 Никакого подозрения Лавриновичу не вручали, повестки на допрос по какому-либо делу нет, - адвокат

Об этом Солодко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно якобы нового подозрения Александру Лавриновичу: как его адвокат заявляю, что по состоянию на 13-23 сегодняшнего дня никакого подозрения Александру Владимировичу не вручено, повестки на допрос по какому-либо делу нет. Соответственно, все информационные сообщения по этому поводу - бег впереди дыма паровоза", - заявил он.
Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.
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