 Уровень оплаты населения за коммунальные услуги - 112%, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал , об этом сообщил на заседании Кабмина в среду Правительства Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

сть области, которые имеют более низкие показатели по расчетам, но в целом ситуация по Украине - в положительной динамике.

Среди областей, которые имеют самые низкие показатели по расчетам за ЖКУ, Зубко назвал Харьковскую, Сумскую, Волынскую, Львовскую, Хмельницкую, Черниговскую и Ивано-Франковскую области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове с 1 сентября в два раза повышаются тарифы для населения на вывоз мусора

По его словам, е