EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, За рубежом
  4354  23
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1312) Россия (72156) санкции (6421) Евросоюз (12118) Климпуш-Цинцадзе (178)

 "Сильное послание агрессору", - Климпуш-Цинцадзе поприветствовала новые санкции против РФ

климпуш

Вице-премьер по евроинтеграции поприветствовала санкции против России.

Вице-премьер-министр Украины по делам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе приветствовала решение послов Евросоюза продлить на полгода пакет санкций против России из-за незаконной аннексии Крыма и назвала его "сильным посланием агрессору". Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Твиттер.

"Украина приветствует продление санкций против России. Совместные и решительные действия - еще одно сильное послание агрессору", - написала Климпуш-Цинцадзе

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дарью Полюдову, осужденную в России за "сепаратизм", жестоко избивают сокамерницы, - активист
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Хоть поклоны не била перед послами?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не . Только вылизывала .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Терористи «ДНР» і «ЛНР» проведуть навчання одночасно з Росією і Білоруссю - Тимчук
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7047 от 29.08.2017, в котором идет речь о снятии экономической блокады Донецкой и Луганской областей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К Корейскому полуострову устремились корабли ВМС США

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель |
Среда , 6 сентября 2017, 13:35

Авианосные ударные группы и универсальные десантные корабли со вчерашнего дня взяли уверенный курс к корейскому полуострову.



Интересная вырисовывается расстановка авианесущего флота США. Так. По состоянию "на сейчас", к корейскому полуострову направляется АУГ во главе с авианосцем USS Ronald Reagan (CVN-76), который на днях покинул Йокосуку.
Кроме того, из Мельбурна вышел УДК USS Bonhomme Richard (LHD-6) и взял курс на север. Не исключено, что конечным пунктом назначения для УДК может стать база в Сасебо. Ведь именно в этот японский город держит сейчас путь другой УДК ВМС США - USS Wasp (LHD-1).
Стоит отметить, что оба УДК могут размещать на своём борту до 40 единиц Boeing Vertol CH-46 Sea Knight - военно-транспортные вертолёты, находящиеся на вооружении Корпуса Морской пехоты США, способные перевозить до 28 человек и используемые для осуществления десантирования. Таким образом, два этих УДК могут обеспечить единовременное десантирование с воздуха более 2 тыс морпехов.
Вот такое движение сейчас намечается в сторону корейского полуострова и Японии. Просто ли это рокировка или подготовка к чему-то большему, узнаем в ближайшее время.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И чего "сильного" то? КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА и ПОЛНЫЙ БОЙКОТ должны был и быть, на какие-то там "санкции"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Европа ,від "наших"політиків відрізняється тим ,що там думають про гідність людей,які проживають там .А "наші"думають лиш про себе рідних.І війна для них це відмазка на проблеми людей.Думайте і робіть правильні висновки народе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У "людей" які досі проживають там не має гідності. Ми їх дегуманізуємо нарівні з кацапами.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
У Цицадце есть очень сильное послание. Два. Одно справа на груди а второе слева.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сильное послание агрессору", - Климпуш-Цинцадзе поприветствовала новые санкции против РФ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти