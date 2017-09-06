 С начала АТО на Донбассе погибли около 200 сотрудников ГУР Минобороны, - Скибицкий

"Сейчас военная разведка потеряла около 200 человек. Разведчики выполняют очень важные задачи. Но победа без риска невозможна. Особенно с таким врагом", - отметил он.
Он также подчеркнул, что сегодня Российская Федерация на оккупированных территориях Донбасса использует наиболее современное вооружение: "Россия пытается на нашей территории испытывать наиболее новые образцы, чтобы брать их на вооружение и использовать в других конфликтах, например, в Сирии".
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