EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  2988  19
Все про:Россия (72156) санкции (6421) Евросоюз (12118)

 Послы Евросоюза согласовали продление санкций против РФ, - журналист Йозвяк

Послы стран Евросоюза решили продлить на полгода санкции против физических лиц и компаний РФ из-за агрессии против Украины.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: В Госдепартаменте США заявили о законности решения закрыть дипмиссии России, - DW

"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд для 149 чиновников из России и сепаратистов, и еще 38 компаний", - написал Йозвяк.

Накануне журналист сообщал, что в ЕС планируют внести в список санкций против России предприятие "Крымские морские порты", действующее на территории аннексированного Крыма. Предприятие "Крымские морские порты" было создано в марте 2014 года и подконтрольно российскому минтрансу аннексированного полуострова. В структуре предприятия главным образом сосредоточены местные порты - Керченский, Феодосийский, Ялтинский, Евпаторийский, а также Керченская паромная переправа.

Послы Евросоюза согласовали продление санкций против РФ, - журналист Йозвяк 01
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Демократия- а вдруг, ну вдруг, путин одумается и прекратит агрессию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему только на полгода??? Продлите до времени полного возврата оккупированных территорий в состав Украины,вывод войск и восстановления разрушенного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно, как и американский конгресс.
Или хотя б пересматривали раз в год. Чего чаще собираться? Просто потеря средств и времени.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну они хоть на пол года. Украина вообще не ввела санкций против своего врага торговых партнеров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опять пол года полезностей. То-есть, вставание с колен откладывается. Примите мои наиглубочайшие, прям от души, поздравления, перманентно встающие гомункулы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Половые органы бабушки рацсиюшки, привычно приняли по очереди все 28 половых органов Евросоюза. За ними потянулись все желающие. Оно и понятно хоть и страшная но дама, и такой интерес ей хоть как то добавляет самомнения. Одна - против ФСЕХ. Но молчит, видимо рот занят половыми органами дедушки Трампа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щя должен Габриэль что-то выкакать как это несправедливо по отношению к раисе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну продлили, и что??? Райская жизнь начинается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот полностью согласна с военным экспертом Ждановым.........ЭТО надолго!!!!
Не уйдет он с Украины,,,,будет еще какой-то дамбац,сирия,кндр,ливия,венесуэла,беженцы,провокации,все,что угодно,НО моль Украину в покое не оставит и Крым не отдаст.
Единственное что его может остановить....угроза бунтов внутри самой расеи,люди УЖЕ ропщут,денег нет,а жизнь очень дорогая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Послы Евросоюза согласовали продление санкций против РФ :Ёптанакупляць! Зер, мать его Анхелу, ГУТ! Всио более лутше, чем ничаво, епаць-калатить!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПослы Евросоюза согласовали продление санкций против РФ, - журналист Йозвяк
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти