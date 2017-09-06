 Закон об амнистии, распространяющийся на участников АТО, вступает в силу 7 сентября

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Верховная Рада 22 декабря 2016 года поддержала законопроект №4255 "Об амнистии в 2016 году" с учетом предложений главы государства. Президент Украины Петр Порошенко подписал его 2 сентября текущего года.
Закон предусматривает объявление амнистии в т.ч. для лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостности Украины, непосредственно участвовавших в АТО - участников боевых действий, инвалидов войны.
Основными критериями для применения амнистии, согласно документу, является незначительная общественная опасность преступлений, которые совершило человек, отбывающий наказание, а также объективные факторы - тяжелая болезнь, пожилой возраст.
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что воспользоваться данным законом смогут около 1,7 тыс. участников АТО, в течении трех месяцев они могут получить амнистию.
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6 пункт минского договорняка гласит-
Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
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