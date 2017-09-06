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 Политика Украины
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Все про:авто (4544) протест (5525)

 Владельцы автомобилей с еврономерами объявили о бессрочной акции протеста в Киеве

протест автомобили

Организаторы акции "За доступную растаможку каждому украинцу" объявили о ее продолжении в бессрочном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил один из организаторов акции, глава общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.

"Будем продолжать акцию, пока не будет конструктивного решения вопроса", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.

По данным организаторов акции, в ней принимает участие около 5 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр Киева скован пробками из-за протестов владельцев авто с европейской регистрацией

В Киеве возле Верховной Рады проходит анонсированная накануне акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто. Водители начали собираться еще с ночи. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
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ти мені ше 95 року запости ! дитячий садочок непродавай по такій ціні вчому срава 7 нові машини однакової ціни
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Езжу на укр. номерах. Акцию поддерживаю полностью. Если будет что-то подобное у нас в Одессе обязательно приму участие.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч ·

Я поддерживаю акцию пользователей автомобилями на еврономерах! Я за то, чтобы ситуация дошла до абсурда! Чтобы в Украине каждая вторая машина была "LT", "PL", "BG" и т.д., чтобы весь мир знал, что у нас власти (в том числе и новая власть) за 26 лет независимости ничего, с%ка, либерального не придумали, а лишь делают попытки видимости решения вопроса адекватной растаможки, занимаются устрашением владельцев соответствующих автомобилей, угрожают выявить, отобрать, запретить, посадить, оштрафовать, разорить и т.д. в духе КГБ/НКВД СССР. Лично я против всего и всех, кто связан с подобными способами решения острых социальных проблем. Совок и подходы НКВД должны быть в нашей стране повержены раз и навсегда! Власти, сделайте нормальные, адекватные таможенные ставки, "единое окно", чтобы оно работало, как часы и я с удовольствием буду хвалить всех, кто причастен к такому современному подходу.
Пусть будут громкие и скандальные акции, как сегодня, пусть это регулярно попадает в мировые СМИ, чтобы на каждой встречи гройсманов и других представителей нашей власти с их международными коллегами, у них за спиной посмеиваются, что те являются марионетками святашей, васадзе, что те до сих пор не могут полностью отказаться от старых совково-постсовковых подходов, выдавая себя людьми "новой формации" и "реформаторами".
И еще, друзья, самая большая глупость нам сильно ссориться из-за темы "евроблях". Да, меня тоже немного "жаба давит", что я передвигаюсь на автомобиле, за который я однажды заплатил по полной программе... но мы и так уже разделились на "зрадофилов", "перемогоботов" и воюем в фейсбуках на радость врагам. Если мы и тут будем неистово "бить горшки", то станем раздробленной нацией, которой легко управлять, манипулировать и которую легко завоевать. Помните это.
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що він пропонує нестягувати подоходний з фіз лиць ? це ти реально це остиш ?де є таке в якій країні світу
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Дмитре, ти так не тужся. На сьогодны ти вже заробив у Лайносховища. Тепер уже пора йти до хліва і, як нагороду, вилизувати густо змащену шоколадом одну товсту Дупу.
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ото вся суть в твому посту таких як ти ! халява вилизувати дупа ! всі в світі платять податки одні такі хитрі як ви вирішили що вони особлива каста ! я купував собі нового рапіда я платив податки 1 а чого ви з ти євросмітям неповині платити податки 7
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Тобі ж сказали.... Не тужся.... Тебе зі спаму всє одно погано чути.
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да вже люди всі возненавиділи цих хтроєвроінтеграторів 1 в нас збили дитину і втікли машину на розборку і кінці в воду ! ні хлопці так небуде ! я купував нову машину податки платив і ти будеш платити
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Полностью согласен. Но для этого сначала должны быть повешены все министры-бизнесмены и Олигархы а также те, кто похож на Армякова, КуляВлоба и Барыгу.
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Точно также и я. Я заплатил за свой автомобиль $28 000. Но меня больше душит позор, когда я вижу как мои бедные граждане переваривают и красят 40-летние Жигули.
Чтоб ты сдох, Толстсракий Барыга !
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А то что они зная про пошлины пытались обмануть государство и только после того, как это не получилось, проявили свою сознательность, круто!
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Я против евро-хитроделанных !!!! получается Я живу в этой стране и плачу НАЛОГИ , а хитрожопые не хотят !!!! это раз , когда Я захочу продать свою , я снова ВЛЕТАЮ т.к продам свою дубль девять за три бака ???? я может тоже хочу ХОДИТЬ на перевес со своим КАРАБИНОМ по городу и что ????? сколько ЛЮДЕЙ столько и хотелок !!! а что говорить тому РАБОЧЕМУ который делает украинские АВТО -ВИДА ???? у него СЕМЬЯ , ДЕТИ , жкх !!!! как ему быть , если ВИДА не продается и стоят на складах с 2015 года, а сейчас на дворе 2017 , кто купит уже СТАРЫЙ ???? так , что БЛЯХЕРЫ , читайте ЗАКОНЫ УКРАИНЫ и ВЫПОЛНЯЙТЕ их , а то будет АНАРХИЯ !!!! сейчас хорошо , когда КРЫМА нет и лугандон пылает , а они тоже что-то хотят ..... УВАЖАЙТЕ СТРАНУ , УВАЖАЙТЕ УКРАИНСКИЕ ЗАКОНЫ !!!!
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Ну так и дальше ПЕРЕПЛАЧИВАЙ ЗАВ СЁ, если так и хочешь вечно жить ЛОХОМ!!!
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Это мне напоминает "ОНИ МАЙДАНЯТ ТАМ и никуя не делают, а я РАБОТАЮ на страну. Янукович им не нравится, ишь чего удумали!!!"
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Василий, может ты говоришь и что-то толковое, но мы тебя не поняли: выйми Х*Й из рта и, пожалуйста, повтори все сначала.
Модератор, не вытирай. Христом-Богом тебя прошу!
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видишь МЕНЯ стерли , а тебя нет ))))) ПЛАТИ НАЛОГИ , воша !!!
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Тебя завтра в задницу будут приходовать под видом налога. Будешь истерики устраивать и кричать о хитрожопых избегающих данной процедуры?
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Вот только стоимось этих Вид завышена и стоят они на складах, так как многие за эту сумму предпочитают купить подержанного "европейца", а не чудо украино-китайского автопрома.
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Вот это дело. Первая акция за 3 года клептократической антиукраинской власти.
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Як би тут не шипіли виблядки аля " автохлам, на халяву хатят.." і т п., ми дожмемо раду на закон про адекватну ціну розмитення
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ціна на розмитненя адекватна ! а освої євро гроби заженіть туди звідки пригнали ! перетворили країну на вигрібну яму
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Иди в ж....
Мне для работы бусик нужен. А это, по сути, кровь малого бизнеса. Для перевозки сырья, грузов, готовой продукции. Ведь редкий ИП фурами возит. В "европах" красавцы по 3-4к, у нас ушатанные под 10к. Потому и приходиться покупать дымящие, пердящие, жрущие топливо махровых годов. Да еще на ремонты тратится.

