 Порошенко о продлении санкций ЕС против России: "Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма. Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом", - заявил Порошенко.
Ограничительные меры, введенные против 149 граждан и 38 компаний, которые предусматривают запрет на выдачу виз и замораживание активов, будут действовать до 15 марта 2018 года.
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