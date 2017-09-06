 Кабмин направит в регионы 270 млн на строительство футбольных полей, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, их объем составляет 270 млн гривен.
"Поскольку до конца года осталось мало времени, местные администрации должны максимально ускориться с представлением на рассмотрение комиссии соответствующих проектов. Средства направляются на проекты, которые предусматривают софинансирование из местных бюджетов. Местная власть должна принять решение о выделении земельных участков под футбольные поля, проведении строительных работ, а государство будет софинансировать обустройство площадок", - отметил Зубко.
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Уровень оплаты населения за коммунальные услуги - 112%, - Зубко(93)
Зубко предлагает вынести на рассмотрение СНБО вопрос перерегистрации ЛЭО на подконтрольной Украине территории(13)
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Приборами учета тепловой энергии оборудованы 70,5% домов в Украине, - Зубко(27)
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Уровень расчетов населения за коммунальные услуги с начала года составил 100,8%, - Зубко(49)
Подготовка жилого фонда к отопительному сезону завершится до 15 сентября, - Зубко(4)
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В Раде знамя пеенесли с этажа на этаж....1 млн.гр.!!!!!
Ремонтик в той же Раде на миллионы!!!!......себе примии по 7 млн.!!!!
МРАК!
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бред какой-то.
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