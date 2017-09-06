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Все про:граната (680) Ивано-Франковск (616) Нацполиция (8604) Польша (4058)

 На фасаде здания Центра польской культуры в Ивано-Франковске обнаружена граната, - Нацполиция

граната

В водосточном желобе на фасаде здания Центра польской культуры и европейского диалога, в центральной части Ивано-Франковска, обнаружен предмет, похожий на гранату.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На линию "102" поступило сообщение от работницы этого заведения о том, что во время профилактической чистки системы кондиционирования был найден предмет похожий на гранату. Взрывное устройство находилось в металлическом водосточном желобе между первым и вторым этажом дома.

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На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативной группы, взрывотехники и кинологи. Взрывотехники вывели устройство из боевой готовности. Изъятый ​​предмет, похожий на гранату РГД-5 с запалом, направлен на экспертное исследование.

По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Диверсант команду "бросить гранату" честно выполнил, деньги за это получил и потратил. Только вот этот диверсант "забыл" выдернуть чеку, потому что команды такой не получал.
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