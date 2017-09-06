 Парубий предложил маршалку Сейма Польши вместе осмотреть границу для планирования строительства новых пограничных переходов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в ВР по итогам встречи в рамках рабочего визита А.Парубия в Польшу для участия в ХХVII международном экономическом форуме.
"Председатель Верховной Рады предложил маршалку Кухциньскому совместно осмотреть украинско-польскую границу, чтобы запланировать строительство новых пограничных переходов. Андрей Парубий отметил важность того, чтобы обе страны заложили в своих бюджетах на 2018 год средства на строительство четырех новых пограничных переходов и модернизации", - сказано в сообщении.
Спикер украинского парламента также предложил маршалку Польского Сейма подписать совместное заявление об опасности, которую несет строительство газопровода Nord Stream-2. Проект текста письма А.Парубий передал польскому коллеге. Ранее проект этого письма обсуждался с председателем Сейму Литвы Викторасом Пранцкетисом во время недавней встречи в Киеве с предложением его подписать.
В свою очередь, Кухциньский пригласил А.Парубия с визитом в Польшу в октябре 2018 года для участия в торжествах по случаю празднования 550 лет Сейма трех народов Речи Посполитой.
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