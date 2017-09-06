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 Политика Украины
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 Порошенко о продлении санкций ЕС против России: "Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым"

санкции

Послы стран Европейского союза в среду согласовали продление на полгода и расширение пакета санкций против России за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма. Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом", - заявил Порошенко.

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Порошенко о продлении санкций ЕС против России: Бремя Крымнаша должно стать невыносимо тяжелым 01

Ограничительные меры, введенные против 149 граждан и 38 компаний, которые предусматривают запрет на выдачу виз и замораживание активов, будут действовать до 15 марта 2018 года.
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Да там такие упоротые сидят, что продлевай - не продлевай, а они и дальше будут свою линию гнуть...
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Ну до травы там еще далеко
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Из них единственная стоящая санкция - снижение цен на нефть вдвое. Остальное - туфта.
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Давать, давить и еще раз давить кацапню! Мало санкций, надо побольше и подольше!
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"Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым" ---- Да ?! А что лично ты для этого сделал, партнер ты торговый ?!!!
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А он их шакладом, шакаладом, шакаладом додавить решил.
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И весь уголь скупить, чтоб позамерзали
Порошенко о продлении санкций ЕС против России: "Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым" - Цензор.НЕТ 1810 Сергей Боровой 8d42a1dc

Украина с начала года импортировала уголь на $1,7 миллиарда
Как сообщается, из РФ поступил уголь на $908,497 млн (доля в импорте 53,91%),
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Он им вместо шоколада соевый раствор (идентичный шокладному) с бензопиреном в конфеты подсыпает!
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Безвiз.І добре.що ЄС звернув увагу на Україну
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при этом эти европейские презервативы сделали генераторы ("мы не знали, куда их отвезут") и помогают строить крымский мост ("работы ведутся на территории россии"). Облегчают, суки, бремя хуйлу.
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Давай Порох начинай переговоры о вводе миротворцев ООН и увидешь как "Бремя санкций" будет испарятся не по дня а по часам ДАВАЙ ЖГИ!!!!!!
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Президент США Дональд Трамп призывает законодателей изменить налоговый кодекс, что по его мнению, приведет к возвращению в страну находящихся за рубежом капиталов. Об этом он заявил в интервью изданию Journalsentinel. "Мы обязаны вернуть триллионы долларов, которые на данный момент хранятся за границей. Это, как я думаю, 4 триллиона долларов. Огромные суммы, которые не могут вернуться в страну из-за нашего налогового кодекса и ставок", - сказал он.
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