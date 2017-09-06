EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  7651  74
Все про:избиение (11182) колония (296) Россия (72156) политзаключенные (673)

 Дарью Полюдову, осужденную в России за "сепаратизм", жестоко избивают сокамерницы, - активист

полюдова

Краснодарская активистка Дарья Полюдова, осужденная в России по делу о призывах к сепаратизму и экстремизму, вновь объявила голодовку из-за жестокого обращения в колонии.

Об этом "Открытой России" рассказал активист Виктор Чириков, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Кубанских школьников заставят пересказывать новости Первого канала, - "Радио Свобода"

По его словам, над Полюдовой издеваются сокамерницы, ее бьют, угрожают убийством. Руководство колонии не обращает внимания на жалобы активистки, называя Полюдову "неуживчивой", отметил Чириков.

До освобождения Полюдовой осталось меньше двух месяцев, она должна выйти на свободу 22 октября. По мнению Чирикова, провоцируя драки с сокамерницами, ей пытаются добавить срок.

Дарью Полюдову приговорили к двум годам колонии-поселения в 2015 году. Ее обвинили в сепаратизме и экстремизме за перепост картинки с текстом "Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине", а также запись, в которой Полюдова возлагает ответственность за все теракты и беды в России на президента Владимира Путина и спрашивает, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. В апреле суд отказал ей в условно-досрочном освобождении.

Правозащитный центр "Мемориал" включил Дарью Полюдову в список российских политзаключенных.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я хотел сперва подумать, что папуасы. Но потом передумал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а я подумал педерасты , хотя што там думать они и есть реальные моральные ПЕДЕРАСТЫ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот зачем ты сейчас папуасов оскорбил?
Все, все правильно подумали и если бы не ты, то и папуасам от этих мыслей обидно не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эээээ. Не надо оскорблять папуасов. Папуасы - нормальные люди. А кацапы пидарасы. Как увидят кавказца, сразу губы трубочкой складывают, хотят пососать. А как увидят какого-нибудь интеллигента, вроде этой женщины, так сразу начинают свою силу и отвагу показывать. Пидарасы, что с них возьмешь..... Нравится им так жить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В путинском полицейском государстве сплошной беспредел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дарье, в данной ситуации только терпенья, не дать сорваться. И скорого освобождения. Потом, убежища, как политпреследуемой и мирной долгой жизни в Европе среди людей и человеческих законов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О как, за плакатик 2 года у них, за убийство амнистия по "тебя ждут дома" у нас!
пэтя таки идиот
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну почему сразу "идиот",это государственная политика такая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага. будем ровняться на хуйла и мордор. млдц мля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нельзя там так просто показывать свою гражданскую позицию....Украина могла б привлечь международное внимание к Дарье как минимум!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
убьют или покалечат на всю жизнь....где там правозащитные организации, которые беспокоятся о "пытках в сбу"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Было бы неплохо что бы Украина обменяла какую нибудь прокацапскую сволочь которая сидит в нашем СИЗО на эту девку !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слушайте,ну чем она отличается от жителей Донбаса и Крыма,требовавших присоединения к России? Ничем.Если мы боремся за целостность своей страны,то как мы можем в данном случае осуждать государство,которое делает тоже самое? Даже если это вражеская страна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посмотри внимательно на фотографию что написано на плакате???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полюдова объяснила это троллингом, как например, некоторые украинцы шутя в комментах пишут о возвращении Кубани, при этом не ведя серьезной пропаганды и, тем более, не совершая никаких действий в этом направлении.
Почитайте ее историю:
Два года Дарьи Полюдовой.
https://www.svoboda.org/a/27438432.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прочла.Ну, в России х..разберешь,где троллинг,где серъезно,Давайте лучше со своими разбираться,а росия пусть со своими сама разбираеться.Кстати с той же Кубани немало ездили в Донбасс "косить укроп".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина не вмешивается в дело Полюдовой, но это не значит, что украинцы не могут обсуждать ситуацию с правами человека в россии, к которой стремятся притянуть нас и режим путина, и отдельные политики нашей страны.
Обсуждение таких новостей на форуме дело добровольное, кто хочет обсуждает, кому неинтересно, может игнорировать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине" - не что иное, как тонкий троллинг. Тонкий намек на толстые обстоятельства. То есть кремль может и войну с Украиной начать, а противников войны сажают даже за троллинг.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это урок нашим СБУ, как вести себя с сепарами. Сроки и прессовка, конечно недопустимы, но не смотреть же сквозь пальцы на триколоры в Харькове, Одессе и др, а также пора мониторить группы сепаров в соцсетях. А дальше по принципу за теракты - срок, за дебильность"чемодан, вокзал, оркия"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты почему не в спаме? Нарушаешь. Тем более, прочитай, что на плакате. Где призывы к сепаратизму? Или ты действительно Залупчивый?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Россия, мы с тобой" - это за присоединение к нарассеи.

