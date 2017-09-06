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Все про:ГПУ (8876) Конституция (1995) Лавринович (506) Янукович (32611) Горбатюк (243)

 Статья о захвате власти, по которой сообщено подозрение Лавриновичу, предусматривает только арест, - Горбатюк

лавринович

Руководитель департамента спецрасследований Сергей Горбатюк рассказал детали дела о захвате власти путем незаконного изменения Конституции в 2010 году.

Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о Конституционном перевороте 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий Президента Украины. Сообщено о подозрении направили экс-президенту Виктору Януковичу, экс-министру юстиции Александру Лавриновичу и его заместителю. Об этом рассказал в комментарии Громадському радіо Руководитель департамента спецрасследований Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сообщения о подозрении ведомство отправило по известным адресам подозреваемых.

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"Относительно Януковича - сообщение о подозрении было отправлено по известным адресам в Украине также в РФ и соответсвенно, подготовлено международно-правовое поручение в Российскую Федерацию о вручении этого сообщения", - отметил Горбатюк.

Как рассказал Сергей Горбатюк, бывший министр юстиции Александр Лавринович и его заместитель также вызваны к следователю и уже пообещали явиться 6 -7 сентября.

Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться после их явки к следователю. Однако, по словам руководителя департамента спецрасследований Сергея Горбатюк, статья, по которой сообщено подозрение Лавриновичу, предусматривает арест.

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"Вопрос о мере пресечения решается непосредственно прокурором. Но есть такая ситуация, что касается статьи 109, то КПК предусматривает при избрании меры пресечения содержание под стражей", - отметил Горбатюк.

Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.



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ЦИТАТА:*Статья о захвате власти, по которой сообщено подозрение Лавриновичу, предусматривает только ...* ___Знаете, мне по тексту , как бы само собой, пришло на ум *...расастрел...*.Человек часто в плену каких образов
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Статья о захвате власти, по которой сообщено подозрение Лавриновичу, предусматривает только арест . Ёпать!
А у нас , в Беларусi за разбитое стекло Мiкола Статкевiч 4.5 года отсидел, а парни , его соратники, чуть меньше, это инфа для тех "хероефф майдана", которые всю свою грёбаную жизнь постят не отрывая жопу от дивана и обвиняют беларусов в трусости, однако в 2010 году вышло тыс 40, зная . что могут домой не вернутся , либо получить в плечи лет 5. У нас так !, Вам, шаноуные сябры украинцы, тяжка такую жуць зразумець, але гэта рэалии нашага (гарадка), "крыштальнага сасуда". З павагай да Вас i Украины! Усё будзя добра! Дзень прыйдзя новы !
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Суки дранные!! Хватит лапшу на уши вешать!!! Пидрахуй обьявил результаты выборов - не имея на руках протоколов,,, кацапский поп - внаглую перед выборами агитировал по ящику за Мацкву -- ПОЧЕМУ ОНИ НЕ СИДЯТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ В ОДНОЙ КАМЕРЕ и ДРУГ У ДРУГА НЕ СОСУТ??? Чем им стало хуже?? Пидрахуй - стал Гарри Поттером со своим замком,,, .Андон Кацапоправославный - тоже ничего не потерял... А ведь их обоих --- после приговора надо былобы убить в прямом эфире..... И ШО ??? А НИЧЕГО,,,,,,
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Конституція - це бамажка, яка сама собі суперечить, декларуючи народовладдя, але приймався "основний закон" фактично змовою групи осіб, без затвердження всенародним голосуванням.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтатья о захвате власти, по которой сообщено подозрение Лавриновичу, предусматривает только арест, - Горбатюк
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