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 Политика Украины
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Все про:Конституция (1995) Лавринович (506) Янукович (32611)

 Никакого подозрения Лавриновичу не вручали, повестки на допрос по какому-либо делу нет, - адвокат

лавринович

Адвокат экс-министра юстиции Александра Лавриновича Евгений Солодко заявил, что его подопечному не сообщали о подозрении в захвате власти при помощи незаконного изменения Конституции в 2010 году.

Об этом Солодко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно якобы нового подозрения Александру Лавриновичу: как его адвокат заявляю, что по состоянию на 13-23 сегодняшнего дня никакого подозрения Александру Владимировичу не вручено, повестки на допрос по какому-либо делу нет. Соответственно, все информационные сообщения по этому поводу - бег впереди дыма паровоза", - заявил он.

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Никакого подозрения Лавриновичу не вручали, повестки на допрос по какому-либо делу нет, - адвокат 01

Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикакого подозрения Лавриновичу не вручали, повестки на допрос по какому-либо делу нет, - адвокат
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