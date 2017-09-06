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 Политика Украины, Общество
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Все про:бюджет (4341) зарплата (1752) образование (1609) реформы (2810) учитель (291) Гриневич (191)

 На реализацию реформы образования и повышение зарплат учителям в проекте бюджета предусмотрено 3 млрд грн, - Гриневич

гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что на реализацию реформы образования и повышение зарплат учителей в проекте государственного бюджета на 2018 год предусмотрено 3 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду, отвечая на вопрос о том, сколько средств необходимо на реализацию реформы образования.

"Такие разные позиции, абсолютно инновационные, которые касаются только самой реформы - это 3 млрд грн на 2018 год", - сказала Л.Гриневич

Министр отметила, что повышение зарплат учителей также является частью реформы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принятие закона в Раде - это только начало пути к современной системе образования, - министр Гриневич

По ее словам, данные средства уже предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2018 год, который разрабатывается Кабмином.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект "Об образовании", которым вводится 12-летнее обучение в школе с 2027 года.
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Аплодуємо стоячи! У Верховній Раді витратили 1,3 млн грн. на «стаціонарну експозицію Прапор України»На реализацию реформы образования и повышение зарплат учителям в проекте бюджета предусмотрено 3 млрд грн, - Гриневич - Цензор.НЕТ 2452
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Яркое подтверждение: В Украине сложилась ситуация, когда министры, их помощники, премьер получают огромные зарплаты, а не отрабатывают даже на минималку - уровень жизни украинцев только падает от их всех реформ, а цены и тарифы растут. Пока они будут жить в потустороннем мире, где огромные зарплаты и почти наступил коммунизм, народ будет нищим, голодным, обворованным и ничего хорошего не будет! Всем министрам, депутатам, премьеру нужно установить зарплату в размере того прожиточного минимума, который они установили для народа!
И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
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Прочтите договор(додаток 2) на работы.Вот весь этот мрамор(стены,арка,вдоль лестниц,пол),а не только подставка и стоят 1,3 млн. грн.Не распространяйте лживые "высеры".
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Ну да, 80% населения на субсидии, а тут срочно нужно купить за 1,3 млн мраморную подставку, а то Путин нападет?
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Представим что ментам подняли зарплату в три раза и дали новую форму и машины. Представили? Что будет? А такая же фигня как и раньше и сейчас где бывшие менты (см. захват Киевского вокзала с арестом всего личного состава полиции) То же и с учителями. Родители! Поддержите меня! Бросать им повышение зарплат равно как куски мяса в бассейн с крокодилами. Перестанут требовать "допомогу" и на учебники с тетрадками и днями рождения? Станут учить? Фиг вам!
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Дурень ты. Повышение зарплат стимулирует оставаться в школах лучших, а не тех, кого иначе никуда не возьмут. Работать станут на совесть, потому что не захотят такую зарплату терять.
А если где-то требуют допомогу, то обращайтесь в соответствующие органы и не давайте допомоги. Десяток человек научите, остальные требовать перестанут.
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На дурня в зеркало можешь посмотреть. Моя аналогия очевидна - выгнать надо всех работников освиты и набрать новых. А жаловаться - проходили. Я все прошлое лето во все инстанции требовал призвать к ответу администрацию 185 школы за требования денег. Результат - нулевой. Так что не 3.14ди.
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Дурень ты и есть.
Что значит - выгнать всех и набрать новых? Куда выгнать всех, почему именно всех и где набрать новых? Конкурс объявить как на новых копов, с улицы набрать?
Какие ты инстанции проходил, конкретизируй.
Твои заявления пока что - сплошная демагогия. Так что именно ты пока и писдишь.
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И откуда новых брать то? Сейчас в педагогические идут одни неучи, которые набрали минимум баллов, и которых никуда не взяли. А во многих вузах в этом году даже не набрали групп учителей физики, химии, математики. Никто идти не хотел.
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Новое не всегда лучшее. Иногода оно просто новое - и все. Вам не кажется?
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Странно, что поднятие зарплаты учителям не совпадает со снижением зарплат депутатам, министрам, премьеру, которые даже на минималку не отрабатывают - от их работы и реформ народ живет только хуже и хуже!
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Странно, но объективная реальность противоречит твоим утверждениям. Если брать, например, отрась ресторанов и прочих развлекательных учереждений, то их и открываться стало больше, и клиентов прибавилось, сиречь, денежки у населения начали появляться.
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Молодцы. А из 3 лярдов денег 2,999 уйдет на повышения зарплат в министерстве образования) Браво.
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Ну это твои фантазии. Работники минобразования не являются учителями, к твоему сведенью.
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Бюджета на будущий год ещё нигде нет, а Гриневич уже знает цифры.И второе: бюджет не принят,а вы уже разводите пиар компанию,мол какая вы молодец.
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Есть проект бюджета о правительства и в нём такие цифры. Почему бы об этом не сказать?
Зрадобот? Вот поглядим, как твоя тЮлька проголосует за повышение зарплат учителям.
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Короче:
Реформи від бариг - "переливання з пустого в порожнє..."

3 млрд успішно розійдуться по системі корупційного держапарату...
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Короче:
тЮлька гафно. Барыга хоть что-то делает, а не пустозвонит, как все остальные.
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шо хоть делает..а то нету информации нигде
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буде тепер гриневич на хатиночку в конче-заспі
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа реализацию реформы образования и повышение зарплат учителям в проекте бюджета предусмотрено 3 млрд грн, - Гриневич
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