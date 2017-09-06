 "Золото Януковича" сможет вернуться в Украину в случае принятия судом решения о конфискации, - МИД Швейцарии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщили в федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии.
Издание отмечает, что федеральный департамент иностранных дел Швейцарии не предоставил информацию о точной сумме замороженных активов.
"На сегодняшний день украинские активы, которые оцениваются примерно в 70 миллионов швейцарских франков, заморожены в Швейцарии. Оценка суммы может быть изменена в зависимости от ряда критериев, таких как колебания валютных курсов, стоимость акционерного капитала, удаление лиц, на которые распространяется замораживание, частичное освобождение замороженных активов и т.п. Возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их незаконное происхождение будет установлено судом. Однако, пока окончательное судебное решение о конфискации этих активов не выдано украинскими судебными органами", - сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия, чтобы полтонны золота соратника экс-президента Украины Виктора Януковича, обнаруженные в банке Швейцарии, были арестованы и переданы в бюджет Украины.
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А если подумать - это каких-то 10-12 млн из украденных 40-60ти млрд!..
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Наймите корректора, что ли.
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На заре независимости, были сказки про золото Полуботька какогото, которыйспрятал его именно для нас. Вот найдёми заживём. Теперь почти такая же история.и
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Ключевое слово-В СЛУЧАЕ. Казе понятно.......
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Чтоб у них выцарапать, даже у Израиля сил не хватит.
Так что потрындели про золото Януковича и забыли.
Пиариться только
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