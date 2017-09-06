EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  1393  16
Все про:золото (158) Швейцария (289) Янукович (32611)

 "Золото Януковича" сможет вернуться в Украину в случае принятия судом решения о конфискации, - МИД Швейцарии

золото

В Швейцарии требуют доказательств относительно украденного и вывезенного "семьей" Януковича золота для дальнейшей его передачи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщили в федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии.

Читайте также: За границей арестованы более 500 кг золота "семьи" Януковича, - ГПУ

Издание отмечает, что федеральный департамент иностранных дел Швейцарии не предоставил информацию о точной сумме замороженных активов.

"На сегодняшний день украинские активы, которые оцениваются примерно в 70 миллионов швейцарских франков, заморожены в Швейцарии. Оценка суммы может быть изменена в зависимости от ряда критериев, таких как колебания валютных курсов, стоимость акционерного капитала, удаление лиц, на которые распространяется замораживание, частичное освобождение замороженных активов и т.п. Возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их незаконное происхождение будет установлено судом. Однако, пока окончательное судебное решение о конфискации этих активов не выдано украинскими судебными органами", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия, чтобы полтонны золота соратника экс-президента Украины Виктора Януковича, обнаруженные в банке Швейцарии, были арестованы и переданы в бюджет Украины.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пусть лучше в Швейцарии лежит до лучших времён а то получится,как с золотым батоном ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
те кому этот наивный швед говорит сами не лучше Януковича
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этого решения от "нашего" суда вы будете ждать долго и нудно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот вроде бы и звучит - "полтонны золота".
А если подумать - это каких-то 10-12 млн из украденных 40-60ти млрд!..
 показать весь комментарий
Ответить
 
я так понимаю что ни когда этот момент не наступит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отлично. Спустя четверть века, украина вернулвсь к мечтам о мифическом золоте, которое вот-вот вернётся..
На заре независимости, были сказки про золото Полуботька какогото, которыйспрятал его именно для нас. Вот найдёми заживём. Теперь почти такая же история.и
 показать весь комментарий
Ответить
 
500 кг аурум? Просто понять не могу, вот сколько одному человеку надо?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пускай чуток полежит в Швейцарии! А то наши чинуши уже с пилками в очередь стали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наши суды принимают подобные решения исключительно по принципу кто больше даст судье лично, так что такое решение украинского суда не может быть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Золоту Януковича и в Испании хорошо,-парашенка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Золото Януковича" сможет вернуться в Украину в случае принятия судом решения о конфискации,"
Ключевое слово-В СЛУЧАЕ. Казе понятно.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ой, Швейцария и на немецком золоте хорошо нажилась. После 2-й мировой.
Чтоб у них выцарапать, даже у Израиля сил не хватит.
Так что потрындели про золото Януковича и забыли.
Пиариться только
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Золото Януковича" сможет вернуться в Украину в случае принятия судом решения о конфискации, - МИД Швейцарии
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти