 Уровень оплаты населения за коммунальные услуги - 112%, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил на заседании Кабмина в среду Правительства Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
По его словам, есть области, которые имеют более низкие показатели по расчетам, но в целом ситуация по Украине - в положительной динамике.
Среди областей, которые имеют самые низкие показатели по расчетам за ЖКУ, Зубко назвал Харьковскую, Сумскую, Волынскую, Львовскую, Хмельницкую, Черниговскую и Ивано-Франковскую области.
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