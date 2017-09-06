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 Военные учебные заведения получили 6 комплексных динамических тренажеров для подготовки экипажей танка Т-64-Б(БВ), - Минобороны

минобороны обороны министерство

В 2017 году в военные учебные заведения поставлено 6 комплексных динамических тренажеров для подготовки экипажей танка Т-64-Б(БВ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"В первой половине 2017 года государственными предприятиями оборонной промышленности поставлено 6 комплексных динамических тренажеров экипажа танка Т-64-Б(БВ), - сообщил представитель Департамента военного образования Минобороны. - Это учебное оборудование поступило в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и в Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

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По итогам 2016 году в военные учебные заведения поставлено 16 комплексных динамических тренажеров для практической подготовки курсантов БМП-2 и БТР-4Е.
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Успехов танкистам.Тяжело в учении .Легко в бою-известно давно.
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Для чого нам тренажери Т-64, якщо в війська має поставлятись танк БМ Оплот і повністю замінити Т-64 всіх модифікацій! Чому тренажери Оплоту не поставлені в військові інститути?
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Потому что Оплот, по факту, является глубокой модернизацией Т-64)
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Новость отличная. .. но харьковчане явно перемудрили с названием: "Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".
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Хочу напомнить,что для нужд минообороны выделено в этом году рекордное количество бюджетных средств, использование которых под грифом "секретно".Огромные возможности набить карманы чиновников.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенные учебные заведения получили 6 комплексных динамических тренажеров для подготовки экипажей танка Т-64-Б(БВ), - Минобороны
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