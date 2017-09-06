 Дарью Полюдову, осужденную в России за "сепаратизм", жестоко избивают сокамерницы, - активист

Об этом "Открытой России" рассказал активист Виктор Чириков, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, над Полюдовой издеваются сокамерницы, ее бьют, угрожают убийством. Руководство колонии не обращает внимания на жалобы активистки, называя Полюдову "неуживчивой", отметил Чириков.
До освобождения Полюдовой осталось меньше двух месяцев, она должна выйти на свободу 22 октября. По мнению Чирикова, провоцируя драки с сокамерницами, ей пытаются добавить срок.
Дарью Полюдову приговорили к двум годам колонии-поселения в 2015 году. Ее обвинили в сепаратизме и экстремизме за перепост картинки с текстом "Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине", а также запись, в которой Полюдова возлагает ответственность за все теракты и беды в России на президента Владимира Путина и спрашивает, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. В апреле суд отказал ей в условно-досрочном освобождении.
Правозащитный центр "Мемориал" включил Дарью Полюдову в список российских политзаключенных.
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я про таких...
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Все, все правильно подумали и если бы не ты, то и папуасам от этих мыслей обидно не было.
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пэтя таки идиот
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Почитайте ее историю:
Два года Дарьи Полюдовой.
https://www.svoboda.org/a/27438432.html
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Обсуждение таких новостей на форуме дело добровольное, кто хочет обсуждает, кому неинтересно, может игнорировать.
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"Украина, мы с тобой" - несогласие с военными действиями нарассеи в Украине.
Или будешь спорить?
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1) Полюдова хотела присоединить Краснодар к Украине?
2) Что имели в виду сепары с плакатами, "Россия, мы с тобой", "Путин, введи" и т.д.
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Мария Алехина из Pussy Riot, писала дневники во время своей отсидки в колонии Пермского края, ад адов, ничего не изменилось по сравнению со сталинскими временами.
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із наших дівчина
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