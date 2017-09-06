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 Политика Украины
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 С начала АТО на Донбассе погибли около 200 сотрудников ГУР Минобороны, - Скибицкий

скибицкий

С начала проведения Антитеррористической операции на Донбассе погибли около 200 сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Армия ФМ" сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Сейчас военная разведка потеряла около 200 человек. Разведчики выполняют очень важные задачи. Но победа без риска невозможна. Особенно с таким врагом", - отметил он.

Он также подчеркнул, что сегодня Российская Федерация на оккупированных территориях Донбасса использует наиболее современное вооружение: "Россия пытается на нашей территории испытывать наиболее новые образцы, чтобы брать их на вооружение и использовать в других конфликтах, например, в Сирии".

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Царство небесне полеглим захисникам України..
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Заява народного депутата України Оксани Корчинської з приводу розправи про-ватного генерала ЗСУ над нашими розвідниками з 72-ї бригади.
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самое плохое, шо о их подвигах, мы не сможем узнать сейчас ,а о некоторых не узнаем некогда
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала АТО на Донбассе погибли около 200 сотрудников ГУР Минобороны, - Скибицкий
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