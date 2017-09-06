 Трехсторонняя контактная группа по Донбасу начала заседание в Минске, - пресс-секретарь Кучмы

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила она.
Накануне МИД Беларуси сообщил, что в Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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ні ...там тільки як завжди україножери на зразок чучми та фрау ангели ребінтроп.....
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та нічого .
поговоримо коли перестанеш одягати мамини плаття коли сам вдома
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але не злодію ,комуністиному фашисту чучмі ,тестю шмуля пінчука та батька ахматова.
ось це Істина
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http://glavnoe.ua/news/n318302-bojcy_ato_rasskazali_neliceprijatnuju_pravdu_o_generale_iz_genshtaba_(video)
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