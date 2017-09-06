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 Политика Украины
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Все про:конкурс (744) Минздрав (1441) Супрун Ульяна (184)

 Кабмин отклонил кандидатуру Шолойко на пост госсекретаря Минздрава. Будет объявлен новый конкурс, - Супрун

супрун

Кабмин отказался назначить заместителя директора по регистрации и фармаконадзору ГП "Государственный экспертный центр" Министерства здравоохранения Наталию Шолойко на должность госсекретаря Минздрава и объявит новый конкурс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун журналистам после заседания правительства в среду.

"Сейчас на Кабмине мы проголосовали, чтобы отклонить (кандидатуру. - Ред.) Шолойко от назначения ее кандидатуры на госсекретаря в Минздрав", - сказала она.

И.о. министра отметила, что спецпроверка показала различия в задекларированных Шолойко и ее мужем доходах за 2015 год, а также конфликт интересов, так как муж и дочь Шолойко связаны с фармацевтическим бизнесом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун готова стать министром здравоохранения

По ее словам, на данную должность будет объявлен новый конкурс.

Как сообщалось, 7 декабря 2016 года Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабмин назначить госсекретарем Минздрава Н.Шолойко, несогласие с чем высказала У.Супрун. БФ "Пациенты Украины", ОО "Центр противодействия коррупции" и ОО "Transparency International Ukraine" также обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой не назначать Н.Шолойко госсекретарем Минздрава, так как является женой зампредседателя правления предприятия по производству генно-инженерных инсулинов, а ее дочь возглавляет фирму по поставкам медицинского оборудования.
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о Шолойко, коротко

З 2001 року працює асистентом, а з 2013 доцентом кафедри організації та економіки фармації. Проводить практичні заняття зі студентами з дисциплін "Історія медицини та фармації", "Менеджмент та маркетинг у фармації".
Наталія Шолойко має науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук є автором більше 40 наукових статей.
Наталія Шолойко проводить активну роботу з популяризації знань з медицини та фармації, була ведучою та телевізійних передач "Народні поради", "Поради лікаря" виступає на радіо та телебаченні по актуальних питаннях становлення та розвитку медицини та фармації в Україні та Києві.
Під час Революції гідності 2013-­2014 років була заступником керівника медичної служби Штабу національного спротиву, де відповідала за фармацевтичне забезпечення. Завдяки організаторській роботі Наталії Шолойко було збережено велику кількість лікарських засобів, медичного обладнання яке було передано до лікарень Києва для лікування потерпілих 18­-19 лютого 2014 року, а пізніше поранених бійців у ході військових дій.
З початком антитерористичної операції у Луганській та Донецькій областях Наталія Василівна активно продовжує займатися забезпеченням ліками та медичним обладнанням військових частин Міністерства оборони України, Національної гвардії, добровольчих батальйонів, Центрального військового госпіталю, Центрального госпіталю Держприкордонслужби, Центрального госпіталю МВД та інших лікувальних закладів Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеси ця робота не припиняється і по сьогоднішній день.
Діяльність Наталії Шолойко є прикладом служіння Батьківщині та зразкового виконання професійного і людського обов"язку у складний для України час.
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БФ "Пацієнти України", ГО "Центр протидії корупції" та ГО "Transparency International Ukraine" також звернулися до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням не призначати Н.Шолойко держсекретарем Міністерства охорони здоров'я, бо вона є дружиною заступника голови правління підприємства з виробництва генно-інженерних інсулінів, а її дочка очолює фірму з постачання медичного обладнання.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n454256
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ну и шо? она в чём-то виновата, её вина доказана?
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Хочу научиться: тянуть резину.Ответ от бывалого: обратитесь в Кабмин.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин отклонил кандидатуру Шолойко на пост госсекретаря Минздрава. Будет объявлен новый конкурс, - Супрун
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