"Украина, мы с тобой" - несогласие с военными действиями нарассеи в Украине.

Или будешь спорить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ответь на вопросы:
1) Полюдова хотела присоединить Краснодар к Украине?
2) Что имели в виду сепары с плакатами, "Россия, мы с тобой", "Путин, введи" и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зря время с тобой потерял. Не зря годами тебя гоняли - ты не меняешься, попахиваешь дальше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сепаратизм нужно давить в зародыше.В Украине тоже начиналось десять лет назад с книжки "Донецко- криворожская республика"
 показать весь комментарий
Ответить
 
За это ничего, могут прохожие фазад подпортить. А вот за "путин введи войска" нужно сажать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да не. Все правильно было написано. За такие плакаты надо портить фаЗад. Ибо лицом то, чем думает ватник, не назовешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас не сепари,а колаборанти.Це велика різниця..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Выражения "Украина, мы с тобой" или "россия, .... " могут иметь ввиду только моральную поддержку каких-то действий Украины или россии, а вот, например, "Донбасс - это россия" - 100% сепаратизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
смелая маршалка, не боится.Или проще - кубанская казачка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что удивляет? Что кацапские свиноматки начинают визжать - только когда им самим матку прижмут,, а до этого - они хуже ведьм??? А и их выкидыши такие... Посмотрите на морду лица Путика и его слова -- УБЛЮДОК!!! У меня на правом кулаке два перелома от обучения кацапских выкидышей -- только получив многократно по морде они становятся.. нет, не людьми,,,-- но уже начинают бояться быть зверями.. А если их хорошо отдубасить - становятся толи половыми тряпками, толи гнидами - х... его знает... Своих земляков начинают сдавать. И что удивительно - даже не ради лишней пайки,,, - а просто так...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, со скрепнутыми "патриотками" сидит! Вообще, люди сами виновны в том, что жили и не уехали из этой задницы, стали соучастниками и пособниками (вольными или невольными) коллективных преступлений!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да там в раша тюрьмах работы для всяких правозащитников немеряно.
Мария Алехина из Pussy Riot, писала дневники во время своей отсидки в колонии Пермского края, ад адов, ничего не изменилось по сравнению со сталинскими временами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Давление и ликвидация неугодных по путлеровским методам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хто не підхуйловник, той екстреміст, фашист, нацист і далі по списку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно было в свое время менять российских солдат Ерофеева и Александрова на вот эту девочку, а не на Гадю . Вот это настоящая украинка, а не прутинская прошмандовка Савченко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это генофонд человеческой нации затерявшийся на просторах российского зоопарка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мужня жінка, cправжня українка, дай боже їй здоров`я і сил!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Краснодарський край = Україна!
із наших дівчина
 показать весь комментарий
Ответить
 
Срочная новость, цензор почему-то отстаёт :
 показать весь комментарий
Ответить
 
В независимой комиссии утверждают, что режим Асада не менее семи раз применяли химоружие с марта по июль.В ООН пришли к выводу, что за инцидентом с применением газа зарина, имевшим место в апреле этого года в Сирии, стоят власти этой страны.Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии.По тем же данным, режим Башара Асада не менее семи раз применял химоружие в период с марта по июль нынешнего года.Как известно, 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и что? Выразят озабоченность. ООН никчемная контора если завтра разогнать ни кто и не заметит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ватник, выдаёшь желаемое за действительное? Весь мир уже знает и ООН доказала , что твоя Россия поддерживает убийцу асада , который применял химическое оружие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В стране матвиенок,захаровых,мизулиных и яровых нет место для Полюдовых...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
А буквы типа под цвет Украинского флага, но вверх ногами-она шо не могла запомнить где синий,а где желтый или...??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Или... что? Начал пукать, так заканчивай, не сдерживайся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сокамерницы в тюрьмах, а не в колонии-поселении и это, вообще, облегченный режим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
зэка и вертухаи етта вяличие расии,гэбня ее элита...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДарью Полюдову, осужденную в России за "сепаратизм", жестоко избивают сокамерницы, - активист
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти