 Владельцы автомобилей с еврономерами объявили о бессрочной акции протеста в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил один из организаторов акции, глава общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.
"Будем продолжать акцию, пока не будет конструктивного решения вопроса", - сказал он в ходе пресс-конференции в среду.
По данным организаторов акции, в ней принимает участие около 5 тыс. человек.
В Киеве возле Верховной Рады проходит анонсированная накануне акция владельцев автомобилей на европейских номерах за легализацию нерастаможенных авто. Водители начали собираться еще с ночи. Среди целей проводимой акции - доступная растаможка (5% стоимости авто) на все автомобили для всех граждан Украины, введение простого и доступного механизма легализации завезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто), мораторий на действие экологических норм Евро5 как условия ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине, прекращение "репрессий" силовых структур против водителей автомобилей на еврономерах и мораторий на дискриминацию до окончательного законодательного урегулирования.
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Более 63,9 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно, - ГФС(96)
"Хотим, как в Европе - растаможка буквально 5% от стоимости", - водители машин на иностранных номерах протестуют в правительственном квартале Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(684)
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Гройсман о ситуации на рынке автомобильного газа: "Это диверсия против Украины. Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок"(113)
Ланос 2002 в ФРН https://www.mobile.de/ru/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/daewoo-lanos/vhc:car,pgn:1,pgs:10,srt:date,sro:desc,ms1:6800_8_,frn:2002,frx:2002
Ланос 2002 в Україні http://rst.ua/oldcars/kiev/daewoo/lanos/?price[]=0&price[]=0&year[]=2002&year[]=2002&condition=0&engine[]=0&engine[]=0&fuel=0&gear=0&drive=0&results=1&saled=0¬cust=&sort=1&city=0&from=sform
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2 ч ·
Я поддерживаю акцию пользователей автомобилями на еврономерах! Я за то, чтобы ситуация дошла до абсурда! Чтобы в Украине каждая вторая машина была "LT", "PL", "BG" и т.д., чтобы весь мир знал, что у нас власти (в том числе и новая власть) за 26 лет независимости ничего, с%ка, либерального не придумали, а лишь делают попытки видимости решения вопроса адекватной растаможки, занимаются устрашением владельцев соответствующих автомобилей, угрожают выявить, отобрать, запретить, посадить, оштрафовать, разорить и т.д. в духе КГБ/НКВД СССР. Лично я против всего и всех, кто связан с подобными способами решения острых социальных проблем. Совок и подходы НКВД должны быть в нашей стране повержены раз и навсегда! Власти, сделайте нормальные, адекватные таможенные ставки, "единое окно", чтобы оно работало, как часы и я с удовольствием буду хвалить всех, кто причастен к такому современному подходу.
Пусть будут громкие и скандальные акции, как сегодня, пусть это регулярно попадает в мировые СМИ, чтобы на каждой встречи гройсманов и других представителей нашей власти с их международными коллегами, у них за спиной посмеиваются, что те являются марионетками святашей, васадзе, что те до сих пор не могут полностью отказаться от старых совково-постсовковых подходов, выдавая себя людьми "новой формации" и "реформаторами".
И еще, друзья, самая большая глупость нам сильно ссориться из-за темы "евроблях". Да, меня тоже немного "жаба давит", что я передвигаюсь на автомобиле, за который я однажды заплатил по полной программе... но мы и так уже разделились на "зрадофилов", "перемогоботов" и воюем в фейсбуках на радость врагам. Если мы и тут будем неистово "бить горшки", то станем раздробленной нацией, которой легко управлять, манипулировать и которую легко завоевать. Помните это.
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Чтоб ты сдох, Толстсракий Барыга !
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Модератор, не вытирай. Христом-Богом тебя прошу!
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Мне для работы бусик нужен. А это, по сути, кровь малого бизнеса. Для перевозки сырья, грузов, готовой продукции. Ведь редкий ИП фурами возит. В "европах" красавцы по 3-4к, у нас ушатанные под 10к. Потому и приходиться покупать дымящие, пердящие, жрущие топливо махровых годов. Да еще на ремонты тратится.
В результате, дурашка, тебе всё это встанет в конечную стоимость товара.
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Цены на машины-самые высокие в Европе.
Совпадение???
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Ты о чем, кобыла? О каком Израиле ты говоришь, когда у них палестинец на пособие живет в 10 раз лучше чем у нас такие как ты, дегенерат?
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Так Янукович тоже ПО ЗАКОНУ Майдан разгонял. Да???
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А еще с кацапов смеёмся, что они нормальных соотечественников стремятся погрузить в дерьмо вместе с собой. У нас самих таких вот целый вагон и маленькая тележка.
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Мне для работы бусик нужен. А это, по сути, кровь малого бизнеса. Для перевозки сырья, грузов, готовой продукции. Ведь редкий ИП фурами возит. В "европах" красавцы по 3-4к, у нас ушатанные под 10к. Потому и приходиться покупать дымящие, пердящие, жрущие топливо махровых годов. Да еще на ремонты тратится.
В результате, дурашка, тебе всё это встанет в конечную стоимость товара.
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То есть активистам работать не надо?
Все что нужно знать о бездельниках...
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Давить сук помойных, пока они все не окажутся в Ростове!
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Мне для работы бусик нужен. А это, по сути, кровь малого бизнеса. Для перевозки сырья, грузов, готовой продукции. Ведь редкий ИП фурами возит. В "европах" красавцы по 3-4к, у нас ушатанные под 10к. Потому и приходиться покупать дымящие, пердящие, жрущие топливо махровых годов. Да еще на ремонты тратится.
В результате, дурашка, тебе всё это встанет в конечную стоимость товара.
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Вот только не лишайте меня права ездить на 10 летнем Мерседесе за 4000 долларов!!!
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Мне для работы бусик нужен. А это, по сути, кровь малого бизнеса. Для перевозки сырья, грузов, готовой продукции. Ведь редкий ИП фурами возит. В "европах" красавцы по 3-4к, у нас ушатанные под 10к. Потому и приходиться покупать дымящие, пердящие, жрущие топливо махровых годов. Да еще на ремонты тратится.
В результате, дурашка, тебе всё это встанет в конечную стоимость товара.
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Но барыги от власти УПРОСИЛИ ЕС оставить налоги ВРЕМЕННО!!!
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Доводы о том, что пятилетний мерс хуже нового Ланоса - признания в собственной имбицильности. Ни один здравомыслящий человек не выберет новый Ланос от Васадзе за 8 тыс долл, когда можно купить бмв и мерс хотя бы за 5 тыс. Если отечественный производитель делает гавно за баснословную цену - зачем его искусственно поддерживать? Это совковый подход к прогрессу. Нахер барыг - давай такие же законы как Европе, без переваривания и отрыгивания трактом БПП.
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Как цены на газ, то они у нас Европейские. Как зарплаты или цены на авто-тут у нас ОСОБЫЙ ПУТЬ...
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Этого достаточно!
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То владелец данного авто должен оплачивать страховку по прейскуранту Страны регистрации авто ( только в Украинские страховые компании).
Опять же, обязательный ТО,в Украине не менее - 10 000 грн.
Опять же закрепление собственника авто, и какая либо отвественность за ДТП!
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