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 Политика Украины
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 Трехсторонняя контактная группа по Донбасу начала заседание в Минске, - пресс-секретарь Кучмы

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила она.

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Трехсторонняя контактная группа по Донбасу начала заседание в Минске, - пресс-секретарь Кучмы 01

Накануне МИД Беларуси сообщил, что в Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Трехсторонняя контактная группа по Донбасу начала заседание в Минске, - пресс-секретарь Кучмы 02

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И снова бля-бля-бля , наша песня хороша , начинай сначала!
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Ну шо? Белые, типа "миротворческие" КАМАЗы, у рашки уже есть, осталось танки с БТРами перекрасить. И миссия готова
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агент кгб кучмо, агент кгб мертвечук и независимые гирькин-срелкин-моторолкин
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в тій ьля "группі" хоча б один Українець Патріот є ?
ні ...там тільки як завжди україножери на зразок чучми та фрау ангели ребінтроп.....
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і шо......
та нічого .

поговоримо коли перестанеш одягати мамини плаття коли сам вдома
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Да уже 41 год,мамины платья уже не подходят.
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Українську делегацію очолює хресний батько української мафії.
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Мафії?? ..............та то сильно благородно -мафія для україножерів це романтичне кіно ......
але не злодію ,комуністиному фашисту чучмі ,тестю шмуля пінчука та батька ахматова.

ось це Істина
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Когда они поймут, что с кацапами бесполезно о чем-то договариваться? Они любой договор нарушат и перекрутят как им удобно. Они нагло называют черное белым, юлят и выкручиваются, ничего они соблюдать не будут!
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В Минске нужно говорить с Дырявыми ТОЛЬКО об обмене наших пленных! ТОЧКА !!!
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А от стороны Украины кто то будет или Кучма и Мертвечук c Ахметкой?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрехсторонняя контактная группа по Донбасу начала заседание в Минске, - пресс-секретарь Кучмы
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