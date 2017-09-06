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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10531) спорт (1749) финансирование (1278) футбол (3191) Зубко (297)

 Кабмин направит в регионы 270 млн на строительство футбольных полей, - Зубко

зубко

Правительство на сегодняшнем заседании утвердило порядок направления средств, предусмотренных в государственном бюджете для строительства футбольных полей с искусственным покрытием в различных регионах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, их объем составляет 270 млн гривен.

"Поскольку до конца года осталось мало времени, местные администрации должны максимально ускориться с представлением на рассмотрение комиссии соответствующих проектов. Средства направляются на проекты, которые предусматривают софинансирование из местных бюджетов. Местная власть должна принять решение о выделении земельных участков под футбольные поля, проведении строительных работ, а государство будет софинансировать обустройство площадок", - отметил Зубко.

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Вот и пусть таланты новые развиваются,на футбольном поле быстрей дело будет чем в подворотне играть или на пастбище
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КАНЕЧНО!!! Самое своевременное занятие!! Не забудь им послать команду половых массажисток......
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футбол есть, команды пока нет, но все равно, шансы есть, хорошо, что турки влетели, два тура осталось и все, что угодно может быть.
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Как вовремя.. Как кстати.. На волонтёров и добробатов денег нет - так поиграем в футбол.. Я бы тоже поиграл - с условием что Зубко будет мячом...
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на волонтеров и добробаты денег нет, а ты хренотенью в интернете занимаешься вместо того, чтобы отключить его нафиг и эти 100 гривень отдать добробатам
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А мы шо - знакомы?? Никогда с пустыми гнидами не знакомился... Старею, наверное...
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Почему именно футбольных полей? Других видов спорта не существует?
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Предлогаешь бейсбольные например?Или очень актуальны в сегодняшней обстановке поля для гольфа и крокета...270млн на деревенские поля..для футбола.
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Да мало ли какие есть варианты? Например, столы для настольного тенниса.
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Можно.Главное что б та же сумма пилилась.По столу в каждый сельский клуб всей страны можно поставить.А на оставшиеся пару домиков в Испании))
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Ну зачем тебе настольный ПЕНИС?? На распиле площадок для гольфа намного быстрее можно подняться.... Это нынче, в условиях АТО - так романтично.....Для уродов....
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с.ка,как это "актуально" в сегодняшней нищей стране!!!!!!!...при пенсии в 30 долларов!!!
В Раде знамя пеенесли с этажа на этаж....1 млн.гр.!!!!!
Ремонтик в той же Раде на миллионы!!!!......себе примии по 7 млн.!!!!
МРАК!
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Дома рассыпаются, а им поля футбольные...дебилы..на стяжки в аварийных домах выделяли б лучше..ждете пока плиты на головы падать будут?
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Пускай сделают басейни для детей ,чтоб дети не сидели в копютерах, хоча в райцентрах . Оздоровительние комплекси ,спортивние школи ничего, никто не делает нация растет горбатая в компютерах. Нада ,чтоб дети занимались спортом.
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Не афера очередная, случайно? На Оболони отремонтировали стадион (напротив завода "Оболонь") - но местных в футбол играть не пускают. Пускают или футбольные секции со всего Киева (спасибо за траффик по микрорайону!) или компании взрослых - те кто смог договориться и проплатить игру на якобы открытой бесплатной для всех площадке.
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Лакомый кусочек для корумпированных ублюдков.
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ну да, ну да. Сейчас выделили бабки, может, даже и построят, а на какие шиши в дальнейшем эти поля будут содержать?
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ну да ,ну да - лучше не строить - логика железная)))
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На прикорм бюджетников.Яки нах поля?!Вже тріндят як на Рашке
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"Вся страна покроется сетью железных дорог и зоопарков! В самом ближайшем времени каждый анчуриец будет иметь собственный граммофон!" (с) "Короли и капуста"
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Это подарки владельцам клубов? а к какому празднику?
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Зачем строить именно новые поля - площадки для футбола. В том же Киеве множество футбольных полей-площадок в ужасном состоянии. Починить-подлатать их будет в разы дешевле, чем выделять землю (!) но новые площадки (а они стоят от 1 млн. грн., кто не в курсе). Я уже 3 года долбаю боксерскую власть по 1551 с требованием заменить несколько порванных сеток на футбольной площадке. Но вместо того что бы обтянуть несколько железных рам сеткой-рабицей - мне сообщили что это будет стоить космические 100 000 грн. (!!!), а на это "нема коштив". Но на новые спорт площадки в парке Наталка (Оболонь) деньги нашли (а там площадки от 1 млн. грн.).
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А кто - то очень сильно возмущался этой статьёй расходов в бюджете .
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больше некуда потратить бабло, только футбольные поля перед зимой строить.
бред какой-то.
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ТИХО ГРАЖДАНЕ!! ВСЁ НА ПОЛЬЗУ!!! Ждём новостей - " с каждого футбольного поля надоили три литра молока путём показывания футболистам порнороликов". Бывшие чемпионы мира по футболу отказались встречаться с нашей сборной - узнав о её подготовке.. На некоторых футбольных полях кукуруза дала небывалый урожай!!!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин направит в регионы 270 млн на строительство футбольных полей, - Зубко
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