В результате, дурашка, тебе всё это встанет в конечную стоимость товара.
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Президент-владелец крупнейшего автохолдинга.
Цены на машины-самые высокие в Европе.
Совпадение???
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А как зарплаты в Израиле? Ведь они в 30 (тридцать) раз выше чем у нас. С Израильских ЗАРПЛАТ ты не ху**шь???
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Это из серии "а ты поледь на родину Армякова - там из твоей жопы решето сделают".
Ты о чем, кобыла? О каком Израиле ты говоришь, когда у них палестинец на пособие живет в 10 раз лучше чем у нас такие как ты, дегенерат?
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Все кто выступает за закон сразу же становятся "порохоботами" и активно банятся "патриотами" не успеешь написать коммент как ЗРАДОЕБЫ активно помечают его как спам !
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Закон говоришь?
Так Янукович тоже ПО ЗАКОНУ Майдан разгонял. Да???
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Ой, мля порохоёбы-законники нашлись. Что там с офшорами у вашего идола?
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Слушай ты уеб"к ! Мой брат из Германии пригнал себе 3-х летний POLO машина с растоможкой ему встала в 8000;$ эти перекупы которые хотят 5% от стоимости авто он шо самые умные???
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вони хочуть щоб неплатити податки ! об у всьому світі платили люди одні такі хитрі в україні тільки є 1 пригонити машину до 5 років абсолютно виіняємі гроші 20% пдв + акциз ! поляк купуючи машину в германії платить тих самих 20%
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Это не податкы, податкы это с твоего труда, с прибылей, а с того как ты свои деньги тратишь, после ПОДАТКОВ никаких не должно быть ограничений. Так дойдет что с каждого вздоха -давай денег
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шо ти гоіориш ! ти купуєш машину в німця там дві ціни одна якщо невивозиш з єс на 20% більша інша на вивоз з єс привозиш в україну заплати 20% що тут незрозумілого : я купував нову шкоду податки заплатив одні єврохитроінтегратори чомусь вирішили що вони неповині платити податки
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А тебя, скота, теперь жаба давит что кому-то ВОЗМОЖНО придется платить меньше чем твой брат?
А еще с кацапов смеёмся, что они нормальных соотечественников стремятся погрузить в дерьмо вместе с собой. У нас самих таких вот целый вагон и маленькая тележка.
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ПДР, ты не песди! Я заплатил 28 000 дорлларов за свой автомобиль. И я не против, если завтра мой автомобиль упадет в цене до 20 000. Я его продам дешевле и куплю дешевле. меня это не косается, как и многих в этой стране. Но я за то, чтобы украинец мог купить за три тыс долларов нормлаьный 10-летний немецкий автомобиль а не переваривал кацапский хлам. Стыдно смотреть как белорусы и поляки ездат на нормлаьных авто а наши за 3 000 долларов не моугт купить дажеЛаду-Богдан, котору выпускат Барыга. О чем ты говоришь?
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Не тратьте сили , нерви і час на це.. Ви ж добре знаєте хто воно..
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Иди в ж.... Надо - сам поеду возьму.

Мне для работы бусик нужен. А это, по сути, кровь малого бизнеса. Для перевозки сырья, грузов, готовой продукции. Ведь редкий ИП фурами возит. В "европах" красавцы по 3-4к, у нас ушатанные под 10к. Потому и приходиться покупать дымящие, пердящие, жрущие топливо махровых годов. Да еще на ремонты тратится.

В результате, дурашка, тебе всё это встанет в конечную стоимость товара.
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ці гроби невідповідають стандартам євро 5 ! хто має дихати вашими каптільнями ?
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Ты, Полторацкий, не за закон выступаешь. Ты выступаешь за то, чтобы узаконили твое исключительное право пИсдить и писдЕть, пИсдить и писдЕть.
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Бессрочная акция протеста?
То есть активистам работать не надо?
Все что нужно знать о бездельниках...
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Ребята, рвать эту сучью Власть, которая есть всего лишь продолжением предыдущей !!!
Давить сук помойных, пока они все не окажутся в Ростове!
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давай ВЫХОДИ , воша !!!! я тебя ПЕРВОГО и З--АЛЮ !!! мы РУЛИМ !!!
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Василий Граздичь, ты меня разве что сможешь лишить сознания путем глубокого отсоса. ))))
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иди ПЛАТИ и я посмотрю как ты ЛЭКАЕШ у КАССЫ !!!)))))
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шифруешься , а ЛЮДИ тебе пишут и не очкуют , а ты на ВСЕХ тут ГАВКАЕШЬ , ЗАТУЛИ ГРЫЗЛО !!!!
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сегодня ПОСМОТРЕЛ на хитроделанных , ваши тачки если и УЗАКОНЯТ , то вы сразу на нее ЦЕНУ подымите , а вот вам х...на ВСЮ шею , что об воротник Не ТЕРЛО !!!
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Видимо вы заплатили туеву хучу денег за тачку производства нашего говнопрома и теперь вам стало обидно, что вы лоханулись???
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Иди в ж....

