 Военные учебные заведения получили 6 комплексных динамических тренажеров для подготовки экипажей танка Т-64-Б(БВ), - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"В первой половине 2017 года государственными предприятиями оборонной промышленности поставлено 6 комплексных динамических тренажеров экипажа танка Т-64-Б(БВ), - сообщил представитель Департамента военного образования Минобороны. - Это учебное оборудование поступило в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и в Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".
По итогам 2016 году в военные учебные заведения поставлено 16 комплексных динамических тренажеров для практической подготовки курсантов БМП-2 и БТР-4Е.
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