 В военные учебные заведения принято 5 тыс. человек, из них более тысячи - участники АТО, - Минобороны

Об этом 6 сентября во время брифинга сообщил заместитель директора Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Владимир Мартынюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"На обучение в Национальный университет обороны Украины имени Черняховского вступили 70 офицеров, которые будут получать оперативно-стратегический уровень. Еще 700 абитуриентов будут учиться на оперативно-тактическом уровне подготовки, а на обучение по тактическому уровню подготовки в военные вузы набрано около 4 тыс. человек, - сообщил чиновник, добавив, что план набора абитуриентов выполнен на сто процентов.
Наибольший конкурс среди поступающих был по таким специальностям, как управление действиями подразделений высокомобильных десантных войск, военной разведки и спецназначения, технические средства разведки, а также управление действиями подразделений Военно-Морских Сил.
По результатам вступительной кампании - 2017, на обучение в вузы принято более тысячи участников Антитеррористической операции, которые имели право на поступление вне конкурса. Также в этом году на обучение в военные вузы набрано более 360 лиц женского пола.
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