Мне для работы бусик нужен. А это, по сути, кровь малого бизнеса. Для перевозки сырья, грузов, готовой продукции. Ведь редкий ИП фурами возит. В "европах" красавцы по 3-4к, у нас ушатанные под 10к. Потому и приходиться покупать дымящие, пердящие, жрущие топливо махровых годов. Да еще на ремонты тратится.

В результате, дурашка, тебе всё это встанет в конечную стоимость товара.
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Если кто-то хочет ездить на новом Китайце за 10000 долларов-его право!
Вот только не лишайте меня права ездить на 10 летнем Мерседесе за 4000 долларов!!!
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я завжди поражався людям які мріють про 10 річний автомобіль ! гроші просто викинуті на купівлю гроба ! + ми перейшли на євро 5 хто твої гази має нюхати 7
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Це ни МИ перейшли на Євро 5, це ВЛАДА перевела закон на Євро 5!
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звичайно а що ти хочеш щоб ця країна була вигрібною ямою для всього світу ? понатаскували того автошроту всі люди злі кого неспитай 1 малолєтки в голові пусто беха 15 років і пруть куди ти преш машину старше 8 років взагалі неможна навідь розглядувати це викинуті гроші на вітер
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Та нічого натаскувать не треба. Сотні тисяч радянського лайна 30-40-річного їздять країною, а також 15-20 річні Таврії, Ланоси, та кацапські Тази за цінами нормальної б\в іномарки. Все це давно на дорогах і буде й далі пердіти, смердіти і розсипатися на ходу, доки не буде можливості придбати б\в тачку за європейською ціною
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люди купували ці машини в україні сплатили податки і їздять 1 хоча я виступаю за те щоб автомобілям старше 15 років ззабороняли експлуатацію !
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А 30-летние бусики у малого бизнеса из-за того что низзя или привезти дорого не хош?
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Молодец, Дрон. Думаю, что ты будешь не против даже уплатить 10% налогов от стоимости авто согласно Инвойсу.
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10 процентов уплачу. 300 процентов, как сейчас, платить не буду!
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Dron) Вы хоть видели 10 летний мерседес? Я бы врагу не пожелал бы 10 летний Мерседес!
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ХОЛЯВА. Холява - это еще хуже, чем хуйло, потому, что разлагает изнутри. Халява заставляет строить схемы, воровать, унижать, убивать, лгать. Тяга к халяве, в ментальности украинцев заложена двуличной реальностью совка и длительным бесправным положением человека. С другой стороны, лобирование интересов олигархата в ВР привело к тому, что кабмин вовремя не решил этот вопрос. Сейчас подставлена вся экономика. Барыги от продаж подержанных авто вышли на улицу. А виновата власть, которая раскрыла этот ящик Пандоры. Нельзя было допускать массового ввоза автохлама. Теперь нужно искать компромисс и решать вопрос так, чтобы узаконить эти машины и новых владельцев. Но хозяева, халявы не ждите. Процентов 15% от реальной стоимости, вам придется заплатить.
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Угу. По вашей логике за ВСЁ нужно дико переплачивать и тада наступит щастье...
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Автохлам еще при соввласти начали завозить с Тольятти , что с ним делать
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Иди в ж....

Мне для работы бусик нужен. А это, по сути, кровь малого бизнеса. Для перевозки сырья, грузов, готовой продукции. Ведь редкий ИП фурами возит. В "европах" красавцы по 3-4к, у нас ушатанные под 10к. Потому и приходиться покупать дымящие, пердящие, жрущие топливо махровых годов. Да еще на ремонты тратится.

