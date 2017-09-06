 Послы Евросоюза согласовали продление санкций против РФ, - журналист Йозвяк

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд для 149 чиновников из России и сепаратистов, и еще 38 компаний", - написал Йозвяк.
Накануне журналист сообщал, что в ЕС планируют внести в список санкций против России предприятие "Крымские морские порты", действующее на территории аннексированного Крыма. Предприятие "Крымские морские порты" было создано в марте 2014 года и подконтрольно российскому минтрансу аннексированного полуострова. В структуре предприятия главным образом сосредоточены местные порты - Керченский, Феодосийский, Ялтинский, Евпаторийский, а также Керченская паромная переправа.
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Или хотя б пересматривали раз в год. Чего чаще собираться? Просто потеря средств и времени.
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врагаторговых партнеров.
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Не уйдет он с Украины,,,,будет еще какой-то дамбац,сирия,кндр,ливия,венесуэла,беженцы,провокации,все,что угодно,НО моль Украину в покое не оставит и Крым не отдаст.
Единственное что его может остановить....угроза бунтов внутри самой расеи,люди УЖЕ ропщут,денег нет,а жизнь очень дорогая.
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