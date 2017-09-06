 С начала АТО на Донбассе погибли около 200 сотрудников ГУР Минобороны, - Скибицкий

Как передает Цензор.НЕТ , об этом в интервью "

сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Сейчас военная разведка потеряла около 200 человек. Разведчики выполняют очень важные задачи. Но победа без риска невозможна. Особенно с таким врагом", - отметил он.