поставках некачественной тушенки военнослужащим привлекли к дисциплинарной ответственности, - Минобороны

минобороны армия всу

Согласно Приказу Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака в оборонном ведомстве Военной службой правопорядка в ВС Украины было проведено служебное расследование с целью выяснения причин и условий ненадлежащей организации и проведения лабораторных исследований пищевых продуктов, поставленных в воинские части и установления степени вины должностных лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

По данным ведомства, служебное расследование было проведено по результатам работы специалистов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины в период с 30 июня по 3 июля 2017 г. относительно проверки безопасности и качества пищевых продуктов, отдельных вопросов организации питания в воинских частях.

Также в Центре безопасности пищевых продуктов и ветеринарии были проведены лабораторные исследования консервов мясных текущего обеспечения четырех производителей.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Минобороны должно проверять продукты для армии, но у нас таких лабораторий нет. Бюджета нет, - Бирюков. ФОТОрепортаж

"По результатам исследований установлено, что консервы мясные производителей ООО "Адамант 2000", "Визит" не соответствуют требованиям ГОСТа.

В ходе служебного расследования независимой лабораторией Научно-исследовательского центра испытаний продукции образец продукции производителя ООО "Адамант 2000" не отвечает по органолептическим показателям (внешний вид) требованиям ДСТУ (в наличии сосудистые пучки и грубая соединительная ткань)", - сказано в сообщении.

Также в Минобороны напомнили, что перед поставкой продукции в воинские части Вооруженных Сил Украины проводятся ее лабораторные исследования на безопасность и соответствие некоторым показателям качества. Образцы пищевой продукции, которые предоставляются представителями поставщиков, не позволяют должным образом осуществлять контроль.

В свою очередь должностными лицами Вооруженных Сил Украины контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов осуществляется путем ознакомления с сопроводительными документами, удостоверяющими их качество и безопасность, который организовано было на ненадлежащем уровне.

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"В ходе проведенного служебного расследования были установлены факты ненадлежащей организации и проведения лабораторных исследований пищевых продуктов, поставленных в воинские части должностными лицами Центра безопасности пищевых продуктов и ветеринарии, а также ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами Вооруженных Сил Украины по организации и осуществлению контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов путем ознакомления с сопроводительными документами, удостоверяющими их качество и безопасность.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, властью министра обороны Украины к дисциплинарной ответственности было привлечено 16 виновных должностных лиц - от командира подразделения до начальников управлений и служб.

На виновных должностных лиц было наложено дисциплинарное взыскание от "предупреждения о неполном служебном соответствии" до рассмотрения на заседании аттестационной комиссии по дальнейшему прохождению военной службы", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Минобороны.

Как сообщалось ранее, средняя стоимость питания одного военнослужащего Вооруженных сил Украины составляет 75 гривен/сутки.
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Хуже, за полученный откат в несколько сотен тысяч, их наказали снятием премии в 300 грн.
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На колени на гречку? это пиз-ц..... они значит по схемам гнилью кормили людей, а им дисциплинарку? круто ....
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В угол поставили? или компота лишили на месяц?
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а сразу уволить не ????? все незаменимые? уволить тогда другие даже на метал банки будут сертификат требовать,а так.........
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атделались выговорами в следующий раз если апять поймают дадут строгие выговора а если исчо пападутся могут панести суровое наказание-атчисление из блока питра парашенки(БПП) и партбилет на стол,а от етта будит самое страшное наказание,хуже смерти таварисчи...
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нагодували головного злодія тушонки гнилою тушонкою?
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Глаз хвост колечком волосатые губы и гречка.
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Каждый из этих 16 , обязан сожрать по 3 тонны вонючей тушенки !!!
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А шо изготовитель не так сделал? Раз для армии, должны взрываться, и запахом поражать противника!!! Боеспособность значит на высоте и Слава Гаранту за заботу!!!
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А в чому командир підрозділу провинився?! В тому що не зміг вчасно зупинити солдат від оприлюднення інформації про якість їжі?! Чи він зобов`язаний перевіряти всі консерви що надсилають тилові служби ЗСУ?! Де кримінальні справи на власників "фірми" постачальника,хто і за які відкати обирав саме цю фірму, хто перевіряв їжу і давав добро на закупи?!
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За не качественные рюкзаки когда привлекут...к залогу.
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Хотел бы знать, какая средняя стоимость питания одного депутата Верховного Совета в сутки обходиться для налогоплательщиков страны???
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дисциплинарной ответственности ...в самоволку сходили ...за часів СРСР таке "художество" називалося по іншому : підрив обороноздатності країни ...і статті там були зовсім інші ...
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Так а чо, войны то нет, та и АТО переросло в операцию практически
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Цензор рапортует об "успехах" а на деле демонстрирует голый зад... Дно, это когда провластное СМИ пытается выглядеть независимым!!!
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к дисциплинарной ? потратили народное бабло на гамно , и их поставили в угол?..... о какой Европе , и о каком НАТО, нам пудрят мозги?
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Кожного з тих хто допустив виробництво і постачання військовим неякісних продуктів час війни має бути розстріляно. Все інше - зрада. Опублікуйте список покидьків. Країна має знати хто труїть армію і якщо державні органи не здатні покарати злочинців, то народ, я думаю, цього так не залишить. Лише страх невідворотності покарання змусить виконувати обовязок.
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было наложено дисциплинарное взыскание от "предупреждения о неполном служебном соответствии" до рассмотрения на заседании аттестационной комиссии по дальнейшему прохождению военной службы" Источник: https://censor.net.ua/n454261 Обыкновенная отписка и ничего конкретного.

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А я и тушенку забыл когда ел, всё конфеты да торты с коньяком!
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"16 виновных в поставках некачественной тушенки военнослужащим привлекли к дисциплинарной ответственности, -"
Заставить их сожрать все тушенку ....в закрытом помещении и без туалетной бумаги!!!
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Чисто по пашинскому. Бойцы буквально жрали гнилье, а виновные отделались чем то формально фигуральным. Даешь рехформы?
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...шел 4ый год войны

Генерал ЗСУ, який приїхав на передову, заявив, що Росія - "велікая страна", а добровольці АТО - злочинці


https://www.facebook.com/100009091298995/videos/1818606228452403/
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия16 виновных в поставках некачественной тушенки военнослужащим привлекли к дисциплинарной ответственности, - Минобороны
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