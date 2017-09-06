 На реализацию реформы образования и повышение зарплат учителям в проекте бюджета предусмотрено 3 млрд грн, - Гриневич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду, отвечая на вопрос о том, сколько средств необходимо на реализацию реформы образования.
"Такие разные позиции, абсолютно инновационные, которые касаются только самой реформы - это 3 млрд грн на 2018 год", - сказала Л.Гриневич
Министр отметила, что повышение зарплат учителей также является частью реформы.
По ее словам, данные средства уже предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2018 год, который разрабатывается Кабмином.
Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект "Об образовании", которым вводится 12-летнее обучение в школе с 2027 года.
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Принятие закона в Раде - это только начало пути к современной системе образования, - министр Гриневич(93)
Учительские зарплаты необходимо повысить до 4 прожиточных минимумов до 2025 года, - Гриневич(78)
Украина создает с Израилем образовательную онлайн-платформу, - Гриневич(40)
"Новый закон "Об образовании" должен быть проголосован в парламенте ко Дню учителя", - Гриневич(24)
Реформа образования – каким оно будет(0)
Все первоклассники с 2018 года будут учиться по новому стандарту начального образования, - Гриневич(54)
ПО электронной системы поступления в вузы доработают к следующему году, - Гриневич(36)
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И жестко контролировать, чтобы жили только на нее!
Рост благосостояния Украины, снижение тарифов, запрет Роттердам+ начнется автоматически!
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А если где-то требуют допомогу, то обращайтесь в соответствующие органы и не давайте допомоги. Десяток человек научите, остальные требовать перестанут.
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Что значит - выгнать всех и набрать новых? Куда выгнать всех, почему именно всех и где набрать новых? Конкурс объявить как на новых копов, с улицы набрать?
Какие ты инстанции проходил, конкретизируй.
Твои заявления пока что - сплошная демагогия. Так что именно ты пока и писдишь.
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Зрадобот? Вот поглядим, как твоя тЮлька проголосует за повышение зарплат учителям.
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Реформи від бариг - "переливання з пустого в порожнє..."
3 млрд успішно розійдуться по системі корупційного держапарату...
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тЮлька гафно. Барыга хоть что-то делает, а не пустозвонит, как все остальные.
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