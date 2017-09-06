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 Политика Украины
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Все про:амнистия (406) закон (2375) Антитеррористическая операция (17399) УБД (25)

 Закон об амнистии, распространяющийся на участников АТО, вступает в силу 7 сентября

суд правосудие судебная

Закон Украины "Об амнистии в 2016 году", который распространяется и на участников АТО, не совершивших тяжкие преступления, опубликован в среду в газете "Голос Украины" и вступит в силу 7 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Верховная Рада 22 декабря 2016 года поддержала законопроект №4255 "Об амнистии в 2016 году" с учетом предложений главы государства. Президент Украины Петр Порошенко подписал его 2 сентября текущего года.

Закон предусматривает объявление амнистии в т.ч. для лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостности Украины, непосредственно участвовавших в АТО - участников боевых действий, инвалидов войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал Закон "Об амнистии" для участников АТО

Основными критериями для применения амнистии, согласно документу, является незначительная общественная опасность преступлений, которые совершило человек, отбывающий наказание, а также объективные факторы - тяжелая болезнь, пожилой возраст.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что воспользоваться данным законом смогут около 1,7 тыс. участников АТО, в течении трех месяцев они могут получить амнистию.

Также читайте: Луценко: 1,7 тыс. участников АТО в течение трех месяцев будут амнистированы
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"Основными критериями для применения амнистии, согласно документу, является незначительная общественная опасность преступлений, которые совершил человек"-тобто якщо переїхав сепара машиною,тощо.
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Бардак в стране полный, чтобы не сказать "бордель". Вчера они герои, сегодня их амнистируют, завтра выдумают ещё-какое-то говно, лишь бы и дальше называть войну торговыми отношениями.
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короче, судить будут по законам мирного времени.
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Надеюсь он не на всех участников АТО распространяются, а только на одну из сторон?
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Естественно
===========
6 пункт минского договорняка гласит-
Принять закон о недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
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Хто проводить АТО? Україна.То учасники АТО-то лише наші вояки,добровольці,сбушники та менти.Всі інші,кому вони протистоять-терористи,принаймні операція називається антитерористична.
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Купи себе удостоверение УБД и воруй легально.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон об амнистии, распространяющийся на участников АТО, вступает в силу 7 сентября
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