 "Сильное послание агрессору", - Климпуш-Цинцадзе поприветствовала новые санкции против РФ

"Украина приветствует продление санкций против России. Совместные и решительные действия - еще одно сильное послание агрессору", - написала Климпуш-Цинцадзе
#Ukraine welcomes the #EU`s extension of #sanctions against #Russia. United and resolute action is another strong message for aggressor.- Ivanna Klympush (@IKlympush) 6 сентября 2017 г.
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Александр Коваленко, военно-политический обозреватель |
Среда , 6 сентября 2017, 13:35
Авианосные ударные группы и универсальные десантные корабли со вчерашнего дня взяли уверенный курс к корейскому полуострову.
Интересная вырисовывается расстановка авианесущего флота США. Так. По состоянию "на сейчас", к корейскому полуострову направляется АУГ во главе с авианосцем USS Ronald Reagan (CVN-76), который на днях покинул Йокосуку.
Кроме того, из Мельбурна вышел УДК USS Bonhomme Richard (LHD-6) и взял курс на север. Не исключено, что конечным пунктом назначения для УДК может стать база в Сасебо. Ведь именно в этот японский город держит сейчас путь другой УДК ВМС США - USS Wasp (LHD-1).
Стоит отметить, что оба УДК могут размещать на своём борту до 40 единиц Boeing Vertol CH-46 Sea Knight - военно-транспортные вертолёты, находящиеся на вооружении Корпуса Морской пехоты США, способные перевозить до 28 человек и используемые для осуществления десантирования. Таким образом, два этих УДК могут обеспечить единовременное десантирование с воздуха более 2 тыс морпехов.
Вот такое движение сейчас намечается в сторону корейского полуострова и Японии. Просто ли это рокировка или подготовка к чему-то большему, узнаем в ближайшее время.
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