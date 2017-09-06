 Статья о захвате власти, по которой сообщено подозрение Лавриновичу, предусматривает только арест, - Горбатюк

Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о Конституционном перевороте 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий Президента Украины. Сообщено о подозрении направили экс-президенту Виктору Януковичу, экс-министру юстиции Александру Лавриновичу и его заместителю. Об этом рассказал в комментарии Громадському радіо Руководитель департамента спецрасследований Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сообщения о подозрении ведомство отправило по известным адресам подозреваемых.
"Относительно Януковича - сообщение о подозрении было отправлено по известным адресам в Украине также в РФ и соответсвенно, подготовлено международно-правовое поручение в Российскую Федерацию о вручении этого сообщения", - отметил Горбатюк.
Как рассказал Сергей Горбатюк, бывший министр юстиции Александр Лавринович и его заместитель также вызваны к следователю и уже пообещали явиться 6 -7 сентября.
Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться после их явки к следователю. Однако, по словам руководителя департамента спецрасследований Сергея Горбатюк, статья, по которой сообщено подозрение Лавриновичу, предусматривает арест.
"Вопрос о мере пресечения решается непосредственно прокурором. Но есть такая ситуация, что касается статьи 109, то КПК предусматривает при избрании меры пресечения содержание под стражей", - отметил Горбатюк.
Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.
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А у нас , в Беларусi за разбитое стекло Мiкола Статкевiч 4.5 года отсидел, а парни , его соратники, чуть меньше, это инфа для тех "хероефф майдана", которые всю свою грёбаную жизнь постят не отрывая жопу от дивана и обвиняют беларусов в трусости, однако в 2010 году вышло тыс 40, зная . что могут домой не вернутся , либо получить в плечи лет 5. У нас так !, Вам, шаноуные сябры украинцы, тяжка такую жуць зразумець, але гэта рэалии нашага (гарадка), "крыштальнага сасуда". З павагай да Вас i Украины! Усё будзя добра! Дзень прыйдзя новы !
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