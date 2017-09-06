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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10529) коммунальные услуги (278) Зубко (296)

 Уровень оплаты населения за коммунальные услуги - 112%, - Зубко

зубко

На сегодня уровень оплаты населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 112%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил на заседании Кабмина в среду Правительства Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

По его словам, есть области, которые имеют более низкие показатели по расчетам, но в целом ситуация по Украине - в положительной динамике.

Среди областей, которые имеют самые низкие показатели по расчетам за ЖКУ, Зубко назвал Харьковскую, Сумскую, Волынскую, Львовскую, Хмельницкую, Черниговскую и Ивано-Франковскую области.

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сюда включены субсидии.. идет переплата по счетам
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Помойму Хуйло их таки подсадил на свои кремлевские таблетки.
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Надо же какой у нас богатый народ. Платят и за себя и еще 12% за лугандонцев...
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с какого потолка и с какого порошка ляпает этот дипил - списки на парадных 80% а то и 90 должники - и это в крутых домах
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУровень оплаты населения за коммунальные услуги - 112%, - Зубко
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