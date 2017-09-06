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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4341) ВР (22958) граница (3174) Парубий (1570) Польша (4060)

 Парубий предложил маршалку Сейма Польши вместе осмотреть границу для планирования строительства новых пограничных переходов

парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с маршалком Сейма Польши Мареком Кухциньским озвучил предложение совместно осмотреть украинско-польскую границу для того, чтобы планировать строительство новых пограничных переходов, а также предложил подписать совместное заявление об опасности строительства газопровода Nord Stream-2.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в ВР по итогам встречи в рамках рабочего визита А.Парубия в Польшу для участия в ХХVII международном экономическом форуме.

"Председатель Верховной Рады предложил маршалку Кухциньскому совместно осмотреть украинско-польскую границу, чтобы запланировать строительство новых пограничных переходов. Андрей Парубий отметил важность того, чтобы обе страны заложили в своих бюджетах на 2018 год средства на строительство четырех новых пограничных переходов и модернизации", - сказано в сообщении.

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Спикер украинского парламента также предложил маршалку Польского Сейма подписать совместное заявление об опасности, которую несет строительство газопровода Nord Stream-2. Проект текста письма А.Парубий передал польскому коллеге. Ранее проект этого письма обсуждался с председателем Сейму Литвы Викторасом Пранцкетисом во время недавней встречи в Киеве с предложением его подписать.

В свою очередь, Кухциньский пригласил А.Парубия с визитом в Польшу в октябре 2018 года для участия в торжествах по случаю празднования 550 лет Сейма трех народов Речи Посполитой.
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Парубию давно надо лопату в зубы дать и заставить,хоть что-нибудь строить ...
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Если идём в ЕС, зачем стены строить? Пока их запроектируют, официально всё оформят, и строить не надо будет. Ото лишь бы бюджет закарманить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий предложил маршалку Сейма Польши вместе осмотреть границу для планирования строительства новых пограничных переходов
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