В результате, дурашка, тебе всё это встанет в конечную стоимость товара.
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те кто СТОИТ сейчас у ВЕРХОВНОЙ РАДЫ , ))))) сегодня ВЫХОДНОЙ )))))) вы хоть в ШКОЛУ ходили ?????вы ЧИТАТЬ , б...ть не УМЕЕТЕ !!!! мне вас не ЖАЛКО , хитровые...е !!!!
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Да какая школа?Киевский авторынок ихняя школа в одной руке сигарета в другой толщинометр!
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Интересно другое: Ни одна Властная сволочь и подпиздевающие ей порохоботы, даже не понимают того, что это серьезные поступления в бюжет, ДОРОЖНЫЙ ФОНД (может даже и будущий), поступления от акциза на топливо, активизация деловой жизни и малого бизнеса, увеличение розничного товарооборота и снижение протестного настроения, В итоге экономический рос, пусть и не большой - но РОСТ. Конченые ПДРСы во власти, которые кроме базарной арифметики ничего серьезного в жизни не изучали.
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які поступлєнія бюджет коли ці діли вимагають несплачувати податки ?
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Самое смешное, а вернее--беспредельное, что налоги и акцизы с продаж бу авто должны были снять ещё когда Украина вступила в ВТО.
Но барыги от власти УПРОСИЛИ ЕС оставить налоги ВРЕМЕННО!!!
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НАС БОЛЬШЕ !!!(те кто ездит на УКРАИНСКИХ номерах ) хотите РАСТАМОЖКУ ???? ВЫКУПИТЕ НАШИ АВТО !!!! МЫ теряем НОРМАЛЬНЫХ потенциальных ПОКУПАТЕЛЕЙ !!!!
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Ах вот оно что! Пусть ВСЕМ будет плохо, лишь бы ТЫ копейку не потерял!!!
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Если бы наша "любимая" влада ездила на отечественном автопроме - было бы все понятно. Сами же, сцуки, катаются на немках или японках, а нам предлагают наслаждаться говноЛаносами. Сколько можно наё#ывать народ?
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кузовные МАСТЕРА - ПОТЕРЯЮТ РАБОТУ т.к. теряется весь СМЫСЛ ЧИНИТЬ кузова !!!
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вот и отлично! хватить реставрировать советские гробы
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всё очень просто - если европейцы покупают для себя б/у авто по 2-3 тыс евро, то такая же цена должны быть и для украинцев, ведь Украина идет в Европу.
Доводы о том, что пятилетний мерс хуже нового Ланоса - признания в собственной имбицильности. Ни один здравомыслящий человек не выберет новый Ланос от Васадзе за 8 тыс долл, когда можно купить бмв и мерс хотя бы за 5 тыс. Если отечественный производитель делает гавно за баснословную цену - зачем его искусственно поддерживать? Это совковый подход к прогрессу. Нахер барыг - давай такие же законы как Европе, без переваривания и отрыгивания трактом БПП.
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Ага. Идём в Европу.
Как цены на газ, то они у нас Европейские. Как зарплаты или цены на авто-тут у нас ОСОБЫЙ ПУТЬ...
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"особый" путь, потому что опухоль рыговскую не вылечили, опять метастазы поползли во всех сферах
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Растаможка фиксированная - 200 евро по курсу НБУ.
Этого достаточно!
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....а я хочу свою дубль 9 2008 г. продать за 4 шт .баков !!!! кто еще что ХОЧЕТ ?????
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скажу просто людина з 18 річним досвідом ! купувати собі автомобіль старше 8 рокв навіддь нерозглядав бе бо то вже не машина ! тому обговорювати тут немає що машину купувати треба до 5 років на неї абсолютно вміняєме розмитнення виходить ! а саме краще це нова машина візьміть собі нового рапіда і немайте горя ! а цих демонстрантів які хочуть таскати сюди шрот по 15т років нереба слухати перетворили країну на вигрібну яму
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эй......вчера НАШИ - ПРОДУЛИ !!!!! давайте об ЭТОМ поговорим ....
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Если авто на иностранных номерах.
То владелец данного авто должен оплачивать страховку по прейскуранту Страны регистрации авто ( только в Украинские страховые компании).
Опять же, обязательный ТО,в Украине не менее - 10 000 грн.
Опять же закрепление собственника авто, и какая либо отвественность за ДТП!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВладельцы автомобилей с еврономерами объявили о бессрочной акции протеста в Киеве
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